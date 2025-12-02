Un día a día marcado por lo social

Para muchos expats, la vida en el extranjero es un acelerador del vínculo social. Uno llega sin red de contactos, sin familia, a veces sin ataduras. Entonces se crean lazos rápido, y a menudo en los lugares más festivos: rooftops, bares de tapas, clubs de música electrónica, noches de stand-up, karaokes, aperitivos en la playa… Las relaciones se forjan a la velocidad de un cóctel pedido en la barra.

«En Bali, no tardé ni un mes en tener un grupo de amigos. Todo pasó en las fiestas. Hablas con un francés, él te presenta a un australiano, luego a una italiana, y en 10 días tienes una agenda de ministro», confiesa Hugo, 34 años, nómada digital.

Y cuando la fiesta se convierte en el punto de anclaje, las salidas ya no son excepciones. Son la norma.

El teletrabajo ha cambiado las reglas del juego

El trabajo a distancia ha rediseñado completamente los ritmos de vida. Se acabaron los horarios rígidos y los viernes por la noche como único horizonte de diversión. Ahora, un martes puede ser una noche de fiesta increíble. Y un jueves por la mañana, una mañana de descanso estratégico después de una sesión de DJ en una terraza.

«Trabajo de 14 h a 21 h, eso me deja las mañanas y las noches libres. Y francamente, me encanta esa libertad», cuenta Alexia, expatriada en Panamá.

Algunos incluso adaptan su agenda para integrar las fiestas en su planificación profesional. Brunch el lunes, coworking por la tarde, afterwork el miércoles, micrófono abierto el jueves… Todo está milimetrado para mantener una vida festiva, sin sacrificar sus proyectos.

Ciudades hechas para la fiesta

No se elige la ciudad de expatriación al azar. Algunos destinos se han convertido en verdaderos imanes para los fiesteros internacionales.

Barcelona: por la música, los bares de barrio y los rooftops donde disfrutar de la puesta de sol.

Lisboa: por las noches en las calles del Bairro Alto, los festivales de música, las fiestas de warehouse en Marvila.

Bali: por sus beach clubs, sus fiestas de luna llena y sus fiestas wellness donde se baila descalzo bajo las estrellas.

Bangkok: por la intensidad, los contrastes, y los bares clandestinos donde el techno coquetea con los neones.

Ciudad de México: por las noches coloridas, las fiestas de reggaetón, los DJ sets en lugares improbables.

Ibiza: por su ADN electrónico, sus afters al amanecer y su arte de la fiesta como religión local.

Tulum: por sus DJs internacionales y sus cócteles servidos a la luz de las velas en la selva.

Ciudad Ho Chi Minh: por su escena underground en auge, sus fiestas en las azoteas y su energía desbordante al caer la noche.

Buenos Aires: por sus noches que empiezan a las 2 de la madrugada, sus clubs de cumbia y sus ambientes embriagadores hasta el amanecer.

Londres: por su diversidad musical, sus warehouse parties y sus pubs donde el afterwork puede descontrolarse fácilmente.

Estas ciudades vibran al ritmo de sus noches. Y sus comunidades de expats son a menudo las más fieles al puesto cuando se trata de hacer durar la fiesta.

Una organización (casi) militar

Salir todo el tiempo no significa salir de cualquier manera. Los verdaderos expats fiesteros lo saben: mantener el ritmo, eso se planifica.

Los grupos de WhatsApp funcionan a toda máquina para compartir los buenos planes.

Las apps como Meetup, Eventbrite, Facebook Events, o incluso Partyful son revisadas todos los días.

Algunos incluso llevan una agenda de fiestas, entre aperitivos, cumpleaños, conciertos y fiestas comunitarias.

Y para aguantar, también hay que dominar el arte de la optimización:

Cenar ligero antes de salir;

Dormir con horarios desplazados;

Practicar la «semana seca» para recuperarse;

Alternar grandes eventos y pequeños comités;

Y sobre todo… saber cuándo volver a casa.

«Me he fijado una regla: no más de dos noches sin dormir por semana. Si no, me convierto en un zombi», se ríe Zoé, instalada en Lisboa desde hace dos años.

Una nueva visión de la fiesta

Contrariamente a la imagen que uno podría tener, esta vida festiva no es necesariamente una huida hacia adelante. A menudo es consciente, asumida, elegida. Hay un verdadero placer en conocer gente, vibrar, conectarse con el instante presente.

Las formas de fiesta también han evolucionado:

Menos alcohol, más cócteles sin azúcar, cervezas artesanales o mocktails.

Menos discotecas clásicas, más fiestas colectivas en lugares atípicos (galerías, espacios abandonados, azoteas, jardines).

Menos consumo, más conexión: se celebra para conectar, no solo para desmadrarse.

«Somos todo un grupo que sale junto. Y todos tenemos nuestros límites. No es una vida de desenfreno, es una vida intensa, pero alegre», cuenta Elsa, instalada en México.

Cuando la fiesta se convierte en herramienta de integración

En muchos países, hacer fiesta es también un medio de integrarse. Se descubre la cultura local, las músicas, los bailes, los ritmos y los sabores.

En Mauricio, por ejemplo, las fiestas en la playa, las noches de sega, los fines de semana entre amigos con BBQ y ravanne son lugares de intercambio cultural tan potentes como una clase de idioma.

Lo mismo en Berlín con sus clubs underground y sus escenas queer abiertas a todos, o en Medellín con sus fiestas de salsa donde se baila sin conocer a nadie, solo por el placer de compartir.

¿Y el presupuesto?

Sí, salir todo el tiempo tiene un coste. Pero los expats fiesteros suelen ser creativos para ahorrar.

Identifican los happy hours.

Van a fiestas en casas en lugar de a bares.

Se juntan para eventos.

No toman taxi solos.

Ahorran en otras partidas (vivienda compartida, restaurantes limitados).

«Gasto más en fiestas que en compras o en restaurantes. Es mi elección. Compro menos, vivo más», dice Charlotte, instalada en Koh Tao.

¿Un paréntesis o un verdadero estilo de vida?

Para algunos, esta vida marcada por la fiesta es un paréntesis dorado, un periodo de libertad entre dos etapas de vida. Para otros, es un equilibrio duradero, un estilo de vida basado en la intensidad, los encuentros y la alegría. Y a veces, evoluciona. Con el tiempo, algunos reducen el ritmo, cambian las fiestas por cenas entre amigos, o reemplazan el after por el brunch del domingo. Pero todos conservan las mismas ganas de conexión, de vibración y de momento suspendido. Y para muchos, vivir en el extranjero es precisamente eso: vivir intensamente, ahora.

Lo que recordaremos

Vivir para hacer fiesta ya no es un capricho de estudiante. Es un verdadero fenómeno social que redefine los contornos de la vida de expat. Un día a día hecho de encuentros, de libertad, de ritmo personal. Y sobre todo, de comunidades alegres y organizadas, que bailan entre dos videollamadas, ríen entre dos fechas límite y celebran la vida al día.

¿Puede esto durar? Quizás no eternamente. Pero mientras las ganas de bailar estén ahí, ¿por qué privarse?