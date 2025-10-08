Los deportes de moda

Pádel

Cuatro jugadores, dos equipos, una pista compacta, paredes de cristal y una pelota que rebota. Así se resume el pádel. En comparación con el golf o el tenis, el pádel requiere una infraestructura más ligera y mucho menos tiempo: la mayoría de los partidos duran menos de 90 minutos.

Desde Corea del Sur hasta Francia, pasando por Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Canadá, los líderes empresariales y los directivos coinciden: el pádel es el deporte de equipo definitivo para establecer conexiones.

Las reglas son sencillas, fáciles para los principiantes y rápidas de aprender. No hay que sufrir la frustración interminable de ser el novato que siempre pierde. Como se juega en dobles, se crea naturalmente confianza con tu compañero, se elaboran estrategias juntos y se intercambian ideas. Y competir contra otra pareja despierta una rivalidad sana, la observación y la adaptabilidad.

Para los expatriados, es más que un simple juego. Las habilidades que desarrollas en la pista de pádel, como el trabajo en equipo, la estrategia y la resiliencia, se trasladan perfectamente a la vida profesional.

Escalada

En los últimos años, los rocódromos han experimentado un auge de popularidad, transformándose en modernos centros que atraen no solo a los entusiastas del fitness, sino también a quienes buscan oportunidades para establecer contactos e incluso trabajar a distancia.

No es necesario ser un escalador experimentado para empezar. Los gimnasios acogen a personas de todos los niveles y siempre encontrarás a alguien con quien escalar. Técnicamente, escalas solo, pero nunca estás aislado. Los compañeros escaladores que están en el suelo te animan y es fácil entablar conversación a mitad de la ruta o mientras ayudas a alguien.

Rápidamente se rompe el hielo y las conversaciones fluyen con más naturalidad que en un entorno empresarial formal. La escalada te empuja a apuntar más alto, a persistir y a superar retos, cualidades igualmente valoradas en el mundo empresarial. Muchos expatriados coinciden en que han conocido a futuros compañeros de trabajo, socios o incluso jefes en el rocódromo.

Gimnasios exclusivos

Si puedes invertir un poco más, los gimnasios de lujo son otro lugar en auge para establecer contactos internacionales. Como es lógico, prosperan en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres, Dubái y París.

Estos gimnasios exclusivos, que antes eran el patio de recreo de los ricos, ahora atraen a jóvenes profesionales ambiciosos deseosos de conectar con los responsables de la toma de decisiones y los líderes del sector. Al fin y al cabo, ¿qué mejor lugar para cruzarse con un director general que durante una clase de yoga o en la sauna?

Los gimnasios de lujo van más allá del fitness: piensa en clases en grupo, espacios de coworking, eventos sociales, encuentros entre socios, noches con DJ y zonas de spa donde una charla trivial puede convertirse en una colaboración duradera. El ambiente es relajado, por lo que no es necesario sacar tu currículum. El simple hecho de formar parte del mismo entorno fomenta la familiaridad y abre puertas.

Correr y caminar

Correr y caminar se encuentran entre las formas de ejercicio más reconocidas universalmente. Accesibles, económicos y familiares para todos, son perfectos para grupos interculturales de expatriados.

Tanto si organizas tu propio club internacional de running como si te unes a uno ya existente, los beneficios son los mismos: motivación, objetivos comunes y camaradería. Caminar suele propiciar más la conversación, pero correr también crea oportunidades para charlas informales que fortalecen los lazos fuera del trabajo.

La mayoría de los grupos son pequeños para facilitar el intercambio, e incluso si te presentas solo, rápidamente te sentirás parte del grupo.

¿Y qué hay del tenis?

El tenis no ha perdido su esplendor. Los clubes de negocios de todo el mundo siguen utilizando el tenis como una forma de reunir a inversores, empresarios y ejecutivos internacionales.

Al igual que los gimnasios más lujosos, los clubes de tenis suelen ofrecer ventajas exclusivas para sus socios que van mucho más allá de la pista, lo que crea aún más oportunidades para que los expatriados amplíen su red de contactos. El baloncesto y el fútbol siguen siendo opciones atemporales, especialmente para mantener el contacto con tus contactos profesionales en un ambiente más relajado.

Establecer contactos no tiene por qué limitarse al gimnasio o a la pista. En todo el mundo, los expatriados están adoptando hobbies creativos como formas informales y refrescantes de conectar.

Tejer y hacer ganchillo

Sí, en serio. Tejer y hacer ganchillo han vuelto con fuerza desde la pandemia, cuando se hicieron virales en las redes sociales. Hoy en día, los clubes culturales reúnen a personas de todas las edades y procedencias, transformando los espacios creativos en lugares de conexión.

Olvida los estereotipos: estas manualidades no son solo para mujeres. Los hombres también participan, atraídos por sus beneficios terapéuticos: relajación, concentración y alivio del estrés. En este contexto, las conversaciones fluyen con facilidad, lo que a menudo conduce a relaciones profesionales significativas.

Cocina

La cocina fue otra de las actividades favoritas durante el confinamiento que no ha perdido fuerza. También es una forma fantástica de explorar diferentes culturas, compartir la propia y fortalecer los lazos profesionales en un entorno informal.

Únete a un club de cocina, asiste a talleres temáticos u organiza eventos de empresa centrados en la comida. Trabajar juntos en la cocina es como llevar a cabo un proyecto: diferentes habilidades, objetivos comunes y muchas risas. Las conversaciones de negocios dan paso a apasionados debates sobre especias, técnicas o recetas. El networking no puede ser más sabroso que esto.

Sip and Paint

Aunque todavía es una práctica poco habitual, las veladas «sip and paint» están creciendo en las grandes ciudades y combinan el ambiente informal de la happy hour con la creatividad del arte.

Su atractivo radica en su accesibilidad, ya que no se requieren habilidades pictóricas. Al igual que los deportes, estas sesiones reúnen a las personas en un entorno relajado en el que las historias y emociones personales cobran protagonismo, lejos de las agendas corporativas. Las conversaciones suelen adentrarse en territorios sorprendentemente profundos, desde la vida hasta el amor o la filosofía.

Noches de misterio y otros juegos

Si buscas algo aún más original, prueba una fiesta de misterio, una escape room o una noche de juegos de mesa. Estas actividades en grupo están en auge en todo el mundo, gracias en parte a las redes sociales y los reality shows.

Las reglas son sencillas, la participación es fácil y los beneficios son los mismos: conoces a gente de una manera auténtica y sin filtros. Los juegos eliminan las fachadas profesionales y fomentan la colaboración espontánea, la risa y la conexión genuina.

Networking sin estrés

Ya sea un club de lectura, un taller de pintura, un grupo de senderismo o un partido de pádel por parejas, todas estas actividades tienen algo en común: alejan el foco del networking formal y lo centran en objetivos compartidos y diversión.

A diferencia de las rígidas conferencias o las reuniones estructuradas, las aficiones y los deportes disuelven las barreras. Fomentan las conversaciones naturales, las anécdotas personales y los momentos de conexión genuina. También se alinean con prioridades sociales más amplias: el equilibrio entre la vida laboral y personal, la salud mental, la diversidad y la inclusión.

Los expatriados lo confirman: ya sea en un rocódromo, en un escape room o en un grupo de punto, han conocido a personas con las que nunca se habrían cruzado de otra manera. Estos nuevos espacios para hacer contactos han llegado para quedarse y están haciendo que la vida profesional en el extranjero sea mucho más agradable.