Tarjeta regalo de servicio de streaming

> De 9 a 160+ $

Este es un regalo clásico, seguro y siempre útil. Una buena forma de no perder el contacto con amigos y familiares en tu país de origen es ver películas y series juntos e intercambiar opiniones. Ahora bien, hay muchos servicios de streaming entre los que elegir, y todos ofrecen contenido diferente. Así que, aunque la persona que tienes en mente ya tenga una suscripción a Netflix, todavía hay muchas más ideas por ahí. Aquí te dejamos solo algunas:

HBO Max, para quienes siguen las tendencias y los dramas galardonados. Desde 10,99 $/mes; 110 $/año. - Ejemplos de contenidos: Succession, The White Lotus, Euphoria, The Last of Us, etc.

Shudder, streaming especializado en terror, perfecto para películas y series de suspenso y terror populares y de nicho. Desde 8,99 $/mes; 89,99 $/año. - Ejemplos de contenidos: The Last Drive-In, Creepshow, Channel Zero, etc.

Disney+, ideal para fanáticos de Disney y quienes sienten un poco de nostalgia. Desde 12 $/mes; 159,99 $/año. - Ejemplos de contenidos: Marvel, Star Wars, Pixar, clásicos de Disney, etc.

Apple TV+, series originales con gran valor de producción. Desde 12,99 $/mes; 99,99 $/año. - Ejemplos de contenidos: Severance, Ted Lasso, The Morning Show, etc.

Amazon Prime Video, una mezcla de todo con éxitos de taquilla, títulos de nicho y producciones originales. Desde 14,99 $/mes; 139 $/año. - Ejemplos de contenidos: Reacher, The Boys, Fleabag, etc.

Paramount+, bueno para comedia, reality TV, franquicias clásicas. Desde 7,99 $/mes; 59,99 $/año. - Ejemplos de contenidos: Yellowstone, Star Trek, Top Gun, Survivor, etc.

Crunchyroll, un regalo para los fanáticos del anime y cualquiera interesado en la cultura japonesa. Desde 7,99 $/mes; 99,99 $/año. - Ejemplos de contenidos: Solo Leveling, One Piece, Demon Slayer, etc.

BritBox, si conoces a alguien que apreciaría el humor británico, misterios y series. Desde 10,99 $/mes; 109,99 $/año - Ejemplos de contenidos: Downton Abbey, Line of Duty, Doctor Who, etc.

Hayu sería una gran elección para quienes disfrutan de los reality shows. Desde 5,99 $/mes; 79,99 $/año - Ejemplos de contenidos: The Real Housewives, Below Deck, etc.

Al comprar una tarjeta regalo o suscripción, asegúrate de que estén disponibles en el país donde se utilizarán.

Visita a una sala de escape en línea

> desde 10 $ a 50+ $ por persona

Este puede ser un regalo bastante específico, pero probablemente todos conocemos a alguien a quien realmente le gustaría. Las salas de escape rara vez son aburridas, y pueden ser una experiencia divertida para fortalecer vínculos. Si vives en el extranjero y no puedes organizar eventos como estos en el momento, ahora hay muchos servicios que ofrecen experiencias de escape room online. Estas plataformas funcionan completamente en línea, y puedes configurar el juego con múltiples participantes usando Zoom u otras herramientas populares.

Membresía, libro ocréditos para una aplicación de audiolibros

> desde 12 $ hasta ilimitado (dependiendo de cuántos libros o créditos estés obteniendo)

Las historias pueden ayudarte a recrear un mundo compartido, incluso si vives a un vuelo transatlántico de distancia. No puedes unirte a tu familia para un desayuno dominical o un paseo por la misma calle, pero puedes escuchar el mismo libro, reaccionar a los mismos giros argumentales y debatir las motivaciones del mismo personaje.

Un audiolibro es un gran regalo porque puedes compartir la experiencia en detalle. Puedes optar por un libro específico (tal vez incluso algo que pueda ayudar a tus amigos/familiares a entender mejor tu nuevo destino), enviar créditos para que puedan elegir su propio libro, o comprar una suscripción a una aplicación de audiolibros.

Audible (desde 14,95 $/mes) es probablemente el nombre más grande en audiolibros, y la aplicación tiene más de 36 millones de suscriptores. Pero también hay otras opciones: Scribd (desde 11,99 $/mes), Google Play Books (precio por libro), Apple Books (precio por libro), y más.

Y por si estás buscando algo de inspiración, aquí hay algunos títulos populares relacionados con viajes para empezar:

The Secret of Secrets (Dan Brown, 2025), el último thriller trotamundos de Dan Brown donde Robert Langdon se enfrenta a otro misterio.

Come, Reza, Ama (Elizabeth Gilbert, 2006), una memoria de la decisión de una mujer de reconstruir su vida a través de los viajes. Más tarde se convirtió en una película con Julia Roberts.

Siete años en el Tíbet (Heinrich Harrer, 1952), una historia de supervivencia basada en eventos reales ambientada en los Himalayas durante la Segunda Guerra Mundial.

Hacia rutas salvajes (Jon Krakauer, 1996), una historia famosa sobre un joven que se aventura en la naturaleza en busca de significado. Más tarde, una película con Emile Hirsch en el papel principal.

The Geography of Bliss (Eric Weiner, 2008), una explicación humorística de la felicidad alrededor del mundo.

A Walk in the Woods (Bill Bryson, 1998), un relato hilarante sobre hacer senderismo en el famoso Sendero de los Apalaches.

Leer también. Por qué los expats salen todo el tiempo

VPN

> 13 $ - 200+ $ (dependiendo del plan de suscripción)

Aquí hay otra opción menos popular. Puedes regalar a tu amigo o familiar una suscripción VPN para que puedan acceder al mismo contenido que está disponible para ti en el extranjero. Esto en realidad sería un buen regalo complementario a una tarjeta regalo de servicio de streaming. Estar en diferentes países significa que también pueden estar expuestos a diferentes música, películas y libros. Una VPN puede ayudar a cerrar esa brecha y ayudarte a ponerte al día con la información que te rodea:

ExpressVPN, 12,99 $/mes, 3,49 $/mes con una suscripción de dos años

NordVPN, 12,99 $/mes, 2,99 $/mes con una suscripción de dos años

Surfshark, 15,45 $/mes, 1,99 $/mes con una suscripción de dos años

Norton VPN, 29,99 $/primer año

Suscripción a aplicación de aprendizaje de idiomas

> 6,99 $ a 140+ $ (dependiendo del plan de suscripción)

Una vez que has vivido en el extranjero, sabes lo útil que puede ser hablar un segundo idioma. Tal vez tengas un amigo o pariente planeando visitarte, o simplemente alguien que está considerando la vida en el extranjero. A través de tu experiencia como expatriado, también puedes haber acumulado bastantes trucos y consejos para el aprendizaje de idiomas. Y lo más probable es que también tengas algunas herramientas útiles a tu disposición. Así que un regalo divertido y muy útil podría ser una suscripción a una aplicación de aprendizaje de idiomas. Duolingo (6,99 $/mes) es, por supuesto, una idea, y puede ser una gran elección ya que puedes seguir a tus amigos en la aplicación y comparar el progreso. Pero también hay muchas otras opciones: Babbel (13,95 $/mes), Memrise (8,99 $/mes), Busuu (10,99 $/mes), un clásico como Rosetta Stone (11,99 $/mes), y otros.

Membresía en aplicación de mindfulness

> 12,99 $ a 130+ $ (dependiendo del plan de suscripción)

Una vez más, esta es una opción ligeramente menos convencional. Pero las herramientas de meditación, relajación y mindfulness se están volviendo cada vez más buscadas en nuestros tiempos estresantes. Como expatriado, probablemente tienes una muy buena idea de lo abrumadora que puede llegar a ser la vida a veces. Y si usas alguna herramienta digital para ayudarte a lidiar mejor con el estrés cotidiano, puede ser una buena idea compartirlas con otros. Aquí hay algunas opciones:

Waking Up (diseñada por el neurocientífico Sam Harris, la aplicación enseña los principios de la meditación desde cero), 19,99 $/mes.

Calm (la aplicación está más enfocada en el sueño, incluye meditaciones guiadas, "historias para dormir", sonidos de la naturaleza y ejercicios de respiración), 14,99 $/mes.

Headspace (contiene sesiones guiadas fáciles de seguir, animaciones divertidas y cursos estructurados para desarrollar un hábito diario de mindfulness), 12,99 $/mes

Membresía en plataforma de desarrollo de competencias

Quizás conoces a alguien en tu círculo que siempre ha querido aprender a tocar el piano, aprender edición de video o mejorar en la cocina. Puedes ayudarlos a acercarse un paso más a sus objetivos con un regalo muy directo: un curso online o una membresía en una plataforma de aprendizaje en línea. La educación online es excepcionalmente popular, y los certificados de cursos online son generalmente una adición muy valorada a cualquier currículum y son reconocidos por muchos empleadores.

Aquí hay algunas ideas:

Udemy, una gran biblioteca de cursos asequibles sobre todo, desde programación hasta caligrafía. Obtienes acceso de por vida al curso que compras. Los precios varían según el curso.

Masterclass, una colección de lecciones impartidas por celebridades en sus propios campos. Desde 120 $/año.

Skillshare, un centro enfocado en habilidades prácticas como ilustración, cinematografía, fotografía, etc. Desde 13,99 $/mes.

Kit de IA

Todos podemos sentirnos de manera diferente sobre la IA y la influencia que puede tener en nuestras vidas. Pero lo que es cierto hoy es que saber cómo funciona la IA y cómo usar las herramientas de IA populares puede hacer maravillas por la productividad, tanto en el trabajo como en casa. Si conoces a alguien interesado en la inteligencia artificial o buscando nuevas formas de hacer su vida más eficiente, ¿qué tal regalarle una suscripción a un paquete de las herramientas de IA más populares?

ChatGPT, no necesita presentación y comienza en 20 $/mes.

Midjourney, un generador de imágenes de IA ideal para experimentar con visuales, comienza en 10 $/mes.

Google Gemini, la IA de Google diseñada para integrarse profundamente con el ecosistema de Google, es una gran opción para usuarios de Google Workspace. Desde 19,99 $/mes.

Veo 4 (Google Deep Mind), un poderoso creador de videos de IA, capaz de crear diálogos. Desde alrededor de 20 $/mes

Suscripción a aplicación de fitness

> Desde 12 $ a 130+ $ (dependiendo del plan de suscripción)

Un estilo de vida más saludable es el propósito de Año Nuevo número uno más popular en el mundo. Pero el mayor desafío que enfrentan las personas que se comprometen con este propósito suele ser comenzar. Aquí es donde puedes entrar y ayudarlos a cumplir con la promesa. Y por eso una suscripción a una aplicación de fitness podría ser un gran regalo. Aquí están algunas de las plataformas más populares:

Strava, la opción favorita para corredores, ciclistas y atletas al aire libre. Desde 11,99 $/mes; 79,99 $/año.

MyFitnessPal, la mejor para seguimiento de nutrición y calorías. Desde 19,99 $/mes; 79,99 $/año.

Carb Manager te ayuda a gestionar la ingesta de carbohidratos y hacer seguimiento de macros. Desde 8,49 $/mes; 39,99 $/año.

Alo Wellness, sesiones de yoga, pilates, meditación y trabajo de respiración. Desde 12,99 $/mes; 129,99 $/año.

Asana Rebel, donde el fitness se encuentra con el yoga. Desde 9,99 $/mes; 35,99 $/año.

Sesión de coaching

> muy flexible

Las clases online y las membresías de fitness son geniales, pero a veces el aprendizaje va más allá del simple acceso a la información. Y puedes conocer a alguien que realmente se beneficiaría de un enfoque más personalizado y orientación. En este caso, una sesión de coaching uno a uno sería un regalo valioso. Podría ser coaching de vida, coaching profesional, coaching de bienestar, mentoría creativa, lo que sea. La idea principal detrás de esto es que estará perfectamente adaptado a la situación y ambiciones de la persona para quien lo estás consiguiendo. Así que, si conoces a alguien buscando dirección, una sesión de coaching con la persona adecuada puede ser justo lo que necesitan

Tarjeta regalo de videojuegos

> Desde 10 $ a 100+ $

Sí, el lanzamiento de GTA VI ha sido pospuesto, pero todavía hay muchos juegos geniales por ahí. Muchos juegos que uno de tus amigos puede estar realmente esperando jugar. Y solo puedes imaginar su gratitud si este año les das la libertad de agregar cualquier título de juegos que quieran a su biblioteca. Más que eso, jugar juntos puede ser una forma divertida de acortar la distancia entre ustedes. Aquí hay algunas ideas:

Donación a una causa benéfica

Si conoces a alguien que parece tenerlo todo, considera regalarle el espíritu de la Navidad. Esta temporada se trata de dar y ayudar a los demás, y una donación a una causa que le importe a tu amigo o familiar puede ser una gran manera de capturar este sentimiento. Muchas organizaciones benéficas facilitan hacer donaciones en línea o patrocinar un proyecto en nombre de alguien. Por ejemplo, el World Wildlife Fund te permite "adoptar" un panda a través de su programa de conservación.

Suscripción a aplicación de concentración/productividad

> Desde 3,99 $ a 10+ $

Vivimos en la era de las distracciones. Mantenerse concentrado en una sola tarea ahora es más difícil que nunca. Parte de la culpa recae en nuestro acceso prácticamente ilimitado a la tecnología y el flujo incesante de información. Pero aunque la tecnología ha, de cierta manera, creado el problema, también puede ser una solución efectiva. Si conoces a alguien que está luchando con la concentración (¿no lo hacemos todos?), un regalo considerado para ellos puede ser una suscripción a una aplicación de productividad o concentración. Afortunadamente, hay muchas opciones para elegir aquí, tales como:

Forest, la aplicación gamifica mantenerse enfocado permitiéndote cultivar un bosque digital. 3,99 $ compra única.

Todoist, una lista de tareas limpia y minimalista y gestor de tareas. Desde 7 $/mes.

OmniFocus, un gestor de tareas diseñado para el ecosistema de Apple. Desde 9,99 $/mes.

Finch, un rastreador de hábitos con una mascota virtual "pajarito" que crece si te mantienes constante. Desde 7,99 $/mes.

Un kit de cuidado digital

> flexible

Finalmente, ¿por qué no elegir varios productos digitales (suscripciones, tarjetas regalo, créditos) y combinarlos en un bonito paquete personalizado? Por ejemplo, si conoces a alguien trabajando hacia un objetivo específico este año que viene, podrías darle una combinación que incluya una suscripción a una aplicación de concentración, un curso de habilidades online y una sesión de coaching personal. O, si alguien que conoces está planeando mudarse al extranjero, ¿por qué no empezar con una aplicación de aprendizaje de idiomas y una VPN?

Bonus: ideas de regalos digitales personalizados gratuitos para Navidad y Año Nuevo

Y si estás buscando regalos que sean más simbólicos y que no impliquen ningún gasto, aquí hay algunas ideas para regalos digitales de Navidad gratuitos:

Un mapa digital personalizado de tus lugares favoritos en el extranjero

Este sería un gran regalo para un amigo cercano o familiar con quien tienes un vínculo fuerte. Considera hacer un mapa digital donde marques lugares significativos: las cafeterías que amas, calles que te moldean, rincones escondidos que se sienten como hogar. Puedes agregar notas cortas y recuerdos a cada marcador del mapa, y, básicamente, estás dando a alguien un tour personalizado de tu vida en el extranjero.

Aquí está cómo hacerlo:

Abre Google My Maps (es gratuito y funciona con cualquier cuenta de Google). Crea un nuevo mapa y dale un nombre apropiado: algo como "Mi vida en Río de Janeiro". Agrega marcadores para cada ubicación que te importa. Luego puedes agregar pequeñas notas o recuerdos dentro de cada marcador: qué pasó allí, por qué es importante para ti, un incidente gracioso, etc.

Una grabación ASMR personalizada

La vida no es solo visuales; también son sonidos. Puedes expresar eso haciendo una cinta con la mezcla de los sonidos que encuentras en tu vida diaria en el extranjero. Digamos, te despiertas con el sonido de un vendedor ambulante sacando su carrito. Escuchas timbres de bicicleta cuando vas al trabajo (tal vez), luego está el sonido del café siendo preparado en tu cafetería favorita, realmente podría ser cualquier cosa. Una grabación de audio de tu día, una simple colección de sonidos que encuentras, puede ser muy significativa para alguien que se siente muy lejos de tu vida.

Un documental de repaso del año

Puedes crear un video corto de los mejores momentos de tu año y compartir recuerdos. Es realmente fácil de hacer estos días con muchas herramientas gratuitas de edición de video e IA como CapCut o Canva. Un video como este sería particularmente especial si pudieras agregar momentos de tu país de origen y tu tiempo junto con la persona para quien lo estás haciendo, mezclado con momentos de tu vida lejos.

Un plan de escape digital personalizado

El fin de año tiende a sentirse abrumador, y no solo para los expatriados. Pero, como expatriados, a menudo tenemos técnicas y herramientas especiales para lidiar con el estrés adicional, porque nos hemos acostumbrado a ello. Para amigos que podrían sentirse abrumados, podrías hacer una guía de escape digital simple. Podría ser tan simple como un PDF de una página que incluya algo como:

Tu lista de reproducción de YouTube para momentos de confort

Un enlace a tu pista de meditación/relajación favorita

Una transmisión en vivo de naturaleza desde tu nuevo destino

Una receta a la que recurres para alivio emocional

Tu ejercicio de anclaje favorito que puedes hacer desde cualquier lugar

Un enlace de foto/video a un lugar tranquilo de tu vida de expatriado

Una lista de "pequeñas acciones" que te hacen feliz todos los días

Y así sucesivamente

Esperamos que esta lista te haya ayudado a quitarle presión a las compras de regalos de este año. Pero, ¿y tú? ¿Cuál es el mejor regalo digital que has recibido? Por favor comparte en los comentarios abajo: podría ser una gran inspiración para alguien buscando ideas.