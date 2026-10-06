Nel proprio Paese, le amicizie nascono spesso in modo quasi naturale. Si conoscono persone a scuola, all'università, al lavoro. Ci sono i vicini di casa, i vecchi amici di famiglia con i loro figli, tante persone che si frequentano da anni senza aver mai dovuto «fare amicizia». Poi arriva il trasferimento all'estero. È come ricominciare da zero: bisogna ricostruire tutta questa rete sociale, ma stavolta senza alcun punto di partenza. Le esperienze degli espatriati in questo senso sono molto diverse tra loro. Per una coppia trasferitasi in Thailandia da oltre 14 anni la costruzione di una rete sociale è stata una sfida. Ecco cosa ha condiviso sul nostro forum Thailandia: «Siamo una coppia sulla settantina e non siamo mai riusciti a trovare amici in Thailandia, dopo quasi 14 anni. Non abbiamo nulla in comune con il thailandese medio. Prima di trasferirci qui vivevamo negli Stati Uniti. Mia moglie è thailandese, ma ci siamo conosciuti in America, dove abbiamo vissuto insieme per 30 anni. La maggior parte dei thailandesi ha una famiglia numerosa con figli ancora piccoli, mentre i nostri sono grandi, quindi non abbiamo neanche questo punto di incontro. Non beviamo e non fumiamo. Viviamo in una zona abitata principalmente da thai, quindi i contatti con altri stranieri sono rari; quando abitavamo Cha Am, dove siamo rimasti per cinque anni, incontravamo quasi solo russi e indiani, mentre la maggior parte degli europei vive nei residence e tende a stare in gruppi chiusi. Faremo un ultimo tentativo con InterNations a Bangkok, sperando di incontrare qualche coppia della nostra età. Abbiamo molti amici nel nord della California, ma non li vediamo dal 2019. Non ci sentiamo più al sicuro là. Li incontriamo quindi in altri Paesi, e quelli che non possono più viaggiare li sentiamo in videochiamata. La Thailandia è ormai la nostra casa.» Un altro espatriato racconta un'esperienza in Marocco quasi opposta: «Mio marito e io siamo ad Agadir da 12 anni. Il tempo vola quando ci si sente a casa. Al nostro arrivo siamo stati accolti da espatriati francesi che vivevano già lì da tempo. Ci hanno spiegato com'è la vita qui e ci hanno parlato della gentilezza del popolo marocchino. La decisione di fermarci l'abbiamo presa in fretta. Ci siamo innamorati di Agadir: il sole, le temperature quasi costanti tutto l'anno, niente riscaldamento. Ma soprattutto ci ha colpito la gentilezza delle persone. Il fatto che il francese sia molto diffuso è stato un altro vantaggio importante. Nel tempo abbiamo imparato anche qualche parola di darija e amazigh, non li parliamo certo fluentemente, ma ce la caviamo. Non abbiamo mai avuto problemi con la gente del posto, anzi: sono disponibili e cordiali. Facciamo parte di due associazioni francesi, UFE e FDM, e nel corso degli anni abbiamo visto molti espatriati arrivare e ripartire, stringendo con loro amicizie bellissime. Le comunità di espatriati sono una parte fondamentale della nostra vita qui, soprattutto perché offrono legami sociali veri. Sono anche un punto di riferimento per chi deve muoversi in un Paese lontano dal proprio. Alla fine, oggi in Marocco abbiamo più amici di quanti ne avessimo prima: francesi, marocchini, belgi, svizzeri e di altre nazionalità.» Cosa rende dunque così diverse le esperienze nella costruzione di una rete sociale all'estero? Dipende dalla destinazione? Dalla barriera linguistica? Dall'età dell'espatriato? Dai suoi obiettivi di vita? Dal carattere? O è tutto semplicemente una questione di fortuna?

Fare amicizia può richiedere più tempo del previsto Molte testimonianze sui nostri forum mettono in discussione l'idea che la cordialità dei locali si traduca automaticamente in amicizia vera. Un espatriato svizzero che vive in una zona rurale del Portogallo racconta, ad esempio, che nonostante i vicini si salutino e si aiutino in caso di bisogno, la maggior parte di questi rapporti non ha mai superato la soglia della cordialità, nemmeno dopo otto anni. «Vivo in Portogallo da poco più di otto anni, in campagna. Ho notato che i portoghesi sono “gentili”, nel senso che salutano volentieri. Uno dei nostri vicini ci fa un cenno da lontano (la nostra casa è circondata da campi) e, in stagione, ci porta i limoni del suo albero. Ci sono voluti otto anni per scambiarci il numero di telefono, e solo dopo un violento temporale, nel caso uno dei due avesse problemi. Ma il rapporto si ferma lì: lui non è mai entrato in casa nostra, e noi non siamo mai andati da lui. Ho un'altra vicina che vado a trovare di tanto in tanto per un caffè. È una persona deliziosa e di una generosità straordinaria. Mi racconta tutti i pettegolezzi del paese e mi chiama quando va via la luce per sapere se abbiamo bisogno di qualcosa. Ma anche lì, il rapporto non va oltre. Quando portavamo a spasso i cani per il paese, alcuni abitanti si fermavano a chiacchierare con noi, molto disponibili; altri giravano la testa dall'altra parte. Il calore umano è un'altra cosa. La distanza resta. Praticamente ogni casa ha un muro di cinta: la gente vive dietro queste mura, in privato, e credo che questo abbia un suo significato. Contatti, sì. Amicizia, no.» Questa testimonianza mette in luce il divario reale che esiste tra l'essere cordiali e l'essere amici. Ci si trova spesso in ambienti dove le persone intorno sono molto aperte e socievoli, il che semplifica l'integrazione. Poi però ci si accorge che il rapporto non progredisce davvero. È come se esistesse una linea invisibile, un confine che potrebbe richiedere molti altri anni per essere attraversato. In questi casi, può essere utile non concentrarsi subito sull'obiettivo di stringere un'amicizia, ma lasciare che il rapporto si sviluppi gradualmente. I piccoli contatti ripetuti che sembrano non andare mai oltre una conoscenza superficiale possono essere frustranti, ma la familiarità che si crea nel tempo può diventare una base solida su cui costruire relazioni più profonde. Leggi anche La vita che hai costruito all'estero ti assomiglia ancora?

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La lingua conta, ma non bisogna essere troppo perfezionisti Alcuni espatriati sul nostro forum Portogallo ritengono che la scarsa padronanza della lingua e la limitata conoscenza culturale siano le cause principali di un'integrazione lenta. Altri affrontano la barriera linguistica con più leggerezza: «Vivo in Portogallo centrale da due anni, dopo averne trascorsi cinque nell'Algarve, ed è un modo di vivere completamente diverso. Qui la gente del posto ti accoglie a braccia aperte, soprattutto se fai lo sforzo di imparare il portoghese. Sono anche molto comprensivi quando ti ritrovi a parlare un misto di portoghese, francese e inglese. Spesso si trova qualcuno che parla anche francese, il che semplifica molto le cose quotidiane come la spesa. All'Auchan di Alvaiázere, ad esempio, ci sono due commessi che parlano francese molto bene, compresa la signora al banco della macelleria, ed è davvero utile. Si diverte anche lei a imparare i nomi francesi dei diversi tagli di carne. Prendo anche lezioni di portoghese da una ragazza che lavora da remoto, vicino a casa, mia per una compagnia assicurativa francese. È perfettamente bilingue. E poi ci sono i momenti divertenti. Un giorno avevo parcheggiato la mia auto con targa francese davanti a un negozio e stavo aspettando mia moglie seduto dentro. Un anziano mi ha visto e mi ha chiesto in francese: «Ça va bien?» («Tutto bene?»). Ho risposto di sì, e poi ho aggiunto: «Ma non si dice como está?» Abbiamo riso tutti e due.» Le amicizie nascono più facilmente intorno qualcosa che si fa con regolarità Un espatriato sul nostro forum Thailandia racconta che la maggior parte delle sue amicizie nel Paese è nata grazie al club di pickleball. «Le uniche amicizie che sono riuscito a costruire nel Paese le devo al club di pickleball. In un certo senso è più facile stare con le persone quando c'è un interesse comune, e il pickleball è per sua natura un gioco di squadra. Se hai una passione, e trovi altre persone con lo stesso interesse, diventa tutto più naturale.» Un interesse condiviso è spesso il modo più spontaneo e meno faticoso per incontrare persone affini e socializzare. «Cercare amici» in modo generico è complesso, dopo una certa età. Le attività ricorrenti offrono invece una base più solida per costruire nuovi legami. Leggi anche Dopo la pensione: viaggiare o espatriare? Trova una «persona che fa da ponte» Nelle esperienze condivise dagli espatriati sui nostri forum emerge spesso anche l'importanza di incontrare una persona che faccia da ponte verso una nuova cerchia sociale. Una coppia in Portogallo ha conosciuto una donna portoghese che li ha presentati ad altri locali ed espatriati. Alla fine sono entrati a far parte di un gruppo misto di 14 persone. In Marocco, un espatriato racconta che essere sposato con una donna del posto ha reso l'integrazione fluida e naturale. Nelle Filippine, un altro espatriato offre un ulteriore esempio: ha conosciuto una persona nel condominio in cui viveva, che lo ha presentato ad altra gente, fino a dar vita a un appuntamento fisso settimanale per il caffè.

Non puntare solo sulle amicizie con i locali Spesso si tende a misurare il successo di un espatrio anche dalla capacità di integrarsi e costruire una solida rete di amicizie locali. Da qui nasce il consiglio di evitare le cosiddette «bolle degli espatriati», frequentando soltanto altri connazionali e rischiando così di rimanere ai margini della realtà del Paese in cui si vive. La vita, però, è raramente così lineare. Le amicizie nascono in base a interessi condivisi, non secondo la nazionalità. Detto questo, alcuni espatriati evitano deliberatamente i quartieri dove si concentrano i connazionali, convinti che ciò ostacoli la loro capacità di relazionarsi con la gente del posto. Un espatriato sul nostro forum Francia scrive: «Non cerchiamo altri espatriati, perché ci sembra che, se si vive in un posto, bisogna fare amicizia con la gente del luogo, non necessariamente con persone della propria nazionalità o contesto. Abbiamo evitato deliberatamente i "ghetti" anglofoni per questo motivo. Fare amicizia con i locali non è stato facile e inoltre, perché mai delle famiglie francesi che vivono qui da anni, o addirittura da generazioni, dovrebbero fare lo sforzo di conoscere chi è appena arrivato, quando siamo noi gli intrusi? Abbiamo fatto il necessario e ci siamo adoperati per diventare, con discrezione, amici e buoni vicini nella nostra nuova realtà. La padronanza della lingua è importante, ma essere presenti in modo discreto si è rivelato, per noi, altrettanto fondamentale. Sembra aver funzionato: oggi ci scambiamo gli attrezzi da giardino, siamo invitati alle feste del vicinato e le organizziamo anche noi, e in caso di necessità ci aiutiamo a vicenda. Finora, decisamente bene!» Altri espatriati ritengono invece che le comunità di connazionali siano pressoché indispensabili all'estero. Un espatriato in Marocco osserva: «Le comunità di espatriati sono assolutamente essenziali per il nostro stile di vita, soprattutto perché rappresentano una fonte importante di legami sociali. Sono anche lì per sostenerci e aiutarci a orientarci nella vita fuori dal nostro Paese d'origine. Oggi in Marocco abbiamo più amici di quanti ne avessimo prima: francesi, marocchini, belgi, svizzeri e di altre nazionalità.» Nessuno dei due approcci è necessariamente sbagliato. È normale che strategie diverse funzionino per persone diverse. Quello che vale la pena sottolineare è che forzarsi a frequentare un solo gruppo può rivelarsi controproducente. Leggi anche Lascia l'esercito per trasferirsi a Mauritius Attenzione alle relazioni basate esclusivamente sul fatto di essere straniero Un espatriato sul nostro forum Filippine scrive: «Una cosa a cui fare attenzione: alcune persone ti vedono come straniero e danno per scontato che tu abbia molti soldi. Ti invitano a uscire, ma poi si aspettano che paghi. Non è così per tutti, ovviamente! Molti hanno davvero poco, e sono genuinamente interessai a conoscerti. Col tempo impari a distinguere.» Un altro espatriato, questa volta sul forum Thailandia, parla della sensazione di essere trattato come «il bancomat della famiglia» e il risentimento provato per dover pagare sempre: «Mia moglie, tailandese, ha una famiglia numerosa e sono tutti presi dalle loro cose non coinvolgendoci mai. Solo in occasione di qualche evento, forse ogni 2-3 mesi. Mi pesa il fatto di non essere mai incluso nelle attività di famiglia, soprattutto perché, quando sono venuti a trovarci in California, li abbiamo portati dappertutto: abbiamo noleggiato furgoni, li abbiamo portati allo Yosemite, al Lake Tahoe, in Arizona, a Los Angeles, alle partite di baseball, in giro per San Francisco, nella wine country, a Carmel, a Big Sur e altro ancora, pagando tutto noi. Ancora oggi, ogni volta che usciamo insieme a pranzo o a cena, paghiamo noi. Siamo il bancomat della famiglia. E la famiglia è molto più ricca di noi: possiedono proprietà in tutta la Thailandia. Direi che siamo semplicemente sfortunati.» Queste esperienze non devono diventare il metro con cui giudicare la maggior parte delle amicizie locali. Possono però servire da spunto per definire i propri confini. Le amicizie possono essere temporanee, e va bene così È uno degli aspetti più tristi, eppure comuni, della vita di un espatriato. I visti scadono. Le persone se ne vanno. Prima o poi, anche noi potremmo decidere di andarcene. Vale la pena tenerlo a mente fin dall'inizio, nel momento in cui si costruiscono queste amicizie. Un espatriato nelle Filippine dice che non cerca di far durare ogni amicizia per forza. Parla dell'importanza di saper apprezzare il tempo in cui le vite delle persone si incrociano. Un'amicizia temporanea non è in alcun modo un'amicizia andata male. Il valore di un rapporto non si misura dalla sua durata, ma da ciò che si è vissuto insieme e dai ricordi che si sono costruiti.

L'età e lo stile di vita influenzano le possibilità di fare amicizia La fase della vita in cui ci si trova ha un peso importante sulla capacità di fare nuove amicizie all'estero. Chi è in pensione, ad esempio, non potrà contare sui colleghi di lavoro. Lo stesso vale per chi lavora da remoto. I genitori hanno accesso alla rete sociale della scuola dei figli. Gli studenti entrano in ambienti sociali già strutturati. Il partner al seguito, invece, non ha una rete sociale propria. La testimonianza della coppia sulla settantina in Thailandia, che non ha trovato amici per mancanza di punti in comune con chi li circondava, lo dimostra chiaramente. E può succedere davvero. Esistono circostanze che sfuggono al nostro controllo e che possono influenzare il modo in cui si costruiscono le amicizie all'estero, o impedirne la nascita. In questi casi si può scegliere di accettare che si tratta di una fase della vita in cui si è forse meno attivi socialmente di un tempo, oppure si possono creare opportunità per socializzazione: partecipare a eventi di networking, iscriversi a un gruppo, iniziare uno sport e così via.