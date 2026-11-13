In questo contesto, l'OCSE sottolinea l'importanza dell'ambiente familiare e del ruolo che la scuola deve svolgere per sviluppare la cultura finanziaria nei giovani. Alcuni paesi, come gli Stati Uniti, hanno elaborato un vademecum completo sull'argomento, da integrare nel percorso scolastico dei ragazzi.

Un rapporto PISA dell'OCSE sulle conoscenze finanziarie mostra che più di due terzi dei quindicenni utilizza attivamente prodotti e servizi finanziari. «Oltre il 60% ha un conto corrente e/o una carta di pagamento, e quasi il 90% ha effettuato un acquisto online negli ultimi 12 mesi».

Acquisite gradualmente, queste abitudini danno ai giovani maggiore fiducia e serenità nel momento in cui diventano studenti universitari e, successivamente, lavoratori.

L'educazione finanziaria permette di rimettere queste esperienze in prospettiva. Collegando le spese al budget familiare, alle priorità e alle scelte quotidiane, è possibile aiutare i propri figli a sviluppare un approccio più consapevole al consumo.

L'adolescenza è il periodo in cui si formano, almeno in parte, le abitudini di consumo. All'estero, i ragazzi possono trovarsi a vivere un tenore di vita diverso da quello a cui erano abituati: viaggi più frequenti, ristoranti, scuole internazionali, case lussuose o alcuni benefit coperti dal datore di lavoro. Senza le dovute spiegazioni, rischiano di considerare questo comfort come la norma, senza capire cosa lo rende possibile.

Un giovane che non ha mai imparato a decodificare questi meccanismi rischia di prendere decisioni impulsive o di affidarsi alle persone sbagliate. Durante l'espatrio, dove si deve talvolta fare i conti con una nuova banca, nuovi metodi di pagamento o applicazioni in lingua straniera, questa vulnerabilità è ancora più accentuata.

Imparare a gestire il denaro significa anche imparare a proteggersi dai rischi finanziari, così come conoscere il funzionamento dei media e degli strumenti digitali aiuta a utilizzarli in modo più sicuro e consapevole.

Questo nuovo contesto di vita offre ai genitori l'opportunità di affrontare nozioni come il budget, il potere d'acquisto, il tasso di cambio e le scelte di consumo, in modo pratico e direttamente ancorato alla realtà del paese in cui ci si trova.

L'espatrio mette i bambini a contatto con realtà che difficilmente incontrerebbero nel loro ambiente abituale. Il cambio di valuta, le differenze nel costo della vita, i nuovi metodi di pagamento, abitudini di consumo a volte sorprendenti o divario nel tenore di vita molto evidente: sono tutte situazioni concrete che li portano naturalmente a interrogarsi sul denaro e sul suo valore.

Alcune situazioni quotidiane per avvicinare i bambini alle finanze in modo naturale

Capire: dare un senso al denaro

Fare la spesa in famiglia

Semplice ma istruttivo. Confrontare i prezzi, individuare le offerte, calcolare il costo di un carrello della spesa: il mercato e il supermercato sono una buona palestra per rendersi conto del valore di ciò che si acquista.

Giocare con le valute

Convertire i prezzi tra la moneta locale e quella del paese d'origine permette di capire i tassi di cambio e di riflettere sul potere d'acquisto e sulle differenze nel costo della vita tra i vari paesi.

Decidere: imparare a fare scelte

Gestire la paghetta

La paghetta è da sempre un ottimo punto di partenza! Che sia settimanale o mensile, aiuta a pianificare le spese, a rinunciare a certi acquisti e a risparmiare per progetti più importanti.

Risparmiare per un viaggio per un acquisto importante

Perché non affidare al proprio figlio il compito di preparare il budget per un fine settimana, una gita o una giornata in famiglia? Scoprirà quali scelte fare per restare nei limiti previsti. Lo si può coinvolgere, ad esempio, nel confronto delle offerte, nella lettura delle recensioni e nella valutazione del costo complessivo prima di prendere una decisione.

Agire: sperimentare per diventare autonomi

Incoraggiare una prima attività retribuita

Babysitter, ripetizioni, cura degli animali, piccoli lavori o impieghi stagionali, laddove la legislazione locale lo consenta: guadagnare i primi soldi cambia profondamente il modo in cui i giovani percepiscono le spese. Capiscono concretamente il legame tra il tempo, l'impegno e la retribuzione.

Introdurre le simulazioni finanziarie

Spesso si impara meglio sperimentando che ascoltando lunghe spiegazioni. I giochi da tavolo, le applicazioni di gestione del budget o i simulatori di borsa permettono di scoprire alcuni grandi principi della finanza senza rischiare un solo euro.

In rete si trovano numerosi siti che consentono di investire in borsa in modo virtuale, utili per comprendere concretamente le nozioni di rischio, diversificazione del portafoglio, rendimento e molto altro.

Aprire un conto corrente personale

Aprire un conto corrente al proprio figlio adolescente è un ottimo modo per responsabilizzarlo. Grazie a una carta di pagamento e a un'applicazione di monitoraggio, impara a gestire il budget, a controllare il saldo, a prevedere le spese e a evitare di spendere tutto in pochi giorni. Può inoltre scoprire come funzionano i bonifici e le regole di sicurezza legate ai pagamenti online. Seguita con attenzione, questa prima esperienza rappresenta una tappa fondamentale verso l'autonomia finanziaria.