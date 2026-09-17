Puoi presentarti e raccontarci il tuo percorso?

Mi chiamo Elise, ho 24 anni e oggi lavoro come freelance nel campo della comunicazione e della strategia digitale.

Il mio percorso è un po' particolare, perché ho iniziato la mia carriera nell'esercito francese, dove ho lavorato per due anni nella comunicazione. È stata un'esperienza che mi ha insegnato moltissimo, sia dal punto di vista professionale che personale, ma da qualche tempo sentivo il bisogno di costruire qualcosa di mio.

Ho quindi iniziato a sviluppare la mia attività da freelance parallelamente al lavoro, fino a quando ho deciso di lasciare l'esercito per dedicarmi completamente al mio progetto. Oggi affianco principalmente aziende e altre realtà nella comunicazione, nella strategia sui social media, nella creazione di contenuti e nella definizione dell'identità visiva.

Da quando siamo arrivati a Mauritius, inoltre, io e il mio compagno raccontiamo sui social anche il dietro le quinte del nostro trasferimento. È un progetto nato in modo piuttosto spontaneo, ma che sta assumendo un ruolo sempre più importante nella nostra quotidianità.