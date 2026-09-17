A 24 anni, Élise ha lasciato l'Esercito francese per mettersi in proprio e iniziare una nuova vita a Mauritius insieme al compagno. Grazie al Premium Visa, oggi lavora come consulente nel campo della comunicazione per clienti francesi e, parallelamente, condivide online la sua quotidianità a Mauritius. In questa intervista ripercorre il suo cambio di carriera, la preparazione del trasferimento e i primi passi di una nuova vita all'estero, tra maggiore libertà, incertezze e progetti.
Mi chiamo Elise, ho 24 anni e oggi lavoro come freelance nel campo della comunicazione e della strategia digitale.
Il mio percorso è un po' particolare, perché ho iniziato la mia carriera nell'esercito francese, dove ho lavorato per due anni nella comunicazione. È stata un'esperienza che mi ha insegnato moltissimo, sia dal punto di vista professionale che personale, ma da qualche tempo sentivo il bisogno di costruire qualcosa di mio.
Ho quindi iniziato a sviluppare la mia attività da freelance parallelamente al lavoro, fino a quando ho deciso di lasciare l'esercito per dedicarmi completamente al mio progetto. Oggi affianco principalmente aziende e altre realtà nella comunicazione, nella strategia sui social media, nella creazione di contenuti e nella definizione dell'identità visiva.
Da quando siamo arrivati a Mauritius, inoltre, io e il mio compagno raccontiamo sui social anche il dietro le quinte del nostro trasferimento. È un progetto nato in modo piuttosto spontaneo, ma che sta assumendo un ruolo sempre più importante nella nostra quotidianità.
Perché hai deciso di cambiare percorso professionale?
La mia esperienza nell'esercito mi è piaciuta molto e non rimpiango affatto quei due anni. Sentivo però il bisogno di avere più libertà nel modo di lavorare e, soprattutto, di poter sviluppare progetti miei. Inoltre, al momento i budget dell'esercito sono piuttosto limitati, anche per quanto riguarda l'apertura di nuove posizioni nel mio settore.
L'idea di essere in proprio mi attirava già da tempo. Ho iniziato come freelance ancora prima di lasciare l'esercito: negli ultimi sei mesi non lavoravo più a tempo pieno e questo mi ha permesso di mettere alla prova la mia attività e capire se potesse davvero funzionare.
Il nostro progetto di trasferirci all'estero ha accelerato le cose. A un certo punto dovevo scegliere tra continuare una carriera piuttosto strutturata in Francia o correre il rischio di costruirmi una vita professionale diversa. Ho scelto la seconda strada.
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Hai incontrato difficoltà durante questa fase di transizione?
Sì, inevitabilmente. Passare da un ambiente estremamente strutturato come quello militare al lavoro autonomo, dove bisogna occuparsi praticamente di tutto da soli, è un cambiamento importante.
Quando lavori in proprio, infatti, non basta più saper fare bene il proprio mestiere. Devi anche trovare clienti, vendere i tuoi servizi, occuparti degli aspetti amministrativi, organizzare il tuo tempo e, soprattutto, accettare di avere molte meno certezze per i mesi successivi. Per questo ho cercato di affrontare il passaggio gradualmente, invece di lasciare tutto senza avere alcuna sicurezza.
Avevo già avviato la mia attività e lavoravo con alcuni clienti che hanno accettato di continuare a collaborare con me a distanza. Prima di partire avevamo anche messo da parte dei risparmi. Questo non elimina tutte le incertezze legate a un cambiamento del genere, ma permette di affrontarle con molta più tranquillità.
All'inizio avevamo soprattutto un desiderio in comune: vivere un'esperienza all'estero e lasciarci alle spalle i ritmi che avevamo a Parigi.
Eravamo entrambi nell'esercito e ci siamo resi conto che, continuando le nostre carriere, prima o poi avremmo dovuto fare scelte importanti tra vita professionale e vita privata. Volevamo costruire la nostra vita di coppia e, in futuro, una famiglia, senza avere continuamente la sensazione di doverle mettere in secondo piano. Semplicemente, non era il progetto di vita che volevamo costruire insieme.
All'inizio l'idea di andare a vivere altrove è nata quasi per scherzo, poi abbiamo cominciato a valutare seriamente le possibilità.
Cercavamo un Paese dal quale potessimo continuare a lavorare e con un fuso orario non troppo distante da quello francese, dato che la nostra attività professionale continua a essere legata alla Francia. Anche il fatto che a Mauritius il francese sia molto diffuso ci rassicurava, trattandosi della nostra prima esperienza di vita all'estero.
Poco alla volta, Mauritius si è rivelata adatta a molte delle nostre esigenze e, circa sei mesi dopo aver preso seriamente la decisione, eravamo in aereo.
Conoscevi già Mauritius prima di trasferirti? Cosa ti ha sorpresa di più al tuo arrivo?
Personalmente no, non ero mai stata a Mauritius prima di trasferirmi. Il mio compagno, invece, conosceva già l'isola perché ci era stato in vacanza, quindi non partivamo completamente alla cieca.
Naturalmente, prima della partenza ho guardato moltissimi video, letto testimonianze e fatto parecchie ricerche, ma conoscere un Paese attraverso Internet e viverci ogni giorno sono due cose molto diverse. È anche per questo che nei nostri video cerchiamo di mostrare sia le cose che vanno bene sia le difficoltà che incontriamo.
La prima cosa che mi ha colpita è stata la bellezza e la varietà dei paesaggi. Anche dopo aver visto tantissime foto e video, trovarseli davanti è tutta un'altra cosa. Nel giro di pochi chilometri si passa da spiagge paradisiache alle montagne e ai campi di canna da zucchero, oppure da zone molto turistiche ad altre molto più autentiche e frequentate soprattutto dalla gente del posto. Mi ha colpita molto anche la mescolanza di culture e influenze, che si percepisce davvero solo vivendo sull'isola.
Il Premium Visa era semplicemente la soluzione più adatta alla nostra situazione al momento della partenza. Era anche il modo più semplice e accessibile per vivere a Mauritius per un anno e capire se questa nuova vita facesse davvero per noi.
Nel mio caso era particolarmente adatto perché lavoro in proprio e i miei clienti si trovano principalmente in Francia, quindi potevo continuare a svolgere la mia attività a distanza da Mauritius.
Consideriamo questo primo anno soprattutto come un periodo di prova: vogliamo vivere sull'isola, sviluppare i nostri progetti professionali e capire se riusciamo a immaginare qui il nostro futuro. Se l'esperienza continuerà a piacerci, potremo poi informarci sulle diverse possibilità per restare più a lungo.
Come avete preparato il trasferimento dal punto di vista amministrativo, finanziario e professionale?
Abbiamo iniziato a preparare la partenza con diversi mesi di anticipo.
Dal punto di vista amministrativo, abbiamo dovuto preparare la domanda per il Premium Visa, stipulare un'assicurazione, raccogliere i documenti richiesti e organizzare tutto ciò che riguardava la nostra partenza dalla Francia.
Dal punto di vista economico, per noi era importante non arrivare a Mauritius ritrovandoci subito a dipendere dalle entrate del mese successivo. Abbiamo quindi messo da parte dei risparmi prima di partire e cercato di prevedere il più possibile i costi legati al trasferimento.
Sul piano professionale, avevo già sviluppato la mia attività da freelance prima della partenza, proprio per non arrivare qui dovendo ricominciare completamente da zero. Volevo mantenere alcuni clienti e continuare ad avere entrate provenienti dalla Francia, una scelta coerente anche con il tipo di visto che abbiamo richiesto.
Abbiamo inoltre cercato casa prima di arrivare e previsto di noleggiare un'auto per il primo periodo. L'obiettivo era mettere al sicuro gli aspetti essenziali, sapendo comunque che non sarebbe stato possibile organizzare tutto a distanza.
Avete incontrato difficoltà nelle varie procedure?
Nel complesso, ci siamo resi conto soprattutto che servono molta organizzazione e parecchie ricerche.
A volte la difficoltà maggiore è riuscire a distinguere le informazioni ufficiali dalle tante testimonianze che si trovano online. Le situazioni possono cambiare molto da una persona all'altra e alcune informazioni diventano rapidamente obsolete.
Per le procedure più importanti abbiamo quindi cercato, per quanto possibile, di affidarci alle fonti ufficiali e di preparare i documenti in anticipo. Quando ci si trasferisce all'estero qualche imprevisto è inevitabile, ma non abbiamo incontrato difficoltà tali da mettere in discussione il nostro progetto.
Come sono le tue giornate da freelance a Mauritius?
È proprio uno degli aspetti che apprezzo di più della mia vita di oggi: le giornate non sono mai tutte uguali.
Continuo a lavorare con clienti francesi, quindi devo comunque organizzarmi tenendo conto del fuso orario. Posso dedicare parte della giornata al progetto di un cliente, alla creazione di contenuti, ai social media o agli appuntamenti.
A questo si aggiunge la creazione dei nostri contenuti sulla vita a Mauritius. Raccontiamo molto della nostra quotidianità, delle nostre scoperte e anche degli aspetti più concreti del trasferimento. Questo significa naturalmente girare e montare video, oltre a dedicare molto tempo agli scambi con le persone che ci seguono.
Il vantaggio di lavorare in proprio è che posso organizzare le mie giornate con molta più libertà. Posso lavorare da casa al mattino, prendermi qualche ora nel pomeriggio per scoprire un posto nuovo e poi, se necessario, rimettermi al computer più tardi.
Trasferirti sull'isola ha cambiato il tuo rapporto con il lavoro?
Sì, anche se siamo ancora all'inizio della nostra esperienza qui.
In Francia avevo l'impressione che le giornate ruotassero intorno al lavoro e che tutto il resto dovesse trovare spazio tra i ritmi frenetici della vita parigina. Qui cerco di fare il contrario: organizzare il lavoro in modo da riuscire anche a godermi il posto in cui abbiamo scelto di vivere.
Questo non significa necessariamente lavorare meno. La differenza, per me, sta soprattutto nella libertà di scegliere quando lavorare, da dove e su quali progetti.
Ed era proprio quello che cercavo quando ho deciso di lasciare un ambiente professionale molto strutturato.
Pensate di restare a Mauritius a lungo termine?
Al momento non abbiamo ancora una risposta definitiva.
Abbiamo scelto un Premium Visa di un anno proprio per darci il tempo di capire cosa significhi davvero vivere a Mauritius, andando oltre l'esperienza di una vacanza o l'entusiasmo delle prime settimane, quando tutto sembra nuovo e straordinario.
Per ora ci troviamo molto bene e riusciamo già a immaginare un futuro qui. La vera questione sarà capire se, alla fine di questo primo anno, la nostra situazione ci consentirà di ottenere un altro visto e rimanere a Mauritius più a lungo.
Approfitteremo quindi di quest'anno per sviluppare i nostri progetti professionali, conoscere ancora meglio l'isola e valutare le diverse possibilità che potrebbero permetterci di continuare questa esperienza anche dopo la scadenza del Premium Visa.
Quali consigli daresti a chi sta pensando di cambiare percorso professionale e lavorare in proprio da Mauritius?
Il primo consiglio che darei è di non idealizzare né il lavoro come libero professionista né la vita all'estero. Entrambi offrono molta libertà, ma comportano anche parecchie incertezze e affrontarli contemporaneamente richiede una buona preparazione.
Se possibile, consiglierei di iniziare a sviluppare la propria attività prima di partire. Avere già qualche cliente, testare quello che si offre e verificare che generi effettivamente delle entrate cambia completamente il modo in cui si affronta il trasferimento.
Credo sia importante anche avere dei risparmi da parte. Arrivare in un nuovo Paese sapendo di dover assolutamente trovare un cliente nel giro di poche settimane può trasformare rapidamente una bella esperienza in una fonte di stress, soprattutto perché per uno straniero non è semplice lavorare direttamente sul mercato locale.
Infine, bisogna informarsi molto bene sullo status e sul visto più adatti al proprio progetto. Lavorare da Mauritius a distanza per clienti stranieri e trasferirsi sull'isola per sviluppare un'attività rivolta direttamente al mercato mauriziano non sono necessariamente soggetti alle stesse regole.
Da parte nostra, abbiamo cercato di preparare in anticipo tutto ciò che potevamo, accettando poi che alcune cose le avremmo imparate solo una volta arrivati. E credo che, in fondo, anche questo faccia parte del bello dell'esperienza.