Possiamo anche commentare le notizie e scoprire come vengono vissuti gli stessi eventi in diverse parti del mondo. Ovunque ci troviamo, possiamo confrontarci sulle stesse questioni.

Le piattaforme di streaming permettono di seguire serie coreane e fiction romantiche turche. I videogiochi online mettono in contatto, nello stesso momento, giocatori brasiliani e danesi. Guardiamo programmi di cucina e video mukbang dal Giappone, mentre la cucina cinese è ormai presente in quasi tutte le città. Il punto è semplice: oggi conosciamo molto di più delle persone e delle culture di altri paesi rispetto al passato.

A differenza delle generazioni precedenti, la Generazione Z è cresciuta a contatto con culture diverse, anche senza spostarsi. I social media hanno reso quasi naturale l'incontro con lingue, abitudini e stili di vita lontani. Invece di limitarsi a guardare documentari su altri paesi o a scrivere lettere a corrispondenti stranieri, i giovani della Generazione Z hanno potuto osservare in tempo reale come si vive altrove.

Perché lo shock culturale esiste ancora per la Gen Z

Gli strumenti digitali di oggi danno alla Generazione Z una certa familiarità con ciò che si trova all'estero. Questa familiarità, però, può essere in parte falsa o almeno fuorviante. Conosciamo persone e culture diverse attraverso i social media, i siti di informazione e i video su YouTube, ma questo modo di informarsi presenta diversi limiti.

Prima di tutto, come sappiamo, i social media mostrano quasi sempre una parte molto ridotta e selezionata della realtà. Molto dipende anche da chi racconta l'esperienza. Un influencer di viaggio può descrivere il proprio soggiorno in Egitto come meraviglioso, mentre un altro può presentarlo come un incubo.

Online, la stessa destinazione può quindi essere raccontata in modi completamente opposti. Basta cercare «Cina» su YouTube per trovare video che descrivono il paese come un luogo proiettato nel futuro accanto ad altri che lo presentano come pericoloso e sconsigliano di visitarlo.

Anche gli algoritmi hanno un ruolo importante, perché tendono a mostrarci ciò che vogliamo vedere. Si rischia così di restare chiusi in una bolla informativa costruita sui propri interessi e sulle proprie convinzioni, perdendo di vista le sfumature.

In breve, si può avere l'impressione di conoscere già un luogo. Una volta arrivati, però, ci si può sentire disorientati o persino ingannati se la realtà non corrisponde a ciò che si era visto online.

Tom, un espatriato tedesco che vive in Thailandia, lo spiega così: «Vivo in Thailandia da 20 anni e continuo a vedere video di persone appena arrivate che parlano come se conoscessero il paese. In realtà, sbagliano molte cose. Non parlano la lingua, non conoscono la popolazione e passano da una località turistica all'altra. Si comportano come se sapessero tutto e la gente li ascolta. Poi incontro persone che si sono trasferite qui per cambiare vita e che si lamentano perché la realtà non è come se l'aspettavano. Certo che non lo è: hanno dato retta a persone che si trovavano qui da una settimana».

Come si manifesta lo shock culturale per la Gen Z

Nel romanzo Il mondo nuovo di Huxley, il problema non è la mancanza di informazioni, ma il loro eccesso. Le persone vivono in un flusso continuo di notizie, intrattenimento, slogan e contenuti rapidi. Manca lo spazio per fermarsi, riflettere e sviluppare un pensiero critico. La conoscenza è disponibile, ma è così frammentata e dispersa che pochi sentono davvero il bisogno di approfondire.

Questa digressione aiuta a spiegare bene come può manifestarsi lo shock culturale tra le generazioni più giovani. Le informazioni non mancano. Anzi, spesso non serve nemmeno cercarle: sono costruite per raggiungerci in continuazione.

Ma, alla fine, quanto si conosce davvero?

Troppe informazioni, poca preparazione

La Generazione Z arriva spesso in un nuovo paese con la sensazione di sapere già cosa aspettarsi. Dopo aver guardato alcuni video su una destinazione o seguito qualche influencer, può sembrare di conoscerla ancora prima di partire. Gli algoritmi, però, tendono a mostrare soprattutto gli aspetti più belli, non le contraddizioni e le complessità della vita quotidiana. Nei video brevi, le culture vengono semplificate per essere comprese più facilmente. Online, molti luoghi appaiono familiari e rassicuranti. Una volta arrivati, però, ci si rende conto di quanto la realtà sia più complessa e ricca di sfumature.

«Ero molto entusiasta di trasferirmi in Giappone. Era il sogno della mia vita. Seguivo moltissimi contenuti sul paese e credo di aver visto tutti i video possibili sui 7-Eleven giapponesi. Avevo sempre immaginato il Giappone come un luogo futuristico. Quando sono arrivato e ho iniziato a viverci, però, non ero affatto preparato a quanto la società fosse conservatrice, soprattutto sul lavoro. C'è poco spazio per l'individualità. Anche fuori dall'ufficio, la vita segue regole piuttosto rigide. E quando esci dal lavoro dopo il tramonto, non resta molto di quel Giappone visto su YouTube di cui mi ero innamorato», racconta Paul, un espatriato britannico che vive in Giappone.

I valori possono cambiare da un paese all'altro

Uno degli aspetti più destabilizzanti dello shock culturale è scoprire che idee considerate universali sono in realtà legate al contesto in cui si è cresciuti.

Per esempio, il dibattito sull'identità di genere e sull'inclusione può sembrare ormai globale. Almeno, è questa l'impressione che spesso danno i social media. In realtà, però, non è necessariamente così: molto dipende dal paese in cui ci si trova.

«Prima pensavo che le persone della mia età avessero più o meno le stesse idee. Mi aspettavo opinioni diverse da parte di chi era più grande, ma per qualche motivo credevo che tra coetanei fossimo tutti abbastanza sulla stessa linea e che ci interessassero le stesse questioni. Insegno in Cina da un anno e, in realtà, non sono questi i temi di cui parlo con gli altri espatriati o con i miei amici cinesi. Ho capito che quelle questioni erano centrali soprattutto nel paese da cui provengo», racconta Rosa, un'espatriata americana che vive in Cina.

Socializzare richiede impegno offline

Molto dipende dal paese da cui si proviene, ma in alcuni contesti è ancora necessario partecipare attivamente alla vita sociale per costruire rapporti autentici. Le app di incontri e i social media sono diffusi ovunque, ma in alcune culture il loro ruolo viene sopravvalutato. Una volta all'estero, affidarsi alle solite app per creare una rete sociale e fare nuove amicizie può quindi non bastare.

I paesi nordici, come Danimarca e Svezia, sono spesso citati tra quelli in cui costruire relazioni richiede più tempo. Le persone vengono descritte come gentili ma riservate, e molto attente alla propria privacy.

Lo shock di non essere speciali

Anche questo aspetto è legato ai social media. Le piattaforme hanno contribuito a diffondere la cosiddetta «sindrome del personaggio principale», che porta a percepire la propria vita come il centro della scena, con gli altri nel ruolo di spettatori o comparse. Non è un fenomeno esclusivo della Generazione Z, ma questa generazione è probabilmente più esposta.

All'estero, però, la situazione può cambiare. Ci sono meno persone interessate alla propria vita e, se non si parla ancora la lingua o non si partecipa davvero alla comunità locale, ci si può sentire improvvisamente ai margini, quasi come un personaggio secondario.

Molto dipende comunque dalla destinazione. Alcuni espatriati raccontano infatti l'esperienza opposta. «Prima di trasferirmi a Shanghai ero molto timido, il classico introverso. Nel mio nuovo ufficio, però, ero l'unico straniero e tutti volevano parlarmi. È stato assurdo: sono passato dal parlare con tre persone al mese all'essere al centro dell'attenzione ogni giorno. In ufficio mi sentivo una celebrità, quindi sì, ho vissuto in pieno la sindrome del personaggio principale», racconta Patrick, un espatriato britannico che vive in Cina.