In sostanza, la domanda di fondo non sembra essere quale paese sia il migliore per crescere i figli, ma quali siano le priorità davvero importanti nell'educazione dei bambini.

A prima vista, emerge subito una discrepanza tra i migliori paesi e le migliori città in queste classifice. Il quadro diventa più chiaro quando si esaminano i criteri adottati da ciascuna. La classifica di US News ha preso in considerazione i seguenti dati: qualità dell'aria, costo dell'istruzione, benessere percepito, mortalità infantile, protezione sociale, spazi verdi urbani e anni di scolarizzazione.

Riprendiamo i primi dieci paesi: Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Danimarca, Israele, Svizzera, Germania, Estonia, Belgio. Il Regno Unito segue subito dopo. Stando a un'altra classifica, questa volta elaborata da Compare Market AU , Londra è ufficialmente la seconda città al mondo in cui crescere i figli (dopo Brisbane).

Alcune altre posizioni nella classifica, però, lasciano più di qualche dubbio. La Russia, ad esempio (attualmente teatro di un conflitto armato, con una situazione economica molto complessa e politiche sociali fortemente restrittive), si colloca al 29° posto, appena prima della Corea del Sud (31°). L'Ucraina (anch'essa in guerra) segue Singapore, rispettivamente al 49° e al 47° posto. Il Brasile, che registra uno dei tassi di criminalità più alti dell'America Latina, risulta meglio classificato del Cile, uno dei paesi più sicuri della regione. E le incongruenze non finiscono qui.

Scorrendo la classifica di US News, i primi dieci paesi in lista sono più o meno quelli che ci si aspetterebbe. I paesi nordici occupano le prime cinque posizioni, seguiti da Israele e da altri paesi dell'Europa occidentale.

Cosa dicono gli espatriati

Dopo aver esaminato numerosi forum di genitori e discussioni online (sia per documentarmi ai fini di questo articolo, sia per interesse personale), sono arrivata a una conclusione: il paese in cui si sceglie di crescere i figli conta, ma fino a un certo punto.

La cosa interessante è che, proprio come nelle classifiche, famiglie diverse danno priorità a fattori diversi nella scelta del paese «migliore». Per alcune è fondamentale la coerenza culturale e la somiglianza con il proprio contesto di origine; altre puntano soprattutto sull'accesso a buone scuole. Alcuni genitori tengono di più all'ambiente in cui cresce il bambino: la vicinanza alla natura, gli spazi aperti, la possibilità di fare escursioni e attività all'aria aperta. Altri ancora privilegiano l'accesso alla vita culturale e al dinamismo di una grande città. Nel complesso, non sembra esserci un consenso su quale fattore debba avere la precedenza.

C'è però un elemento che torna continuamente, su cui molti genitori basano le proprie decisioni di trasferimento: la rete di supporto familiare. Sono in molti, infatti, a prendere in considerazione un trasferimento proprio per questo motivo.

Il supporto della famiglia conta più di tutto

Molte famiglie di espatriati iniziano a valutare un trasferimento proprio dopo l'arrivo dei figli. Anche chi vive bene nel nuovo paese si trova, con i bambini, a farsi domande che prima non si poneva nemmeno. Che lingua parleranno? Quale scuola frequenteranno? È un posto sicuro in cui crescerli? È sostenibile economicamente?

«Eravamo a Seoul quando è nato mio figlio. Penso che la Corea del Sud sia un ottimo posto per crescere i bambini. Le scuole sono eccezionali, anche se il percorso di studi è impegnativo; i bambini ricevono sicuramente un'istruzione di qualità. Seoul è una città verde, organizzata e sicura. Onestamente non riesco a trovare svantaggi. Forse solo il costo della vita, che è elevato. Alla fine, però, siamo tornati a casa. Scuole e sicurezza sono importanti, ma non ti fanno da babysitter. Il personale domestico in Corea del Sud è caro, ma non era nemmeno questo il problema principale. Da neomamma, non me la sentivo di affidare mio figlio a qualcun altro. E vivere in Corea del Sud con un solo stipendio non ci convinceva. Così sì, siamo tornati per avere il supporto dei parenti e una vita familiare più tranquilla», racconta Ana, un'espatriata polacca in Corea del Sud.

Per alcuni espatriati, però, il rientro non va come sperato. Lo racconta un utente su Reddit: «Eravamo espatriati a Singapore e, con una bambina di sei mesi, sentivo il bisogno di più supporto. Il mio stato mentale stava peggiorando, così mio marito ha lasciato il lavoro e siamo tornati nel nostro paese per stare vicini soprattutto ai miei genitori. Pensavo di avere un rapporto stretto con loro... o almeno credevo. Siamo tornati. È andata male. I miei genitori erano così concentrati su mia sorella e sul suo bambino appena nato che venivano a malapena a trovarci o a vedere mio figlio. Il mio stato mentale è peggiorato ulteriormente per via di quella sensazione di rifiuto. Ho fatto un grave errore di valutazione».

Al secondo posto: le scuole

Molte discussioni tra espatriati sul paese migliore in cui crescere i figli finiscono per spostarsi dai paesi o dalle città alle scuole, asili nido inclusi. I genitori discutono soprattutto di programmi didattici, qualità degli insegnanti, clima scolastico, politiche sul bullismo, disciplina, supporto linguistico e attività extrascolastiche. Anche il costo dell'istruzione è un fattore determinante.

Non è sempre lampante, ma anche la qualità dell'istruzione può essere una questione soggettiva. Gli studenti sudcoreani, ad esempio, ottengono costantemente alcuni dei migliori risultati nelle valutazioni internazionali, soprattutto nelle materie scientifiche. Eppure i genitori esprimono preoccupazione per i metodi di studio particolarmente rigidi e per un'educazione basata sulla punizione. Gli studenti convivono spesso con una pressione estrema e hanno pochissimo tempo libero per hobby o attività al di fuori della scuola.

Focalizzandosi però solo sulle classifiche, diversi paesi si distinguono per l'elevata qualità dell'istruzione scolastica.

La Finlandia è regolarmente citata per il suo sistema educativo equo, che pone al centro il benessere degli studenti e l'apprendimento attraverso il gioco. L'istruzione di base è gratuita, e anche le scuole private sono generalmente finanziate con fondi pubblici e soggette a regolamentazioni rigorose. L'obiettivo è garantire un'istruzione di qualità a tutti, indipendentemente dal reddito.

Singapore è nota per il forte orientamento all'approccio STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il programma didattico si fonda sul pensiero critico e sulla risoluzione dei problemi, il che ne fa uno dei modelli educativi più apprezzati a livello internazionale.

La Corea del Sud segue standard accademici rigorosi, registra alti tassi di istruzione terziaria e una forte cultura dell'ambizione scolastica.

In Giappone, grande attenzione è dedicata alla disciplina e allo sviluppo integrale della persona, con molti studenti che ottengono risultati eccellenti in lettura e matematica.

La Svizzera è molto apprezzata in Europa per il solido ambiente accademico, le opzioni di studio multilingue e un'ampia offerta di percorsi di formazione professionale.

È possibile anche fare riferimento direttamente ai dati PISA. PISA, acronimo di Programme for International Student Assessment, è uno studio mondiale condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che valuta i sistemi educativi di diversi paesi misurando le competenze degli studenti quindicenni in matematica, scienze e lettura.

Secondo i dati PISA 2026, i paesi con la migliore qualità dell'istruzione sono Singapore, Cina, Giappone, Taiwan, Corea del Sud e Hong Kong. Stando a queste classifiche, il Sud-Est asiatico sembra avere un netto vantaggio in ambito educativo, soprattutto nelle discipline scientifiche. Per le famiglie che si trasferiscono in questa area del mondo, però, questo significa iscrivere i propri figli al sistema scolastico locale, con una lingua diversa e approcci didattici differenti.

Esiste poi l'alternativa delle scuole internazionali. Molti espatriati preferiscono questa soluzione per la maggiore facilità di transizione in caso di ulteriori trasferimenti e per una più ampia scelta di percorsi universitari in futuro. L'accesso alle scuole internazionali offre ai genitori una certa flessibilità nella scelta della destinazione, ma apre anche ad altre preoccupazioni. Molte scuole internazionali hanno costi elevati e, a meno che non siano coperte dal datore di lavoro, gestire queste spese può diventare un problema serio.

William, un espatriato americano in Cina, ce ne parla: «Ho vissuto quindici anni in Cina con mia moglie e i miei due figli. Un'esperienza meravigliosa sotto ogni aspetto. Ma quando i bambini sono andati a scuola, le cose si sono complicate. Non volevamo iscriverli a una scuola pubblica cinese; non ho nulla contro, e so che la qualità dell'istruzione è davvero alta, ma il metodo di studio, con montagne di compiti e la preparazione al gaokao (l'esame di fine liceo in Cina che determina l'accesso all'università), non faceva per noi. Io sono insegnante e lavoravo in una scuola internazionale, che i miei figli potevano frequentare a una retta scontata . Quando ho iniziato a valutare un cambio di carriera, però, ci siamo trovati di fronte al costo reale delle scuole internazionali. Non volevamo la scuola pubblica e non potevamo permetterci quella internazionale. Tornare negli Stati Uniti era l'unica scelta ragionevole.»

Un'altra cosa che molti genitori scoprono è che l'accesso alle scuole internazionali non è uniforme in tutto il mondo. Come abbiamo appena visto, frequentare una scuola internazionale in Cina è molto costoso. In alcuni paesi, l'offerta di scuole internazionali è davvero limitata. Poi ci sono paesi come la Thailandia, diventata un vero e proprio polo per le scuole internazionali: a Bangkok soltanto se ne contano oltre 100.

La sicurezza: l'unico punto su cui tutti concordano

Se c'è un punto su cui la maggior parte dei genitori è d'accordo, è la sicurezza. Tutti vogliono crescere i figli in un ambiente sicuro. Ma non basta guardare ai tassi di criminalità. I genitori parlano della possibilità per i bambini di andare a scuola da soli, usare i mezzi pubblici, giocare al parco del quartiere, andare a trovare gli amici. A questo si aggiungono la sicurezza alimentare, la qualità dell'aria, l'accesso a sostanze stupefacenti o alle armi, e molto altro ancora.

«Amo vivere in Cina e non ho intenzione di tornare nel Regno Unito. Voglio che mia figlia cresca in un posto dove possa camminare di notte, uscire con le amiche, essere se stessa, vestirsi come vuole. A Londra non sarebbe possibile; sarei in ansia ogni volta che esce di casa. Londra la amo per tante cose: i musei, le scuole eccellenti... Ma ora che mia figlia sta diventando adolescente, voglio soprattutto che sia al sicuro. Questa è la mia priorità», racconta Ayra, un'espatriata britannica in Cina.

Un altro espatriato racconta su Reddit: «Il più grande choc culturale della mia vita è stato vedere bambini da soli a Sapporo. Vivo a San Diego, in California, e non lascio i miei figli andare da soli nemmeno al parco giochi che vedo dalla finestra di casa. Il Giappone è estremamente sicuro e Sapporo è la città più bella in cui abbia mai messo piede».

L'idea che diversi paesi dell'Europa occidentale siano diventati meno sicuri e meno a misura di bambino ricorre spesso nei forum degli espatriati e sui social media. Tra le preoccupazioni più diffuse, soprattutto negli Stati Uniti, figurano la sicurezza nelle scuole, quella per le strade e una società sempre più polarizzata. Sul loro canale YouTube Raising Wildflowers, ad esempio, i genitori citano esplicitamente tutti questi motivi come ragione del trasferimento con i figli in Thailandia, insieme al costo della vita.

Costo della vita e tempo con la famiglia

Anche questo è un fattore che incide molto sulle decisioni di trasferimento. Con il costo della vita e l'inflazione in aumento in gran parte del mondo, alcuni genitori si sentono «tagliati fuori» dal proprio paese d'origine o troppo sotto pressione per godersi la famiglia. Trasferirsi in un paese con un costo della vita più basso alleggerisce parte di quello stress e permette di trascorrere più tempo con i figli e il coniuge.

«Ci siamo trasferiti a Da Nang, in Vietnam, e non potremmo essere più felici. Negli Stati Uniti le spese mensili ci stavano soffocando, e con un secondo figlio in arrivo abbiamo dovuto prendere una decisione rapida. Avevamo già vissuto a Hoi An, quindi il contesto ci era familiare e avevamo bei ricordi di quel periodo. Adesso paghiamo 500 dollari al mese per un appartamento dignitoso; le nostre spese si sono più che dimezzate rispetto agli Stati Uniti. Posso permettermi di lavorare meno, così porto mio figlio al parco, in spiaggia, dai suoi amichetti. È una vita molto più tranquilla e serena. Questo è ciò che conta per me», racconta Mary, un'espatriata americana in Vietnam.

L'atteggiamento verso i bambini e un ambiente a misura di famiglia

Molti genitori citano anche l'accoglienza verso i bambini e l'atteggiamento generale della società nei confronti delle famiglie. Alcuni paesi sembrano più aperti e comprensivi verso i genitori, soprattutto con i bambini piccoli. Questo vale per gli spazi pubblici come i ristoranti, i voli interni e il senso generale di comunità.

Pamela, un'espatriata americana in Brasile, racconta: «Personalmente sono rimasta davvero sorpresa da tutte le strutture per bambini che ho trovato in Brasile. Viviamo a Florianópolis, ma viaggiamo spesso per il paese. Molti spazi pubblici hanno sale famiglia che non ho mai visto negli Stati Uniti: ambienti enormi con tutto il necessario, fasciatoi, microonde per scaldare il latte in polvere, cabine private per l'allattamento, passeggini in prestito gratis, persino piccole vaschette da bagno. E tutti sono molto disponibili quando sei con un neonato. Non cerco un trattamento speciale, ma fa piacere vedere la gente sorridere quando ti siedi vicino a loro al ristorante, invece di storcere il naso.»

Emergono anche altri aspetti, non solo legati alle strutture. Nel thread di Reddit «What's the Most Kid-Friendly Country You've Lived In?», un espatriato scrive: «Per l'atteggiamento della gente verso i bambini piccoli, direi l'Irlanda. Lì le persone vanno letteralmente in estasi davanti ai neonati e alle donne incinte. Le strutture e le opzioni per l'infanzia non sono eccezionali, ma è davvero un posto accogliente per le famiglie giovani.»

Un altro espatriato elogia i Paesi Bassi: «I Paesi Bassi sono fantastici. Molto sicuri. Si va ovunque a piedi o in bicicletta. Un parco giochi o un parco verde è sempre a pochi minuti a piedi. I bar sembrano pensati apposta per le famiglie, con angoli dedicati ai bambini. Ci sono persino parchi giochi con piccoli bar annessi, così puoi incontrare gli amici mentre i bambini giocano insieme. Le scuole seguono inoltre un approccio molto incentrato sul gioco e introducono i compiti a casa solo quando i bambini sono più grandi ».

Un altro espatriato condivide la propria esperienza a Shanghai e Hong Kong: «Ho vissuto otto anni a Shanghai e ora tre a Hong Kong. Entrambe le città sono a misura di bambino. La babysitter a domicilio costa poco. Ci sono tantissime attività per bambini, dallo sport alla musica alle arti performative, a patto di averne le disponibilità economiche, perché a Hong Kong i prezzi sono più alti che altrove. A Shanghai si spende meno. In entrambe le città i bambini sono molto amati, forse ancora di più a Shanghai. Hong Kong offre moltissime escursioni gratuite e spiagge, con tanti spazi verdi.»

Non mancano però opinioni molto diverse sullo stesso paese: «La Thailandia no. La gente è gentilissima e adora i bambini, ma le infrastrutture lasciano a desiderare. I marciapiedi scarseggiano, quindi bisogna spostarsi sempre in auto; i passeggini sono praticamente inutilizzabili, tranne che nei centri commerciali. A Bangkok ci sono alcuni parchi pubblici, ma nelle altre province quasi nulla. Fa anche troppo caldo per uscire per gran parte della giornata. Non ho ancora esperienza diretta del sistema scolastico, ma ho sentito molte lamentele. I lati positivi: l'assistenza sanitaria è ottima se ci si può permettere gli ospedali privati. Il personale domestico costa poco rispetto all'Occidente. Frutta tropicale e cibo da asporto sono sempre disponibili.»

Un altro espatriato replica: «Ho molti amici che crescono i loro figli qui. Alcuni si sono trasferiti proprio per questo. Penso che il tuo commento metta in luce le differenze nel modo di crescere i bambini in Thailandia, non tanto il fatto che non sia un posto adatto alle famiglie. I figli dei miei amici hanno sempre un sacco di cose da fare, dai tre anni fino alle superiori.»

I bambini si adattano in fretta, a volte troppo

Una preoccupazione ricorrente tra i genitori che crescono i figli all'estero riguarda l'identità culturale. In molti casi, però, il problema non è l'incapacità dei bambini di adattarsi, ma la velocità con cui lo fanno.

Diversi genitori raccontano di essersi resi conto, con un misto di sorpresa e disorientamento, che i loro figli si sentivano più a casa nella nuova destinazione di quanto non si sentissero loro stessi. A prima vista può sembrare un aspetto positivo, ma per alcune famiglie questa situazione può diventare fonte di disagio.

«Ci siamo trasferiti negli Stati Uniti principalmente per l'istruzione dei nostri figli. Volevamo dargli un accesso privilegiato alle università americane e la possibilità di costruirsi una vita qui. Mio marito è thailandese-americano, io sono ucraina, e prima vivevamo in Thailandia. Nessuno dei due era sicuro che ai nostri figli sarebbe piaciuto, dopo aver vissuto in un ambiente così rilassato, ma in realtà stanno molto bene. Sono io quella che fa fatica ad adattarsi... E abbiamo entrambi paura di avere sempre meno cose in comune con i nostri figli.»

Questo fenomeno ha un nome: si chiama «divario di acculturazione» ed è piuttosto comune. Nella psicologia dello sviluppo, indica esattamente questa situazione: i figli si adattano al nuovo paese più rapidamente dei genitori. Per alcune famiglie, soprattutto quelle che desiderano trasmettere ai figli valori culturali o religiosi specifici, questa dinamica può dare la sensazione di «perderli» in una cultura che non comprendono fino in fondo.

Il paese conta davvero quando si crescono i figli all'estero?

Ciò che sembra davvero importante, quando si crescono i figli all'estero, è una combinazione di fattori diversi, che può variare notevolmente da famiglia a famiglia. Quanto esaminato in questo articolo è ben lontano dall'essere un elenco esaustivo di tutto ciò che i genitori prendono in considerazione.

Rispetto a un paese specifico, sembra sempre esserci un compromesso che i genitori devono accettare. Alcune destinazioni offrono una scelta più ampia di scuole, ma questo può significare crescere i figli in una cultura di cui non si fa parte. Altre permettono di godere di un costo della vita più basso, ma mettono distanza tra i bambini e i parenti a casa. Persino i paesi che dominano costantemente le classifiche dei «migliori posti in cui vivere» possono rivelarsi inadatti alla propria situazione specifica.

Una buona strategia può essere quella di sedersi insieme alla propria famiglia e fare un elenco delle cose che contano davvero, sia oggi sia in prospettiva. Vale anche la pena ricordare che poter scegliere il luogo in cui far crescere i figli è un'opportunità che molte persone non hanno. Non è una decisione semplice, ma offre la possibilità, rara, di scegliere l'ambiente che si ritiene più adatto alla loro crescita. Servono ricerche approfondite, una valutazione onesta dei pro e dei contro e, probabilmente, anche qualche discussione in famiglia. Alla fine di questo percorso, però, si può arrivare a una scelta davvero consapevole e adatta alla propria famiglia.