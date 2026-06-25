Amir, espatriato marocchino in Cina, racconta la sua esperienza: «Vengo da una famiglia numerosa, ho tre sorelle e due fratelli. I compleanni a casa sono molto rumorosi: arrivano tutti e portano anche i miei nipoti. Adoro la mia famiglia e il fatto che siamo uniti, ma dopo essermi trasferito, per la prima volta, sono potuto stare da solo per il mio compleanno, senza cucinare, senza invitati».

A differenza delle festività legate a un Paese o a una regione specifica, come il Natale, il compleanno è una ricorrenza molto personale. Non troverai gruppi online che lo festeggiano insieme, né eventi già organizzati a cui partecipare. Per quanti gruppi di espatriati tu possa frequentare, il tuo compleanno sarà quasi sempre un progetto tutto tuo. Come trascorrerlo dipende solo da te. E se da un lato questo può farti sentire solo e spaesato, dall'altro può rivelarsi piacevolmente liberatorio.

E la solitudine?

Per alcune persone, la difficoltà maggiore nel festeggiare un compleanno all'estero non è affrontare qualcosa di nuovo, ma non avere accanto le persone care. La maggior parte di noi ha una cerchia ristretta di persone con cui condividere la giornata e non averle vicino può pesare e alimentare una sensazione di solitudine.

Molti espatriati trovano utili i gruppi WhatsApp con familiari e amici, o altre piattaforme simili. Permettono di condividere piccoli aggiornamenti sulla vita quotidiana all'estero e, allo stesso tempo, di restare presenti nella vita degli altri. Così, quando arrivano gli auguri, sembrano un po' meno lontani. Questo scambio quotidiano e discreto accorcia le distanze: le persone care seguono i tuoi obiettivi, conoscono le tue difficoltà e continuano a farti sentire il loro sostegno.

Altri non trovano invece grande aiuto negli strumenti digitali per colmare la distanza fisica. Per alcuni, gli auguri di compleanno da casa possono persino acuire il senso di solitudine. Sono un promemoria di come sarebbe stata quella giornata in patria.

Su questo punto i terapeuti consigliano spesso di non caricare le ricorrenze di aspettative emotive irrealistiche, soprattutto quando si trascorrono da soli. I social media possono dare l'impressione che i compleanni debbano per forza essere celebrati in grande con torte, sorprese e festeggiamenti senza sosta. Una ricerca pubblicata dall'American Psychological Association conferma che la solitudine viene spesso amplificata dal confronto.

La strategia migliore potrebbe essere proprio evitare i paragoni e considerare il compleanno all'estero come un evento del tutto a sé stante. La solitudine può essere inevitabile, ma non per forza una sensazione «negativa». È un'emozione perfettamente naturale. Dimostra solo che hai persone a cui ti senti legato e che vorresti accanto nei giorni importanti, e questa è senza dubbio una bella cosa.

I tanti modi di festeggiare (o non festeggiare) un compleanno all'estero

Documentandomi per questo articolo ho scoperto che esistono due grandi correnti quando si parla di festeggiamenti di compleanno all'estero.

La prima corrente non festeggia affatto il compleanno, lo tratta come un giorno qualunque. Alcuni sono sempre stati così, altri hanno adottato questo approccio dopo il trasferimento per semplificarsi la vita.

Come riassume un espatriato su Reddit: «Semplicemente non lo festeggio. Ogni settimana ho già più che abbastanza eventi sociali con altri espatriati, gente del posto, gruppi di meetup e così via. E poi festeggio solo i veri traguardi».

Un altro aggiunge: «Non festeggio più il mio compleanno e mi limito a concedermi ciò che desidero, quando lo trovo».

La seconda corrente festeggia facendo cose casuali, senza troppa pianificazione.

«Mi sentivo piuttosto solo e, per noia, ho cercato quali eventi ci fossero nei dintorni. C'era una festa di espatriati messicani a pochi isolati di distanza... e ci sono andato. Quasi nessuno parlava inglese, ma siccome non puntavo davvero a socializzare, mi sono divertito, ho conosciuto persone simpatiche ed è stato tutto molto rilassante. Al compleanno successivo ho trovato una festa di espatriati russi, anche quella per puro caso. E ci sono andato di nuovo. Curiosamente, è proprio lì che ho conosciuto mia moglie. Da allora è diventata una specie di tradizione: il giorno del mio compleanno vado a un evento che capita di trovare», racconta Sofiane, espatriato algerino in Cina.

Un utente di Reddit descrive così i suoi compleanni all'estero, prendendo il buono insieme al cattivo: «Per i miei 21 anni mi sono fatto un viaggio in treno di 13 ore. I 22 li ho festeggiati con un gruppo di persone fantastiche su una spiaggia in Messico. Bisogna accettare il brutto per potersi godere il bello».

E per molti espatriati i compleanni all'estero si accompagnano ad un misto di sentimenti contrastanti: «L'ultimo compleanno l'ho passato a Lima. Erano passati appena tre giorni dal mio arrivo. Il mio host di Airbnb è uscito a cena con me in un bel ristorante che mi aveva consigliato. La cena era ottima, ma un po' imbarazzante perché non ci conoscevamo. E sì, durante la giornata ci sono stati momenti di malinconia, mi chiedevo cosa fosse diventata la mia vita: posso viaggiare in posti nuovi e straordinari, però sono solo per il mio compleanno. È stato bello e difficile al tempo stesso. Emozioni contrastanti dall'inizio alla fine».

Certo, c'è anche chi pianifica il compleanno, organizza feste o viaggi, oppure festeggia online con amici e familiari rimasti a casa. Ma da quanto ho scoperto, questo accade più di frequente tra chi è appena arrivato o nei primi uno o due anni di vita all'estero.

«Quando mi sono trasferito in Thailandia, per il mio primo compleanno ho organizzato una grande festa. Sono venute persone nuove che avevo conosciuto, colleghi, amici, e ho fatto una videochiamata Skype con la mia famiglia a Londra. È stato bellissimo, lo ricordo ancora. Ma con il tempo le cose sono cambiate. Ho smesso di considerare me stesso e i miei compleanni un evento speciale. Ora preferisco fare qualcosa di tranquillo e a basso profilo con gli amici più stretti o da solo», dice Teo, espatriato britannico in Thailandia.

Francesca, espatriata italiana alle Mauritius, aggiunge: «Ho sempre considerato il mio compleanno un giorno importante, sia quando vivevo in Italia sia da quando vivo all'estero. Non ho mai organizzato grandi feste; quello che conta di più per me è trascorrere la giornata nel modo più piacevole possibile. Quando sono in Italia, di solito festeggio il compleanno a casa con la famiglia e qualche amico. C'è anche una piccola tradizione a cui tengo molto: mio padre porta sempre una millefoglie da condividere con tutti. Alle Mauritius, invece, vado spesso a cena in un ristorante italiano vicino a casa. È un modo per festeggiarmi e allo stesso tempo riconnettermi con sapori e atmosfere che mi ricordano l'Italia, magari davanti a una buona pizza. A rendere il tutto ancora più speciale è il fatto che il mio compleanno cade a luglio. In Italia è piena estate, mentre alle Mauritius è inverno. A seconda del Paese in cui mi trovo, mi capita di vivere lo stesso giorno in due stagioni completamente opposte. È probabilmente la differenza che sento di più da quando vivo all'estero».