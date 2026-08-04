Sembrano storie da film. A volte si trasformano in storie di successo, altre volte la realtà si rivela molto diversa dalle aspettative. Ma lasciare tutto e trasferirsi all'estero può davvero essere un modo per migliorare la propria situazione economica? Si parte per sfuggire ai problemi o perché un cambiamento radicale può offrire opportunità concrete per vivere meglio?

Lasciare il proprio paese per guadagnare di più: la sfida nascosta dell'espatrio Abbandonare tutto per ricominciare altrove. È un sogno che accarezzano in molti. Le storie di successo di espatriati che hanno triplicato il loro stipendio galvanizzano e incoraggiano chi aspira a fare lo stesso passo. Non tutti, ovviamente, puntano a diventare milionari: una buona parte spera semplicemente di migliorare la propria situazione finanziaria. Vale però la pena chiedersi se sia prudente lasciare il proprio paese nel bel mezzo di una crisi economica personale. Nei consigli rivolti ai futuri espatriati si legge spesso che è preferibile partire con un po' di risparmi, per avere di che vivere nei primi mesi all'estero. Partire con pochi risparmi è comunque possibile, soprattutto per chi ha spirito d'avventura, a patto di saper rivedere rapidamente il proprio progetto in caso di difficoltà. Si parla invece molto meno di un aspetto fondamentale: il rischio che il desiderio di migliorare la propria situazione economica all'estero faccia perdere di vista l'equilibrio personale. Prima di partire, è importante capire con quale stato d'animo si affronta il trasferimento, per evitare di lasciare il proprio paese per le ragioni sbagliate. Il solo desiderio di guadagnare di più può infatti spingere a prendere decisioni rischiose. Nei primi tempi, l'espatriato si trova spesso in una posizione fragile: le finanze sono precarie e la necessità di trovare rapidamente una soluzione concreta si fa sentire. Migliorare la propria situazione economica, però, richiede quasi sempre tempo. L'urgenza di guadagnare di più si concilia quindi difficilmente con un obiettivo che, nella maggior parte dei casi, si raggiunge solo nel medio o lungo periodo. Leggi anche Come scegliere dove crescere i figli all'estero

Trasferirsi all'estero per guadagnare di più: sogno o realtà? Le storie degli espatriati che hanno fatto fortuna all'estero trascurano spesso un aspetto tutt'altro che secondario: il costo della vita nel paese di destinazione. I pacchetti per l'espatrio sono ormai riservati alle posizioni più alte. La maggior parte dei lavoratori trasferiti all'estero riceve pochi benefici aggiuntivi e, quando ci sono, servono soltanto a coprire i costi legati al trasferimento. Lo stipendio, per esempio, può essere leggermente più alto, ma solo perché anche vivere nella nuova città costa di più. Alla fine, quindi, l'espatriato non è diventato più ricco. Bisogna considerare anche il sistema fiscale e il peso di tutte le spese quotidiane: affitto, bollette, istruzione dei figli, assistenza sanitaria e così via. Stati Uniti, Svizzera e Norvegia sono tra i paesi in cui le spese sanitarie sono più alte. Sul fronte dell'abitazione, la crisi globale degli alloggi sta facendo aumentare gli affitti, soprattutto nei paesi più richiesti dagli espatriati come Canada, Spagna, Portogallo e Australia. In Spagna la situazione è così critica che l'affitto può arrivare ad assorbire fino al 50% dello stipendio. Anche l'inflazione e il contesto geopolitico pesano sulle finanze dell'espatriato. La guerra in Medio Oriente e la crisi di Hormuz hanno fatto aumentare rapidamente il prezzo del carburante, ma non solo: anche molti beni di consumo hanno subito rincari. Chi sogna di arricchirsi all'estero deve quindi conoscere il costo reale dell'espatrio. Percepire uno stipendio più alto è possibile, ma bisogna sempre tenere conto del costo della vita nel paese di destinazione e delle possibili difficoltà legate a cambiamenti politici, nuove norme sull'immigrazione o situazioni di instabilità geopolitica.

Unisciti alla comunità Ricevi consigli utili per vivere al meglio la tua esperienza all'estero Iscrizione gratuita al 100%

È possibile lasciare il proprio paese con dei debiti? Sarebbe la trama perfetta per un thriller, se fosse solo finzione. Quando però una storia del genere diventa realtà, può mettere in discussione l'intero sistema di un paese. Chi non ha mai pensato, almeno per un momento, di trasferirsi all'estero per lasciarsi alle spalle i debiti? Negli Stati Uniti, questa scelta estrema è diventata per alcuni l'unica via d'uscita dal peso dei prestiti studenteschi. Si tratta spesso di persone tra i trenta e i quarant'anni che convivono da anni con debiti di decine di migliaia di euro. Nel tentativo di migliorare la loro situazione economica, alcuni hanno scelto di ricominciare da zero: trasferirsi all'estero e costruirsi una nuova vita in una città. Leggi anche Andare in pensione all'estero: gli errori da evitare Cosa dice la legge? È davvero possibile lasciare il proprio paese con dei debiti? In linea di principio, no. Non sempre esiste però una legislazione che vieti esplicitamente di espatriare a causa di un debito: è il caso, ad esempio, del Regno Unito. La giustizia può persino ritenere sproporzionata una sanzione che impedisca di lasciare il territorio fino al saldo del debito. Un caso pratico è stato esaminato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che si è pronunciata l'11 maggio 2021. Nel caso in questione, alla persona era stato vietato di lasciare il territorio per «almeno 4 anni» a causa di un debito non saldato. La CEDU ha ritenuto che la sanzione violasse il diritto alla libertà di circolazione, ricordando inoltre che «una misura che limita la libertà di circolazione di un individuo, anche se inizialmente giustificata, può diventare sproporzionata se si prolunga automaticamente per un lungo periodo». L'espatrio migliora davvero la situazione finanziaria? In altre parole, i debiti scompaiono automaticamente quando ci si trasferisce all'estero? Ovviamente no. Cambiare paese di residenza non cancella i debiti e può rendere ancora più difficile un eventuale rientro in patria. Negli Stati Uniti, per esempio, i prestiti studenteschi restano in essere e gli interessi continuano a maturare anche dopo il trasferimento all'estero, perché l'obbligo di rimborso non dipende dal luogo in cui si vive. Cambiare indirizzo, quindi, non significa azzerare il debito. Il debito pesa non solo sulle finanze, ma anche sul benessere mentale. Alcuni analisti criticano questa scelta radicale, ma la considerano anche un segnale del fallimento dello Stato nel trovare soluzioni adeguate. Leggi anche L'IA può compromettere il tuo progetto di espatrio?

L'espatrio come strada verso la ricchezza Che si parta con o senza risparmi, trasferirsi all'estero non garantisce di diventare più ricchi, né rappresenta necessariamente il modo più sicuro per migliorare la propria situazione economica. L'immagine dell'espatriato benestante, sempre in grado di negoziare uno stipendio più alto, restituisce una visione poco realistica. In realtà, solo pochi lavoratori stranieri riescono a ottenere una retribuzione accompagnata da numerosi vantaggi. La maggior parte degli espatriati guadagna cifre simili a quelle dei colleghi locali, con differenze legate soprattutto al settore e al ruolo ricoperto. Pensare di guadagnare di più solo perché si vive all'estero è quindi un errore.