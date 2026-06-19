Contrariamente a quanto si pensa, l'esaurimento legato all'espatrio non riguarda soltanto chi lavora o chi ha avviato il progetto. Coinvolge spesso l'intera famiglia. Anche se questi squilibri sono frequenti, perché fanno parte del processo di adattamento, è importante riconoscerli per evitare che le difficoltà si radichino in silenzio.

Eppure molti espatriati continuano a funzionare come se questo sconvolgimento non avesse alcun impatto su di loro. Vogliono essere efficienti sul lavoro come prima, disponibili per la famiglia come prima, coinvolti socialmente come prima. Desiderano ritrovare rapidamente lo stesso livello di comfort e di efficienza che avevano nel Paese d'origine. Come se trasferirsi dall'altra parte del mondo non dovesse, in fondo, cambiare nulla. Questa esigenza è spesso molto forte. In fondo, il progetto è stato scelto. A volte si è lasciata una situazione stabile per vivere questa avventura. E allora ci si dice che non si ha il diritto di lamentarsi, che bisogna riuscire, integrarsi, essere riconoscenti o anche essere felici. Ma la psiche non funziona così.

Alcuni parlano di esaurimento. Altri evocano piuttosto un senso di inutilità o di perdita di senso. Si parla a volte di bore-out quando la sofferenza è legata soprattutto al vuoto, alla mancanza di stimoli o alla perdita di un ruolo gratificante. Questa sofferenza è spesso silenziosa perché si accompagna a un forte senso di colpa: quello di non essere felici quando l'espatrio doveva rappresentare un'opportunità. Mi sembra però importante ricordare che questi vissuti sono frequenti e del tutto normali, comprensibili. Lasciare il lavoro, le abitudini, la rete sociale o una parte della propria identità professionale rappresenta un vero sconvolgimento. È normale che si instauri un periodo di smarrimento, di dubbio o di squilibrio. L'adattamento richiede tempo. A volte diversi mesi, a volte di più. Quando però questo malessere si protrae nel tempo, non si attenua o inizia a incidere sulla vita familiare, sulla coppia o sull'autostima, può essere utile parlarne e farsi accompagnare.

È per questo che ritengo fondamentale parlare ai bambini quando si attraversa un periodo difficile. Con parole semplici, adatte alla loro età. Non per far loro portare il peso delle nostre difficoltà, ma per permettere loro di comprendere ciò che sta accadendo e, soprattutto, di sapere che non ne sono responsabili. Non esitare a farti accompagnare da un professionista se ne senti il bisogno.

Il problema non è lo stress in sé. Ogni espatrio comporta una dose di stress che è normale e persino necessaria all'adattamento. La difficoltà compare quando questo stato di allerta diventa permanente e si protrae nel tempo. A poco a poco alcune persone dormono peggio, recuperano con più fatica, diventano più irritabili o più sensibili sul piano emotivo. Faticano ad alzarsi, a lavorare o a svolgere attività. Ciò che procurava loro piacere in passato non offre più la stessa soddisfazione.

Tra le difficoltà più frequenti, la questione della lingua occupa una posizione centrale. Per gli adulti, non padroneggiare perfettamente la lingua del Paese può generare un senso di dipendenza e di vulnerabilità. Alcune pratiche diventano complicate. Serve molta più energia per comprendere, farsi capire, creare legami o semplicemente esprimere ciò che si prova. Nei bambini e negli adolescenti l'impatto può essere ancora maggiore. Sento regolarmente giovani espatriati dirmi: «Nella mia lingua sono divertente, spontaneo, intelligente. Qui non riesco a essere me stesso né a integrarmi in un gruppo perché non parlo bene la lingua del Paese». Questa frase riassume bene ciò che a volte si mette in gioco. Cambiare lingua non significa soltanto imparare un nuovo vocabolario. Significa anche dover ricostruire una parte della propria identità.

Non restare soli con ciò che si vive

Ciò che mi colpisce spesso nelle famiglie espatriate è che ciascuno cerca di proteggere gli altri. I genitori vogliono rassicurare i figli. Il coniuge vuole sostenere chi lavora. I bambini stessi cercano a volte di non preoccupare i genitori. Ma quando ognuno tiene per sé le proprie difficoltà, il rischio è che l'esaurimento si insinui in silenzio. Mi sembra dunque importante ricordare una cosa semplice: lo stress, la stanchezza o persino il burn-out in espatrio non sono segnali di fallimento. Sono spesso il segnale che si è sottoposti a uno sforzo di adattamento troppo grande, o da troppo tempo. L'espatrio è un progetto familiare prima di essere una prestazione individuale. L'obiettivo non è dimostrare di essere capaci di sopportare tutto. L'obiettivo è trovare un equilibrio che permetta a ciascuno di sentirsi sufficientemente bene. A volte questo significa rallentare. Chiedere aiuto. Rivedere alcune aspettative. E a volte persino riconoscere che un Paese o un progetto non ci corrisponde più. Non c'è alcun fallimento in questo. Prendersi cura della propria salute mentale in espatrio significa anche prendersi cura della propria coppia, dei propri figli e dell'intera famiglia. E molto spesso il primo passo consiste semplicemente nel concedersi di dire: «In questo momento è difficile». Perché dal momento in cui le parole iniziano a circolare, qualcosa comincia già a muoversi.

In conclusione, l'espatrio richiede una grande capacità di adattamento. Comporta spesso aggiustamenti, periodi di disequilibrio, momenti di dubbio e talvolta persino profonde rimesse in discussione. Tutto questo fa parte del processo.

A volte vorremmo attraversare questo cambiamento senza esserne toccati, come se la nostra psiche dovesse adattarsi alla stessa velocità delle nostre valigie. Ma le cose richiedono tempo. Trovare il proprio posto, ricostruire dei riferimenti, creare nuovi legami o semplicemente sentirsi a casa in un nuovo Paese non avviene in poche settimane.

È quindi essenziale essere pazienti e benevoli verso sé stessi, ma anche verso gli altri membri della famiglia, che stanno vivendo a loro volta il proprio adattamento. Quando la stanchezza, lo stress o il senso di esaurimento diventano troppo presenti o durano troppo a lungo, chiedere aiuto non è un segno di debolezza. Al contrario, è spesso un modo per prendersi cura di sé, della propria coppia, dei propri figli e per permettere a ciascuno di ritrovare un equilibrio più sereno.