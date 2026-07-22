Chi lavora nel Paese ospitante senza il permesso necessario si trova in una situazione irregolare. A seconda della legge locale, il datore di lavoro può ricevere una multa o, nei casi più gravi, una pena detentiva. Anche il lavoratore rischia sanzioni pesanti e l'espulsione dal Paese. Le conseguenze possono essere ancora più gravi se le autorità del Paese di origine accertano che il pensionato ha continuato a percepire la pensione e a lavorare pur sapendo di violare la legge.

È un errore molto comune: chi ha lavorato all'estero spesso pensa che i contributi pensionistici versati siano stati conteggiati automaticamente anche nel Paese di origine. In realtà, tutto dipende dagli accordi esistenti tra il Paese in cui si è lavorato e quello che eroga la pensione. La situazione può diventare ancora più complessa per chi ha alle spalle una carriera internazionale. Per evitare sorprese, è importante controllare con attenzione tutta la propria carriera contributiva e conservare contratti di lavoro, buste paga e altri documenti utili.

Per le autorità è più difficile verificare che un pensionato residente all'estero sia ancora in vita. Per questo, chi percepisce una pensione dall'estero deve inviare periodicamente un certificato di esistenza in vita.

Le indennità destinate agli anziani con difficoltà economiche, ad esempio, sono spesso legate alla residenza nel territorio di riferimento. Non è quindi possibile continuare a riceverle dopo essersi trasferiti all'estero. Farlo costituisce una frode. Le amministrazioni individuano regolarmente casi di pensionati residenti all'estero che continuano a percepire prestazioni sociali senza averne diritto.

Questo errore è strettamente legato al precedente e può avere conseguenze molto serie. Alcune prestazioni sociali spettano solo a chi risiede effettivamente nel Paese che le eroga.

Prima di partire, è necessario informare gli enti del Paese di origine del trasferimento e della data effettiva di partenza. Bisogna comunicare anche il nuovo Paese di residenza e il proprio indirizzo, per garantire il regolare pagamento della pensione. Nonostante ciò, alcuni pensionati si trasferiscono all'estero senza avvisare tutti gli enti interessati, come il servizio sanitario o la banca.

Non comunicare il decesso di un pensionato residente all'estero

I familiari di un pensionato deceduto all'estero devono comunicare il decesso alle autorità competenti. In alcuni casi, però, il decesso non viene dichiarato e i familiari continuano a riscuotere la pensione. Si tratta di una frode e le sanzioni possono essere molto pesanti.

Non dichiarare i beni acquistati all'estero

Alcuni pensionati residenti all'estero pensano di non avere più obblighi nei confronti del Paese di origine, perché quest'ultimo si limita a versare la pensione. In realtà, è comunque necessario comunicare alcune informazioni. I beni acquistati all'estero, così come il patrimonio e i redditi provenienti da altri Paesi, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. La tassazione dipende dalla residenza fiscale e dagli accordi in vigore tra il Paese di origine e quello di residenza. Per evitare di pagare le tasse due volte sugli stessi redditi, è quindi importante verificare che tra i due Paesi esista una convenzione contro la doppia imposizione.

Non dichiarare i conti correnti aperti all'estero

Avere più conti correnti è perfettamente legale. Non è invece consentito nascondere all'amministrazione fiscale l'esistenza di conti bancari esteri. Questo errore riguarda spesso i pensionati residenti all'estero, ma anche lavoratori e studenti che aprono un conto in un altro Paese senza comunicarlo alle autorità del proprio Paese di origine. La mancata dichiarazione può comportare una sanzione. L'Agenzia delle Entrate può inoltre applicare multe più elevate se accerta che uno o più conti sono stati nascosti per molto tempo. Le sanzioni possono essere calcolate per ogni conto non dichiarato.