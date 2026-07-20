Quando si vive all'estero, spesso si è troppo concentrati sull'adattarsi per accorgersi di stare cambiando. Eppure, tra nuove lingue, imprevisti quotidiani e continui aggiustamenti, molti espatriati sviluppano una resilienza che diventa evidente solo col tempo, spesso tornando nel paese d'origine.
L'espatrio e quella resilienza che si scopre solo dopo
Quando si parla di espatrio, l'attenzione si concentra quasi sempre sugli aspetti più pratici: il lavoro, i documenti, la ricerca di una casa, la lingua o il costo della vita. Molto meno si parla invece di quello che cambia, lentamente, nel modo in cui una persona affronta le difficoltà quotidiane.
Per molti espatriati, la resilienza non nasce da un singolo momento di svolta. Si costruisce poco alla volta, quasi senza accorgersene, attraverso decine di piccole situazioni da gestire ogni giorno.
Oggi si parte molto più preparati rispetto al passato. Prima di trasferirsi, molti leggono guide, guardano video, cercano informazioni sui quartieri, salvano mappe e si informano su trasporti e burocrazia locale. Tutto questo aiuta, ma non sostituisce l'esperienza concreta.
Una cosa è sapere che linea del treno prendere, un'altra è orientarsi davvero in una stazione sconosciuta, capire dove comprare il biglietto, interpretare indicazioni in un'altra lingua o gestire un imprevisto quando si è già stanchi.
All'inizio dell'espatrio, anche le azioni più normali possono richiedere più energia del previsto: fare una telefonata, leggere un contratto, spiegare un problema, prendere appuntamento, chiedere informazioni senza riuscire a esprimersi con la stessa naturalezza che si avrebbe nella propria lingua.
Il vero impatto dell'espatrio non dipende solo dalle informazioni disponibili, ma dalla sensazione costante di muoversi in un ambiente non ancora familiare. Anche quando si sa cosa fare, ci si può comunque sentire spaesati, sotto pressione o meno sicuri di sé.
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La differenza tra informarsi e viverlo davvero
Ci sono aspetti dell'espatrio che nessuna guida riesce davvero a spiegare fino in fondo. La fatica mentale di dover continuamente interpretare contesti nuovi. L'attenzione costante necessaria per capire come comportarsi. La sensazione di dover imparare di nuovo anche cose molto semplici.
All'inizio, molti espatriati vivono una specie di sovraccarico continuo. Ogni giornata richiede più energia del normale perché quasi tutto è nuovo: le abitudini, i ritmi, il modo di comunicare, persino il modo in cui le persone interagiscono tra loro.
Ed è proprio in questa fase che, spesso senza rendersene conto, si inizia a sviluppare una maggiore capacità di adattamento.
Vivere all'estero non rende resilienti da un giorno all'altro. Più spesso, insegna a reagire meglio agli imprevisti, senza che ce ne accorgiamo subito.
Giorno dopo giorno, ci si abitua a gestire situazioni nuove, a trovare soluzioni anche quando mancano punti di riferimento chiari, ad accettare che non tutto possa essere controllato. Quello che all'inizio sembrava faticoso diventa parte della normalità.
Per molti espatriati, il cambiamento diventa evidente soprattutto quando tornano nel proprio paese per una vacanza o per un soggiorno breve. È lì che scatta il confronto con la persona che erano prima di partire.
Situazioni che un tempo avrebbero creato stress sembrano più gestibili. Alcuni problemi vengono ridimensionati quasi automaticamente. In certi casi, ci si accorge di avere più pazienza, più flessibilità mentale o semplicemente una diversa capacità di affrontare gli imprevisti.
Naturalmente non tutti vivono l'espatrio nello stesso modo. Per alcune persone può essere un'esperienza molto dura, anche dal punto di vista emotivo. E vivere all'estero non rende automaticamente più forti o più felici.
Ma per molti espatriati, il continuo adattamento richiesto dalla vita quotidiana finisce per lasciare un segno profondo nel modo di affrontare la quotidianità.
La forza che si costruisce giorno dopo giorno
La resilienza che nasce vivendo all'estero non ha molto a che fare con i discorsi motivazionali. È più concreta, più silenziosa, e spesso si manifesta nelle situazioni più ordinarie.
Si vede quando si riesce a cavarsela anche sentendosi fuori posto. Quando si trova una soluzione pratica invece di bloccarsi. Quando si impara a chiedere aiuto, a cambiare strada, a lasciar andare l'idea che tutto debba funzionare come previsto.
Mentre si vive all'estero, però, questo cambiamento passa quasi inosservato. Si è concentrati sulla routine da costruire, sulle cose da capire, sugli equilibri da trovare.
Con il tempo, però, si capisce che il trasferimento non ha cambiato solo il luogo in cui si vive. Ha cambiato anche il modo di affrontare difficoltà, imprevisti e, in parte, il rapporto con sé stessi.
Dal 2012 gestisco la community italiana di Expat.com, dove accompagno quotidianamente italiani già espatriati o in procinto di trasferirsi. Rispondo alle loro domande, attraverso i forum, su temi cruciali come lavoro, alloggio, sanità, scuola, fiscalità, burocrazia e vita quotidiana all'estero. Il mio ruolo è ascoltare, orientare, condividere risorse affidabili e facilitare il contatto tra espatriati per stimolare la condivisione di esperienze. Gestisco anche la comunicazione e la traduzione di contenuti per la piattaforma.
Scrivo articoli per il magazine di Expat.com, affrontando tematiche fondamentali per gli italiani nel mondo come tramandare la lingua italiana ai figli nati all'estero, le relazioni interculturali e l'identità italiana nel mondo, le opportunità di studio e lavoro per i giovani italiani all'estero, l'assistenza sanitaria per gli espatriati italiani e la burocrazia italiana per chi vive all'estero (AIRE, documenti, rinnovi, ecc.).
Gestisco inoltre la sezione delle guide, dove mi occupo della traduzione di contenuti dall'inglese all'italiano, e la sezione del magazine dedicata alle interviste degli italiani all'estero: una vera e propria fonte di informazioni sulla vita all'estero, dalla viva voce di chi l'ha vissuta e la racconta per aiutare altri italiani nel loro progetto di espatrio. Nel corso degli anni ho intervistato vari profili tra cui studenti, professionisti, imprenditori, pensionati, famiglie con figli, responsabili dei Centri di Cultura italiana all'estero, dirigenti delle Camere di Commercio Italiane nel mondo, e membri del Com.It.Es.
Ho contribuito all'organizzazione di varie iniziative che hanno ricevuto ampia copertura da AISE (Agenzia Internazionale Stampa Estero), dall'agenzia giornalistica nazionale Nove Colonne, da ComunicazioneInform.it e da ItaloBlogger.com, come rappresentante degli expat italiani nel mondo. Un riconoscimento che valorizza il mio impegno nella promozione della cultura italiana e nella creazione di legami comunitari significativi.