La differenza più grande tra spostarsi in un altro Paese e cambiare continente è la distanza. Sembra ovvio, ma non si tratta solo di distanza fisica: conta anche il modo in cui viene percepita. Trasferirsi dalla Spagna alla Germania è un grande cambiamento di vita, ma non quanto andare dalla Germania al Brasile, da dove per tornare devi prendere un volo transatlantico. E anche quando la cultura non sembra così diversa, tutto il resto probabilmente lo è.

Innanzitutto, ci si ritrova in un fuso orario diverso. Questo significa che non puoi semplicemente chiamare amici e familiari a casa quando ne hai voglia. Devi pianificare il momento giusto. La comunicazione diventa così molto meno spontanea e immediata. Come racconta un espatriato: «Adesso controllo l'ora prima di condividere qualsiasi cosa, ma questo toglie molto all'esperienza. Quando ricevono il mio messaggio e finalmente possiamo parlare, sono già al lavoro e il momento è passato». C'è poi la questione del clima. Non si tratta solo del tempo atmosferico, ma di un ambiente completamente diverso a cui adattarsi. Il cambiamento può avere effetti concreti sul corpo e sulle abitudini quotidiane. Potrebbe essere necessario modificare la routine di allenamento, rivedere la cura della pelle o cambiare alimentazione. Anche fare la spesa può diventare un'esperienza diversa, perché molti dei prodotti a cui si era abituati potrebbero non essere disponibili. E da qui in poi le cose si complicano ulteriormente.

I punti di riferimento svaniscono Quando ci si sposta da un Paese all'altro, soprattutto all'interno della stessa area geografica, molte cose possono cambiare, ma spesso resta una base comune. Le prime differenze che si notano sono magari sottili: le persone si vestono in modo diverso, parlano con un ritmo più veloce, sono più rumorose, escono più tardi. Eppure, sotto queste differenze di superficie, rimane una certa familiarità. Ci sono riferimenti storici, culturali o musicali condivisi; forse si sono letti gli stessi libri, viste le stesse serie tv, ascoltate le stesse canzoni. Barriera linguistica a parte, è probabile che ci si riesca comunque a inserire in una conversazione e a trovare un punto di vista simile. Quando invece si cambia continente, la sensazione può essere molto diversa. È più facile ritrovarsi senza riferimenti familiari a cui aggrapparsi. Le differenze non sono più appena percepibili: possono essere immediate, visibili, persino fisiche. Possiamo avere un aspetto diverso dalla maggior parte delle persone attorno a noi, sentirci osservati, non sapere esattamente quali comportamenti siano considerati normali, educati o fuori luogo. Anche le conversazioni possono diventare più difficili. Non è solo la lingua: manca spesso un terreno comune fatto di riferimenti, ironia, memoria collettiva. Per molti espatriati, accorgersi che una battuta non funziona più è una delle constatazioni più amare dell'adattamento. Fin qui, però, restiamo su un piano piuttosto astratto. Sono aspetti che possono pesare molto, certo, ma poi c'è la vita quotidiana, ed è lì che la mancanza di punti di riferimento si fa sentire davvero. Leggi anche Cosa fare quando tornare in Italia non è possibile o non conviene

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La gestione del denaro è diversa Gestire le finanze all'estero può essere complicato. Quando però ci si sposta all'interno della stessa area, le cose sono di solito un po' più semplici. Potresti avere accesso alle stesse banche, e anche il loro modo di operare potrebbe risultarti familiare, così come i requisiti per aprire un conto. Anche trasferire denaro da casa alla tua nuova destinazione può essere relativamente facile. Per esempio, se ti stai trasferendo all'interno dell'UE, la maggior parte delle banche europee ti permetterà di trasferire denaro senza commissioni. Quando si cambia continente, bisogna essere pronti ad adattarsi anche sul piano finanziario. Per prima cosa, è possibile che tra le banche tradizionali non compaia nessun nome familiare. Anche il modo in cui gli istituti operano, i documenti richiesti per aprire un conto e le abitudini di pagamento possono essere molto diversi da quelli a cui si è abituati. Chi si trasferisce dall'Europa all'Asia, per esempio in Cina, scopre rapidamente che il contante è quasi inesistente nella vita quotidiana e che, per muoversi con facilità, servono un'app di pagamento e spesso un conto locale. Al contrario, chi arriva dalla Cina in alcune zone del Nord Africa potrebbe vivere lo shock opposto: molte persone non hanno un conto bancario, usano poco le carte e preferiscono pagare in contanti. In America Latina, per esempio in Argentina, il problema può essere un altro: tassi di cambio instabili, commissioni poco chiare e costi difficili da prevedere quando si usa una carta straniera. In Brasile, invece, diversi espatriati raccontano di essersi visti bloccare la carta dalla propria banca per transazioni considerate sospette, anche solo quando cercavano di prenotare un Uber. In breve, cambiare continente significa spesso dover ripensare il proprio rapporto con il denaro: informarsi prima, capire quali strumenti usare e accettare che le soluzioni valide nel Paese di partenza potrebbero non funzionare nella nuova destinazione. La burocrazia richiede più energie La burocrazia e le pratiche amministrative in generale sono tra gli aspetti più stancanti, ma anche più ordinari, dell'esperienza di un espatriato. Quando però ci si sposta tra Paesi vicini, il lato amministrativo tende a essere più gestibile. Gli accordi tra Paesi della stessa regione sono spesso chiari. Se ti stai trasferendo in una destinazione abbastanza vicina, potresti non aver bisogno di un visto. E se ne hai bisogno, potrebbe trattarsi solo di registrare la tua presenza. La burocrazia in sé, per quanto fastidiosa, può anche risultare familiare. Potresti dover compilare i moduli in una lingua diversa, ma ne hai compilati di simili a casa. Il modo in cui funzionano le cose ti risuona. Inoltre, molti documenti possono essere convertiti facilmente: diplomi, patenti di guida, estratti conto bancari potrebbero richiedere solo una rapida traduzione per essere validi nella tua nuova destinazione. Affrontare la burocrazia tra continenti diversi, invece, è un'esperienza diversa, dalla richiesta del visto alle attività quotidiane. Potresti necessitare di documenti che non avresti mai pensato ti servissero. Raramente pensiamo alla burocrazia in termini di shock culturale, ma a volte può così. Per esempio, quando ho fatto domanda per un visto di lavoro cinese nel 2009, ho dovuto sottopormi a un check-up sanitario completo, dato che alle persone con determinate condizioni di salute non è concessa la residenza nel Paese. Legalizzare i propri documenti è un altro grattacapo. Oltre alla traduzione standard, potresti doverli far autenticare da un notaio o approvare dalle autorità locali. I diplomi sono tra i primi documenti a cui si pensa e potrebbero non essere riconosciuti subito. In alcuni casi, potresti persino dover seguire ore di studio aggiuntive o rifare alcuni esami, se i programmi del tuo Paese d'origine e quelli della nuova destinazione sono molto diversi. Leggi anche Perché il pensionamento all'estero è sempre più diffuso L'approccio alla sanità non è lo stesso Trasferendosi in un altro Paese, un espatriato a volte pensa tra sé e sé: «Lo capirò una volta arrivato». In molti casi, è vero. Quando ti trasferisci all'interno dello stesso territorio, la sanità di solito non è qualcosa che devi reimparare da zero. Anche se possono esserci differenze notevoli, la struttura generale ti risulterà probabilmente comprensibile: assistenza pubblica o privata, assicurazioni, impegnative per gli specialisti, ecc. Le farmacie avranno probabilmente prodotti simili, e i medici seguiranno protocolli di cure equivalenti. Se ti stai trasferendo all'interno dell'UE, potresti persino beneficiare di accordi condivisi come la Tessera Europea di Assicurazione Malattia, che ti dà accesso all'assistenza medica durante soggiorni temporanei. Quando però ti stai trasferendo in un continente diverso, stai anche (molto probabilmente) entrando in un sistema completamente nuovo dove l'idea stessa di sanità potrebbe non essere la stessa. Innanzitutto, l'accesso. In alcuni Paesi potresti aver bisogno di un'assicurazione sanitaria privata prima di poter consultare un medico. In altri, la sanità potrebbe essere accessibile economicamente, ma la disponibilità e la qualità dei servizi potrebbero essere disomogenee sul territorio. Per esempio, negli Stati Uniti, il costo di una cura di base può essere molto elevato senza un'assicurazione adeguata. Molti espatriati europei lo indicano come uno dei maggiori shock culturali. Anche in Cina l'approccio alla sanità può essere diverso da quello a cui molti espatriati occidentali sono abituati. In alcuni casi, la cura non si concentra subito sulla gestione dei sintomi, ma cerca di individuare le cause più profonde del problema. Questo significa, per esempio, che un medico potrebbe non prescrivere immediatamente antibiotici, anche quando nel Paese d'origine sarebbe la soluzione più probabile. Per un raffreddore, la cura può limitarsi a una flebo o a medicinali a base di erbe. Anche i farmaci prodotti localmente possono essere meno forti, e non è raro che una cura preveda più compresse da assumere più volte al giorno. Qui entra in gioco anche una questione più profonda: la fiducia. Quando ci si trova immersi in un sistema molto diverso da quello conosciuto, può essere difficile affidarsi del tutto a procedure, diagnosi e cure che non si comprendono fino in fondo.

La percezione della sicurezza Chi arriva da Paesi o regioni vicine condivide spesso codici sociali simili. Questo conta molto quando si parla di sicurezza, o meglio del modo in cui impariamo a riconoscere ciò che può essere rischioso. Quando ci si sposta all'interno dello stesso continente, è probabile che i segnali di pericolo restino abbastanza leggibili: se una situazione non è sicura, spesso lo si percepisce prima che diventi un problema. Cambiare continente, invece, può voler dire perdere parte di questa capacità di lettura. Un luogo, una persona o una situazione possono sembrarci normali fino a quando il rischio non è evidente. Un esempio è quello dei quartieri considerati poco sicuri. Durante il mio breve trasferimento dalla Cina in Spagna, non mi era affatto chiaro che in molte grandi città esistessero zone con una reputazione più problematica. Nelle città cinesi questa distinzione è meno marcata: dal punto di vista della sicurezza, molte aree urbane sono percepite come abbastanza omogenee. In Spagna, invece, la situazione può essere diversa. Chi è del posto coglie subito il cambiamento di atmosfera entrando in un quartiere meno raccomandabile. Per un espatriato che arriva da lontano, non abituato a questo tipo di differenza, i segnali possono passare inosservati. Un altro esempio riguarda la sicurezza sulle strade. Nel 2022, diversi espatriati dell'Est Europa si sono trasferiti in Argentina alla ricerca di un contesto di vita più stabile e tranquillo. Molti hanno avuto un'esperienza complessivamente positiva, ma le preoccupazioni per la sicurezza quotidiana sono comunque emerse. Per alcuni non è stato immediato abituarsi all'idea di fare maggiore attenzione all'ambiente circostante, per evitare scippi in moto ad esempio. Allo stesso modo, poteva risultare difficile imparare a vestirsi in modo più discreto, non mostrare oggetti di valore e non camminare con lo smartphone in mano con troppa disinvoltura: accorgimenti che per molti argentini fanno semplicemente parte della vita quotidiana. Leggi anche Mantenere vivi i contatti dopo il trasferimento all'estero Anche la vita lavorativa è diversa Molti di noi si trasferiscono per lavoro. Anche l'aspetto del nostro lavoro può cambiare all'estero, soprattutto se ci spostiamo abbastanza lontano. Restando all'interno della stessa area geografica, la carriera può spesso seguire un percorso abbastanza lineare. Le qualifiche vengono riconosciute più facilmente, l'esperienza professionale conserva il suo valore e anche la cultura del lavoro risulta, almeno in parte, familiare. Si conoscono già molte dinamiche: cosa significa essere professionali, come relazionarsi con colleghi e superiori, quanto contano le scadenze e come vengono prese le decisioni. Quando invece si cambia continente, ci si può ritrovare in un contesto professionale molto diverso. A volte bisogna dimostrare il proprio valore da zero, perché esperienze, titoli e risultati ottenuti nel Paese d'origine non vengono letti nello stesso modo nella nuova destinazione. Anche le aspettative sul lavoro possono cambiare molto. Gerarchia, comunicazione, equilibrio tra vita privata e professionale, organizzazione della giornata e rapporto con l'autorità possono seguire logiche completamente diverse. In Giappone, per esempio, molti espatriati arrivati dall'Europa o dagli Stati Uniti notano una gerarchia più rigida e una comunicazione più verticale con i capi. L'importanza di non far perdere la faccia a nessuno può contare più della creatività individuale, e il margine per gli errori può essere molto ridotto. In Cina, invece, alcuni espatriati trovano insolita la pausa pranzo lunga, che in certi contesti può includere anche un riposino durante il giorno. Chi si trasferisce dall'Europa agli Stati Uniti, infine, cita spesso come difficoltà l'assenza di un vero equilibrio tra lavoro e vita privata, o comunque una cultura professionale in cui la disponibilità e il tempo dedicato al lavoro possono pesare molto più del previsto.