Avere un conto bancario locale

Neobanche o conto locale? Se l'uso di una neobanca può essere utile in caso di un espatrio breve (ad esempio, se sei un nomade digitale o un lavoratore distaccato), in linea generale è consigliabile avere un conto bancario locale. Primo motivo: ricevere lo stipendio. Le neobanche non sono sempre riconosciute dai datori di lavoro del Paese ospitante. E scoprire all'ultimo di non poter incassare lo stipendio è il tipo di stress che puoi tranquillamente evitarti.

Secondo motivo: la vita di tutti i giorni. Ogni Paese ha regole specifiche per acquistare casa, un'auto o accedere a determinati servizi. Appena entra in gioco un progetto importante, o anche solo qualcosa di più pratico, avere un conto locale semplifica tutto. Vale anche per gli investimenti: costruire una base finanziaria sul posto è una delle abitudini più sane da adottare quando si vive all'estero.

Leggi anche Quanto conta davvero il budget per studiare all'estero nel 2026

Monitorare le spese

Carta e calcolatrice o app? Poco importa: che il tuo metodo sia manuale o digitale, l'importante è tenere d'occhio con regolarità le uscite per individuare:

Le spese eccessive.

Le spese superflue.

Gli aumenti che dovrebbero farti drizzare le antenne

Spese eccessive: non significa per forza cifre enormi, ma costi che potresti ridurre. Ti piace mangiare fuori e non guardi troppo il conto? Oppure non rinunci a fare festa il sabato sera senza chiederti se sia davvero sostenibile? Ecco, sono proprio questi i punti da rivedere.

Spese superflue: ti servono davvero quattro abbonamenti diversi per le serie tv? Netflix, Apple TV, Crunchyroll, Disney+… Se li usi solo ogni tanto, la risposta la conosci già.

Aumenti: telefono, acqua, elettricità. Rincari lenti e progressivi rischiano di passare inosservati se non li controlli. In caso di dubbio, chiedi subito spiegazioni al fornitore. Ignorare piccoli aumenti oggi spesso significa pagarli cari domani.

Risparmiare nel Paese di espatrio

Nel tuo Paese d'origine riuscivi a mettere qualcosa da parte ogni mese? E ora che vivi all'estero: hai ritrovato quella disciplina? Quanto puoi risparmiare al mese? Vale la pena informarsi sulle opportunità di investimento disponibili nel Paese ospitante - o anche altrove (per esempio, potresti sottoscrivere un'assicurazione sulla vita in un altro Stato) - e sulla loro effettiva redditività.

Mantieni sempre disponibile almeno uno strumento di risparmio da cui poter attingere in caso di necessità, senza doverlo chiudere: alcuni prodotti, infatti, rendono davvero solo se restano intatti per un certo periodo. Chi si muove con lungimiranza investe in modo consapevole, costruendo un cuscinetto utile per affrontare imprevisti, momenti difficili o anche semplicemente per finanziare progetti e piccoli piaceri. Non è facilissimo, ma diventa molto più fattibile se inizi una vera e propria caccia alle spese inutili.

Leggi anche Visti e bonifici internazionali: cosa cambia per gli espatriati negli USA

Investire per diversificare le fonti di reddito

L'investimento è direttamente collegato al risparmio. Non solo metti da parte dei soldi, ma li fai anche fruttare. Perché la vita quotidiana all'estero può cambiare rapidamente. Tenere 15.000 euro su un conto, senza che generi interessi, non è una buona soluzione. Con l'inflazione, i tuoi 15.000 euro di oggi si ridurranno a 13.000 euro domani. Perderai potere d'acquisto. Meglio quindi investire per proteggere e far crescere il tuo capitale.

Per costruire un portafoglio solido, evita di mettere tutte le uova nello stesso paniere. Puoi diversificare tra diverse opzioni: acquisto immobiliare o quote di una società civile di investimento immobiliare (SCPI), garage o posti auto, terreni, crowdfunding immobiliare, partecipazioni in aziende non quotate (private equity), azioni, criptovalute, opere d'arte… Ma occhio ai rischi: non tutti gli investimenti hanno lo stesso livello di sicurezza. Non farti guidare solo dalla promessa di rendimento. Scegli in base al tuo profilo di investitore: se sei prudente, meglio puntare su strumenti più stabili, anche a fronte di guadagni più contenuti.

Un'altra buona abitudine finanziaria da adottare: non concentrare tutti i tuoi conti nella stessa banca. Spesso conto corrente e strumenti di risparmio o investimento (come assicurazioni sulla vita o conti deposito) sono nello stesso istituto. Va tutto bene finché la banca è solida. Ma in caso di problemi seri, potresti ritrovarti esposto più del necessario.