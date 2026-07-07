Un mese prima, il suo ex consigliere di punta Elon Musk aveva prospettato una pensione ricca «tra 10 o 20 anni» grazie all'intelligenza artificiale. L'imprenditore ha presentato la sua «economia dell'abbondanza», nella quale risparmiare per la pensione non avrebbe più senso: i robot umanoidi potenziati dall'IA diventerebbero la principale forza lavoro e farebbero girare l'economia al posto degli esseri umani. Ma anche in questo caso il sogno si scontra con la realtà e con le crisi ricorrenti. Alcuni ci intravedono un'altra rivoluzione, devastante per l'umanità: quella dei robot.

Lo scorso maggio Donald Trump ha firmato un decreto per ampliare l'accesso ai fondi pensione e incoraggiare i lavoratori più giovani a risparmiare: la pensione d'oro è possibile, a patto di accantonare 465.000 dollari prima dei 65 anni. Gli economisti si mostrano più cauti, poiché le previsioni del presidente americano non tengono conto dell'inflazione. Secondo gli esperti, i 465.000 dollari di oggi varranno meno di 200.000 dollari tra 30 anni, proprio a causa dell'inflazione.

Il calcolo è complesso, perché dipende da diversi fattori. Tutto varia in base allo stile di vita e al paese di espatrio scelto. In Francia si è considerati ricchi a partire da circa 4.000 euro al mese. I pensionati percepiscono in media 1.540 euro mensili, una cifra considerata eccessiva da chi vorrebbe ridurre l'importo le pensioni. Secondo questa corrente di pensiero, i pensionati sarebbero troppo ricchi, dal momento che percepiscono l'equivalente di uno stipendio, se non di più. Questo ragionamento supera i confini francesi e chiama in causa anche il caso dei pensionati che scelgono di trasferirsi all'estero proprio per beneficiare di condizioni di vita più vantaggiose, anche quando il reddito percepito permetterebbe loro di restare nel paese d'origine.

Il caso del Lussemburgo

In Lussemburgo, il paese più ricco d'Europa, le cifre sono ben diverse. Ci si considera ricchi a partire da circa 20.000 euro al mese, mentre la pensione minima supera di poco i 2.400 euro. La somma può sembrare consistente, ma va rapportata al costo della vita lussemburghese, decisamente elevato. Secondo la Camera dei dipendenti del Lussemburgo, la pensione minima non mette al riparo dalla precarietà. Le donne sono le più esposte, a causa di carriere spesso discontinue e di impieghi poco remunerativi.

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Il caso della Cina

In Cina, la vita dei nuovi miliardari fa sognare, e non solo i giovani. Le differenze restano marcate a seconda delle province: a Pechino e Shanghai si possono guadagnare facilmente 15.000 yuan al mese (circa 1.915 euro), mentre nelle province più remote dell'ovest si fatica ad arrivare a 5.000 yuan mensili (638 euro). Queste forti variazioni salariali si riflettono inevitabilmente sui livelli pensionistici, rendendo difficile, per i lavoratori più precari, immaginare una pensione dignitosa, sia in patria che all'estero.

Andare in pensione all'estero significa anche fare i conti con il costo dell'inflazione e con le spese impreviste, a partire da quelle sanitarie, che tendono naturalmente ad aumentare con l'avanzare dell'età.

Pensionati espatriati: il divario tra ricchi e poveri si allarga

Il divario tra chi ha molto e chi ha poco si fa sempre più profondo, anche tra i pensionati. Secondo la compagnia assicurativa Northwestern Mutual, un americano avrebbe bisogno di circa 1,46 milioni di dollari per godere di una pensione agiata. Il problema è che il pensionato medio americano lascia il lavoro con circa 200.000 dollari. In Francia si stima di poter vivere bene da pensionati all'estero, in Grecia, Portogallo o Spagna, a partire da 1.800 euro al mese. In Marocco il budget scende a circa 800 euro mensili, mentre in Thailandia risale leggermente, tra i 1.200 e i 1.500 euro al mese.

Secondo la Banca Centrale Europea, il patrimonio netto medio dei pensionati della zona euro si attesta a 185.300 euro, con forti disparità tra i paesi. In Lettonia il reddito medio dei pensionati è di 36.300 euro; in Lussemburgo sale a 1.219.500 euro, tanto che si parla di «eccezione» lussemburghese. I pensionati belgi e irlandesi, pur considerati benestanti, hanno un reddito medio di circa 300.000 euro, superiore a quello di Spagna, Francia e Germania (tra i 200.000 e i 232.000 euro). L'Italia si colloca più in basso, con 168.000 euro.