La distanza mette alla prova le amicizie storiche

Ti sarà forse capitato, prima di partire, di promettere agli amici che sareste rimasti in contatto e che la distanza non avrebbe cambiato il vostro rapporto. Poi, però, arriva la quotidianità. Cambiano gli orari, gli impegni e, a volte, anche il fuso orario. Ti accorgi che trovare il momento giusto per una telefonata o anche solo per scambiarsi qualche messaggio non è più così semplice. Con il tempo, alcuni rapporti restano solidi, mentre altri diventano più sporadici o finiscono per allentarsi.

Nelle discussioni del forum sulla Tunisia emerge però una considerazione: se un'amicizia è davvero solida, può resistere anche a lunghi periodi di lontananza. Un utente, abituato a trasferirsi con la famiglia per lavoro, fa una distinzione molto semplice tra le tante persone che incontri nel corso della vita e gli amici veri, quelli che restano tali indipendentemente dal luogo in cui vivi.

Un'esperienza simile arriva dalla Germania. Un italiano che vive nel Paese racconta che, nei primi tempi, è stato più semplice conoscere altri espatriati, perché condividevano le stesse difficoltà legate all'adattamento. Con il passare degli anni, però, attraverso il lavoro e lo sport sono nate anche amicizie con persone del posto e con residenti di altre nazionalità. Nel frattempo, le amicizie rimaste in Italia sono diminuite di numero, ma quelle più importanti si sono rafforzate: "Distanza, frequenza e tempo non influiscono negativamente se il rapporto è solido". La difficoltà, aggiunge, è riuscire a coltivare contemporaneamente i rapporti in Germania e quelli in Italia. Allo stesso tempo, vivere all'estero gli ha permesso di costruire una rete internazionale di conoscenze che difficilmente avrebbe incontrato restando in Italia, un aspetto che oggi considera tra i più arricchenti della sua esperienza.

Con la distanza impari anche a stare di più da solo. Nei primi mesi, quando non hai ancora punti di riferimento e tutto intorno a te è nuovo, la solitudine può pesare. Un'espatriata racconta però che è meglio avere pochi rapporti autentici che circondarsi di persone solo per riempire un vuoto. Anche imparare a non dipendere continuamente dalla presenza degli altri fa parte del processo di adattamento alla nuova vita.