Trasferirsi all'estero da soli è già una sfida. Farlo con tutta la famiglia richiede ancora più capacità di adattamento. La tentazione di ricreare le stesse abitudini, ritmi e stile di vita di casa è comprensibile, perché dà sicurezza. Ma cercare di riprodurre tutto può richiedere tempo, denaro ed energie, fino a diventare poco sostenibile. Per molte famiglie expat funziona meglio accettare il cambiamento, riorganizzare la quotidianità e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal nuovo ambiente.

I bambini si adattano più in fretta Una delle preoccupazioni più grandi per i genitori che si trasferiscono all'estero con i figli è che il cambiamento possa sconvolgere la vita dei bambini. Spesso è proprio questo timore a spingerli a ricreare le abitudini di casa nel modo più fedele possibile. Eppure, nelle comunità di espatriati, emerge continuamente la stessa sorprendente constatazione: sono proprio i bambini ad adattarsi per primi al nuovo ambiente. Come racconta un espatriato su Reddit: "Ero così preoccupato per come mio figlio avrebbe affrontato il cambiamento, che ho dimenticato di prendermi cura di me stesso e di ricordare che sono io a dare l'esempio. Mio figlio si è adattato e sta benissimo. Sono io a fare fatica: l'isolamento, la mancanza di una rete di supporto, la difficoltà quotidiana di reimparare cose che prima facevo in automatico (fare la spesa, compilare moduli, ecc.) e le differenze culturali". Per gli adulti, l'adattamento è spesso più complesso. È comprensibile: si tratta di persone che hanno trascorso molto più tempo nella loro casa precedente. Si finisce per confrontare ogni aspetto del nuovo posto con "come erano le cose prima". Il nostro cervello, poi, è molto bravo a seguire la famosa via della minor resistenza: tendiamo a rifugiarci nelle abitudini consolidate. Se però il bambino mostra curiosità verso il nuovo paese ed è entusiasta di sperimentare, può essere un'ottima occasione per rivedere le vecchie routine e lasciare spazio all'esplorazione. Leggi anche Espatrio: fuggire o ricostruirsi all'estero?

Le tradizioni non scompaiono – si trasformano Un'altra preoccupazione comune per le famiglie con figli è che, dopo il trasferimento, i bambini perdano il legame con le tradizioni di famiglia. Chi si sposta in un paese culturalmente molto diverso teme di perdere le festività e di dimenticare le usanze. Per molti genitori, l'idea che i figli parlino sempre meno la loro lingua madre è particolarmente difficile da accettare. Per molte famiglie expat, queste preoccupazioni sono del tutto comprensibili. "Pensavo davvero che avrei fatto di più per mantenere vive le nostre tradizioni, ma ci siamo riusciti solo per due anni. Le feste qui sono più divertenti: Halloween, il 4 luglio con i fuochi d'artificio, il Natale con tutte le decorazioni... Mia figlia adora tutto questo e non volevo privarla delle esperienze che condivide con i suoi amici. Credo che abbiamo mantenuto solo una delle nostre tradizioni: festeggiamo il Capodanno in modo molto russo. Per il resto, sinceramente, non riesco a immaginare di riuscire a fare tutto", racconta Marina, espatriata russa negli Stati Uniti. Altri espatriati scelgono invece di preservare in modo più consapevole alcuni aspetti della propria cultura. "Prima di partire avevamo deciso tutti insieme che a casa avremmo parlato solo spagnolo e che la nostra casa sarebbe stata 'il nostro piccolo Messico'. A cinque anni dal trasferimento, continuiamo a farlo. I miei figli, però, non sono messicani nello stesso modo in cui lo siamo io e mio marito. Fuori casa hanno tantissimi stimoli: gli amici, la scuola, nuove idee. Guardano il mondo in modo diverso da noi e penso che sia una cosa positiva", racconta Sofia, espatriata messicana in Cina. Forse la cosa più bella del trasferirsi all'estero con la famiglia è che l'orizzonte dei bambini si allarga in modo del tutto naturale. Questo nuovo bagaglio di esperienze li renderà inevitabilmente diversi. Per le famiglie di espatriati, però, non è qualcosa di cui rattristarsi, ma qualcosa da valorizzare. La capacità di adattarsi e accogliere il nuovo è ciò che rende i bambini resilienti.

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Ricreare casa è una reazione naturale Chi si trasferisce all'estero viene spesso incoraggiato a non lasciarsi bloccare dalla nostalgia di casa. In effetti, se prende il sopravvento può rendere più difficile adattarsi, conoscere persone nuove e costruirsi una vita nel Paese di destinazione. Ma resta comunque un sentimento del tutto normale, che tende a riaffiorare soprattutto nei momenti di stress, stanchezza o tristezza. In queste situazioni, cercare conforto in ciò che è familiare è quasi una reazione istintiva. Come racconta un espatriato: " Dopo due anni e mezzo lontano da casa, mi sono abituato a questi momenti di nostalgia che vanno e vengono a cicli. Credo di stare attraversando di nuovo una fase del genere e, nel mio caso, si traduce soprattutto in una minore voglia di interagire con la gente del posto. Ho sempre avuto la tendenza a sentirmi un outsider, anche prima di trasferirmi all'estero, e la nostalgia sembra accentuarla. È come se perdessi la voglia di creare o approfondire i rapporti con gli altri e finissi per isolarmi volontariamente". Altri trovano conforto nel ricreare piccoli dettagli di casa. Maria, espatriata russa in Türkiye, ci racconta: "Quando mi sento triste, vado al negozio russo qui vicino; ce n'è uno che amo, un po' lontano da casa mia, ma ci vado lo stesso. A volte andiamo tutti insieme, prendiamo alcune cose che ci piacciono, poi preparo un piatto tipico, proprio come a casa. È una cosa semplice, ma fa stare tutti meglio". Un articolo del Guardian mostra bene come il confine tra il voler ricreare le abitudini di casa e l'aprirsi alla nuova realtà possa diventare motivo di discussione anche all'interno della coppia. L'articolo racconta il punto di vista di due persone trasferitesi di recente dal Regno Unito in Spagna. "Penso che Dave sia troppo legato alle comodità di casa e non faccia abbastanza per aprirsi alle novità. Ogni volta che viaggiamo porta con sé così tante cose dalla Gran Bretagna che mi chiedo: che senso ha andare all'estero? Porta il condimento jerk, il Marmite e i Mini Cheddars. Piacciono anche a me, ma non credo che ne abbiamo bisogno in un Paese che offre prodotti migliori." Dave, invece, attribuisce molta importanza a questi piccoli punti di riferimento: "Le comodità di casa sono importanti quando si vive all'estero. Aiutano a sentirsi più radicati nel nuovo ambiente." In fondo, la differenza può dipendere anche dal carattere. Alcune persone hanno più bisogno di mantenere piccole abitudini quotidiane per sentirsi a proprio agio. In questi casi, ricreare alcuni elementi familiari non significa chiudersi al nuovo, ma costruire un equilibrio che renda più semplice adattarsi alla vita all'estero. Leggi anche 10 errori da evitare guidando all'estero

L'idea di casa cambia lentamente – ed è normale Un altro aspetto che molti espatriati finiscono per notare è che, con il tempo, cambia anche il significato della parola "casa". All'inizio coincide quasi sempre con il luogo che si è lasciato: le proprie abitudini, le strade conosciute, i posti del cuore, le tradizioni di sempre. Col passare degli anni, però, questa distinzione diventa meno netta. Il Paese in cui si vive entra a far parte della propria identità e può arrivare un momento in cui nessun luogo sembra più casa al cento per cento. Un espatriato descrive questa sensazione come particolarmente disorientante: "Quando mi sono trasferito a Monaco circa 15 anni fa, è stato impegnativo: una nuova lingua, sistemi diversi, adattamenti culturali. Ma il percorso era chiaro: mi stavo adattando a un posto nuovo. Aveva senso. Oggi, invece, quando torno negli Stati Uniti, mi sento stranamente più spaesato. È come se dovessi semplicemente tornare a essere americano, ma non mi riconosco più del tutto in quel ruolo. Amici e familiari si aspettano che tu sia la stessa persona che è partita, ma non lo sei più. E allo stesso tempo non sei nemmeno completamente tedesco, quindi finisci per trovarti in una sorta di terra di mezzo. Trasferirmi all'estero mi sembrava una crescita, un'avventura. Tornare a casa, invece, è un po' come cercare di rientrare in vestiti che non ti stanno più." Questa sensazione è comune a molti espatriati, e non è raro imbattersi in commenti ironici come questo: "Benvenuto nel club. Sei ufficialmente senza patria, come molti di noi. Per ora non esiste una cura. Se la trovi, faccelo sapere." Vivere questa esperienza in famiglia può rendere alcune cose più semplici e altre più complicate. Da un lato, si ha accanto una rete di sostegno immediata: la famiglia diventa un punto di riferimento stabile anche quando tutto il resto cambia. Dall'altro, però, ciascuno può adattarsi con tempi e modalità diverse, e può succedere che qualcuno faccia molta più fatica degli altri. Aylin, espatriata turca in Thailandia, racconta: "Ho fatto molta più fatica dei miei figli a sentirmi a casa a Phuket. Loro adoravano tutto: la spiaggia, la scuola, le attività. Ero io a sentirmi persa e sola. Se non fosse stato per il fatto che loro stavano così bene, probabilmente me ne sarei andata. Restando per loro, però, ho iniziato a frequentare i posti che volevano vedere, a partecipare di più alla vita scolastica e a conoscere i genitori degli altri bambini. Poco a poco ho cominciato a guardare quel posto attraverso i loro occhi e oggi, finalmente, inizio a sentirmi a casa anch'io." Il bello di avere accanto la famiglia o le persone care è proprio questo: c'è sempre qualcuno con cui condividere i momenti belli e quelli più difficili. E, a volte, guardare la nuova vita attraverso i loro occhi aiuta anche a superare le proprie difficoltà di adattamento. Il punto, come raccontano alcuni espatriati, è riuscire a offrire sostegno senza però decidere tutto per gli altri. "Sono stato io a portare la mia famiglia a Hong Kong per lavoro, quindi mi sentivo responsabile. Per i primi due anni ho cercato di compensare il fatto di averli fatti trasferire. Ho provato a rendere il cambiamento il meno traumatico possibile, li ho spinti a fare amicizia e li ho iscritti ad attività sportive 'proprio come a casa'. Ora che viviamo qui da sette anni, mi rendo conto di aver tolto loro la possibilità di vivere questa esperienza a modo loro. Mi sentivo in colpa e, per questo, ho finito per controllare tutto. Credo che abbiano perso l'occasione di trovare da soli il loro modo di innamorarsi di questo posto. Oggi, però, lo amiamo tutti", racconta Gary, espatriato britannico a Hong Kong. Tuffarsi a capofitto "Credo che dipenda tutto dai propri progetti. Nel nostro caso sapevamo che il trasferimento sarebbe stato definitivo, quindi ci siamo immersi completamente nella nuova vita. Stiamo imparando la lingua e cerchiamo di entrare davvero nella cultura locale. Non abbiamo ancora figli, ma se ne avremo nasceranno qui e saranno brasiliani. Non dimenticheremo mai da dove veniamo e ognuno di noi conserverà qualcosa della propria 'vecchia' vita. Ma penso che sia naturale cambiare man mano che ci spostiamo, facciamo nuove esperienze e conosciamo meglio il mondo. In fondo, è una forma di evoluzione", racconta Miroslav, espatriato ucraino in Brasile. La capacità di accettare il cambiamento dipende molto anche da quanto tempo si prevede di restare. È più facile sopportare qualche disagio o sorridere davanti allo shock culturale quando il trasferimento è temporaneo o si sta ancora scoprendo il Paese. Adottare uno stile di vita diverso, invece, richiede un adattamento più profondo, soprattutto quando quella nuova realtà è destinata a durare nel tempo. Leggi anche Come sentirsi a casa dopo un trasferimento all'estero?