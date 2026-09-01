Non è necessariamente tristezza e non è detto che sia insoddisfazione. È una sensazione più sottile. Come quando indossi una scarpa che fino al giorno prima era comoda e improvvisamente inizi a sentirla stretta.

Forse la sveglia sembra più squillante del normale, il lunedì mattina ti chiedi già quanto manca al weekend e ti ritrovi a guardare più del solito le foto di momenti trascorsi in Italia, pur non essendo una persona nostalgica.

Non importa se durante l'estate sei tornato in Italia oppure no, e neanche se vivi nell'emisfero nord o in quello sud, dove le stagioni seguono un calendario diverso. Per molti italiani settembre resta comunque una specie di nuovo inizio. È un momento in cui, volenti o nolenti, si fa il punto della situazione. A volte è proprio in questa circostanza che qualcosa inizia a scricchiolare. Magari non succede nulla di eclatante. Continui ad andare al lavoro, a fare la spesa nel solito supermercato o a percorrere la stessa strada ogni mattina. Eppure ti accorgi che alcune cose ti pesano più del solito.

Pensa a quando sei arrivato. Probabilmente c'erano posti da scoprire, persone da conoscere, abitudini da costruire. Con il tempo è normale che la novità lasci spazio all'abitudine. Il problema è che, a volte, la routine prende il sopravvento e, quando succede, il Paese finisce per sembrare più pesante di quanto sia in realtà.

Magari negli ultimi mesi la tua vita si è ridotta al lavoro e alla routine di casa. Forse il gruppo di amici con cui uscivi si è un po' sfaldato. Oppure non ti dedichi più a quelle attività che, all'inizio dell'espatrio, ti incuriosivano e ti davano energia.

Quando succede, potresti avere la tentazione di puntare il dito contro il Paese in cui vivi. Inizi a pensare che forse non stai più bene lì, che magari sarebbe meglio trasferirsi altrove o che tornare in Italia potrebbe risolvere tutto.

Cosa ti manca davvero?

In queste situazioni è facile pensare che il problema sia la lontananza dall'Italia. Fermati un momento e chiediti cosa ti manca davvero. Perché a volte non è il posto dove siamo cresciuti a mancarci, ma una sensazione, un'abitudine o un modo di vivere che associamo a un determinato periodo.

Magari ti manca uscire con un amico per un aperitivo improvvisato, passare da un familiare senza dover prenotare un volo o essere circondato da persone che ti conoscono da sempre e che capiscono al volo quello che vuoi dire.

Capire quello che realmente ti manca è importante. Perché se il problema è la distanza dagli affetti, la soluzione potrebbe essere quella di rientrare. Se invece manca una vita sociale più ricca, o un maggiore equilibrio nella quotidianità, la risposta potrebbe essere completamente diversa.