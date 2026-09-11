Se questa sensazione ti è familiare, non significa necessariamente che tu abbia preso la decisione sbagliata o che tu non riesca ad adattarti. Trasferirsi all'estero non cambia solo il luogo in cui vivi: può anche mettere temporaneamente in crisi alcuni degli aspetti che ti aiutavano a sapere chi eri. Capire perché questo accade, e come iniziare a ricostruire quei punti di riferimento, può rendere l'esperienza molto meno disorientante.

Adattarsi all'estero non consiste soltanto nell'imparare dove fare la spesa o come muoversi in una nuova città. Da tempo la ricerca sull'adattamento degli espatriati riconosce che adeguarsi alla vita all'estero è un processo multidimensionale, che coinvolge non solo le condizioni di vita quotidiane, ma anche le interazioni con le persone del paese ospitante e, per chi lavora, l'ambiente professionale stesso (Black, Mendenhall & Oddou, 1991).

Quando non sei più sicura di te

Quando la mia famiglia è tornata a vivere in Argentina, un paese che è tecnicamente la mia terra natale, mi aspettavo un periodo di adattamento. Quello che non mi aspettavo era che la nostra auto appena acquistata venisse tamponata poche ore dopo l'acquisto. Non in autostrada, né durante l'ora di punta. Semplicemente a pochi isolati da casa nostra, in una rotonda che percorriamo quasi ogni giorno. L'incidente in sé non è stata la parte più difficile. La cosa più dura è stata capire che, pur conoscendo le norme ufficiali del codice della strada, non capivo ancora come guidasse realmente la gente del posto. C'erano regole culturali non scritte che operavano sotto quelle formali, e non le avevo ancora imparate.

Poi sono arrivate la pratica assicurativa, la burocrazia, le telefonate e tutte le piccole frustrazioni di chi cerca di risolvere un problema in un sistema che pensava familiare, e invece non lo era. Quell'esperienza mi ha ricordato che la vita da espatriata raramente ci destabilizza per un unico grande evento. Spesso sono centinaia di piccoli momenti di incertezza. Non sai chi chiamare. Non sai dove andare. Non capisci la regola non scritta che tutti gli altri sembrano conoscere. Prima del trasferimento sai semplicemente come vivere la tua vita, dopo torni a essere una principiante.

E se una parte della tua identità si è costruita attorno all'essere capace, indipendente, intraprendente o di successo, il bisogno ripetuto di aiuto può intaccare più della tua sicurezza: può cambiare il modo in cui vedi te stessa.

A volte la persona che ti manca sei tu

Questa è una delle forme di perdita più sorprendenti che possono accompagnare l'espatrio. A volte la persona che ti manca di più non è qualcuno rimasto a casa. A volte è una versione precedente di te stessa.

La versione che si sentiva competente. La versione che sapeva dove fosse il suo posto. La versione che aveva amici capaci di capirla senza bisogno di spiegazioni. La versione che sapeva esattamente cosa stava facendo.

La ricerca sull'identità degli espatriati aiuta a spiegare perché l'adattamento possa andare ben oltre la semplice nostalgia di casa. Il trasferimento internazionale può creare al tempo stesso continuità e cambiamento nel modo in cui le persone vivono la propria identità personale, professionale e culturale, e questi processi identitari possono influenzare l'adattamento alla vita all'estero (Peltokorpi & Zhang, 2020). La questione diventa particolarmente rilevante quando il trasferimento cambia anche la tua carriera, il tuo senso d'indipendenza, il tuo ruolo sociale, le tue responsabilità familiari o il tuo senso di valore.

Leuemozioni difficili non sono necessariamente un campanello d'allarme

Come coach ontologica, lavoro con tre dimensioni interconnesse dell'esperienza umana: linguaggio, emozione e corpo.

Il linguaggio comprende le interpretazioni e le narrazioni attraverso cui diamo un senso alle nostre esperienze. L'emozione influenza il modo in cui percepiamo e reagiamo alle circostanze. Il corpo, dal canto suo, riflette e partecipa a queste esperienze attraverso elementi come la tensione, il respiro, la postura e l'energia.

Nel coaching ontologico usiamo la parola «coerenza» per descrivere la sensazione che queste dimensioni lavorino insieme, ovvero il sentirsi radicati in se stessi e capaci di dare senso alla propria esperienza.

Un trasferimento importante può scuotere temporaneamente questa coerenza. La tua vecchia narrazione, su come gestire le cose, può non sembrare più vera. Il tuo corpo può reagire a una novità e a un'incertezza costanti. E il tuo mondo emotivo può includere entusiasmo, gratitudine, frustrazione, paura, solitudine e dolore, a volte tutto nello stesso giorno. Invece di considerare queste emozioni difficili come la prova che qualcosa è andato storto, incoraggio le mie clienti a diventarne curiose. Un'emozione non ci racconta necessariamente la verità oggettiva su una situazione, ma può dirci qualcosa di importante su come la stiamo vivendo.