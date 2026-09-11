Prima di trasferirci all'estero, molti di noi passano mesi a immaginare cosa li aspetta dall'altra parte. Ci immaginiamo i luoghi che scopriremo, le persone che incontreremo, le lingue che magari impareremo, e forse anche la versione più avventurosa e cosmopolita che diventeremo. Quello che tendiamo a non immaginare sono le parti più difficili da fotografare. La solitudine di sentirsi un estraneo. La stanchezza di destreggiarsi tra sistemi sconosciuti. Il dolore che appare inaspettatamente quando ti rendi conto di quanto hai lasciato indietro. E non sto parlando solo di persone.
Può mancarti il cibo che ami, le strade che conoscevi a memoria, le tue abitudini, il medico di cui ti fidavi, l'amico che sapeva già tutta la tua storia, o semplicemente la sicurezza che veniva dal sapere come funzionava il tuo mondo. Poi, un giorno, ti rendi conto di una cosa: non ti senti più del tutto te stessa.
Se questa sensazione ti è familiare, non significa necessariamente che tu abbia preso la decisione sbagliata o che tu non riesca ad adattarti. Trasferirsi all'estero non cambia solo il luogo in cui vivi: può anche mettere temporaneamente in crisi alcuni degli aspetti che ti aiutavano a sapere chi eri. Capire perché questo accade, e come iniziare a ricostruire quei punti di riferimento, può rendere l'esperienza molto meno disorientante.
Perché un trasferimento può scombussolare più che la tua routine
Adattarsi all'estero non consiste soltanto nell'imparare dove fare la spesa o come muoversi in una nuova città. Da tempo la ricerca sull'adattamento degli espatriati riconosce che adeguarsi alla vita all'estero è un processo multidimensionale, che coinvolge non solo le condizioni di vita quotidiane, ma anche le interazioni con le persone del paese ospitante e, per chi lavora, l'ambiente professionale stesso (Black, Mendenhall & Oddou, 1991).
Pensa a quante aree della tua vita possono cambiare contemporaneamente durante un trasferimento. Le tue abitudini cambiano. La tua rete sociale cambia. La scuola dei tuoi figli cambia. Il tuo sistema di supporto può sparire. Il tuo ruolo professionale o le tue responsabilità familiari possono modificarsi. Persino compiti apparentemente semplici, come aprire un conto in banca, prendere un appuntamento dal medico, guidare o comunicare con un'insegnante, possono improvvisamente richiedere uno sforzo molto maggiore.
Anche la ricerca sull'identità degli espatriati suggerisce che vivere all'estero può influenzare la dimensione personale, relazionale, sociale, professionale e culturale del modo in cui ci percepiamo (Adams & van de Vijver, 2015; Peltokorpi & Zhang, 2020). In altre parole, quando l'ambiente cambia in modo così drastico, alcuni dei punti di riferimento che un tempo rafforzavano la tua identità cambiano insieme a esso.
Ricevi consigli utili per vivere al meglio la tua esperienza all'estero
Quando non sei più sicura di te
Quando la mia famiglia è tornata a vivere in Argentina, un paese che è tecnicamente la mia terra natale, mi aspettavo un periodo di adattamento. Quello che non mi aspettavo era che la nostra auto appena acquistata venisse tamponata poche ore dopo l'acquisto. Non in autostrada, né durante l'ora di punta. Semplicemente a pochi isolati da casa nostra, in una rotonda che percorriamo quasi ogni giorno. L'incidente in sé non è stata la parte più difficile. La cosa più dura è stata capire che, pur conoscendo le norme ufficiali del codice della strada, non capivo ancora come guidasse realmente la gente del posto. C'erano regole culturali non scritte che operavano sotto quelle formali, e non le avevo ancora imparate.
Poi sono arrivate la pratica assicurativa, la burocrazia, le telefonate e tutte le piccole frustrazioni di chi cerca di risolvere un problema in un sistema che pensava familiare, e invece non lo era. Quell'esperienza mi ha ricordato che la vita da espatriata raramente ci destabilizza per un unico grande evento. Spesso sono centinaia di piccoli momenti di incertezza. Non sai chi chiamare. Non sai dove andare. Non capisci la regola non scritta che tutti gli altri sembrano conoscere. Prima del trasferimento sai semplicemente come vivere la tua vita, dopo torni a essere una principiante.
E se una parte della tua identità si è costruita attorno all'essere capace, indipendente, intraprendente o di successo, il bisogno ripetuto di aiuto può intaccare più della tua sicurezza: può cambiare il modo in cui vedi te stessa.
A volte la persona che ti manca sei tu
Questa è una delle forme di perdita più sorprendenti che possono accompagnare l'espatrio. A volte la persona che ti manca di più non è qualcuno rimasto a casa. A volte è una versione precedente di te stessa.
La versione che si sentiva competente. La versione che sapeva dove fosse il suo posto. La versione che aveva amici capaci di capirla senza bisogno di spiegazioni. La versione che sapeva esattamente cosa stava facendo.
La ricerca sull'identità degli espatriati aiuta a spiegare perché l'adattamento possa andare ben oltre la semplice nostalgia di casa. Il trasferimento internazionale può creare al tempo stesso continuità e cambiamento nel modo in cui le persone vivono la propria identità personale, professionale e culturale, e questi processi identitari possono influenzare l'adattamento alla vita all'estero (Peltokorpi & Zhang, 2020). La questione diventa particolarmente rilevante quando il trasferimento cambia anche la tua carriera, il tuo senso d'indipendenza, il tuo ruolo sociale, le tue responsabilità familiari o il tuo senso di valore.
Leuemozioni difficili non sono necessariamente un campanello d'allarme
Come coach ontologica, lavoro con tre dimensioni interconnesse dell'esperienza umana: linguaggio, emozione e corpo.
Il linguaggio comprende le interpretazioni e le narrazioni attraverso cui diamo un senso alle nostre esperienze. L'emozione influenza il modo in cui percepiamo e reagiamo alle circostanze. Il corpo, dal canto suo, riflette e partecipa a queste esperienze attraverso elementi come la tensione, il respiro, la postura e l'energia.
Nel coaching ontologico usiamo la parola «coerenza» per descrivere la sensazione che queste dimensioni lavorino insieme, ovvero il sentirsi radicati in se stessi e capaci di dare senso alla propria esperienza.
Un trasferimento importante può scuotere temporaneamente questa coerenza. La tua vecchia narrazione, su come gestire le cose, può non sembrare più vera. Il tuo corpo può reagire a una novità e a un'incertezza costanti. E il tuo mondo emotivo può includere entusiasmo, gratitudine, frustrazione, paura, solitudine e dolore, a volte tutto nello stesso giorno. Invece di considerare queste emozioni difficili come la prova che qualcosa è andato storto, incoraggio le mie clienti a diventarne curiose. Un'emozione non ci racconta necessariamente la verità oggettiva su una situazione, ma può dirci qualcosa di importante su come la stiamo vivendo.
Tre modi per ritrovare un senso di stabilità
Non serve aspettare passivamente che il nuovo paese inizi finalmente a «sembrare casa». Esistono piccoli modi per iniziare a ricostruire i punti di riferimento interni ed esterni che il trasferimento ha scombussolato.
1. Individua cosa ti manca davvero
Invece di fermarti al semplice mi manca casa, prova a essere più specifica.
Ti mancano determinate persone, o il fatto di essere conosciuta?
Ti manca il tuo lavoro, o il senso di valore che ti dava?
Ti mancano le tue vecchie abitudini, o la prevedibilità che offrivano?
Ti manca l'indipendenza? La competenza? La comunità? La familiarità?
A volte dare un nome alla perdita che si nasconde dietro queste sensazioni ci aiuta a capire a cosa stanno reagendo le nostre emozioni, e cosa potremmo aver bisogno di ricostruire.
2. Separa ciò che è accaduto da ciò che ti stai raccontando
Immagina di faticare a sostenere una conversazione in una lingua che stai imparando.
Il fatto potrebbe essere questo:
Non sono riuscita a comunicare tutto quello che volevo dire.
L'interpretazione potrebbe diventare:
Sono negata per questo. Non mi integrerò mai.
Prova a separare le due cose.
Un'interpretazione diversa potrebbe essere:
Sto ancora imparando. Non ho bisogno di parlare perfettamente per comunicare. È facendo pratica che migliorerò.
Non si tratta di costringerti a «pensare positivo». Si tratta di riconoscere che la tua prima interpretazione non è necessariamente l'unica a tua disposizione.
Cambiare interpretazione può creare possibilità che non esistevano quando "non mi integrerò mai" sembrava un fatto incontestabile.
3. Costruisci il senso di appartenenza un passo alla volta
Una delle perdite meno visibili in un trasferimento internazionale riguarda la rete di relazioni e i luoghi familiari che facevano sentire la vita quotidiana davvero tua.
La ricerca conferma quanto sia importante ricostruire una rete di relazioni nel nuovo Paese. Uno studio condotto su 194 donne trasferitesi in 17 Paesi per seguire il partner durante un incarico internazionale ha rilevato che l'adattamento era migliore tra chi percepiva meno la perdita delle amicizie precedenti e riusciva a trovare un adeguato sostegno sociale. Anche poter contare su una rete locale, anziché affidarsi soprattutto ai rapporti a distanza, favoriva un migliore adattamento (Copeland & Norell, 2002).
Non aspettare quindi che un'intera città o un intero paese ti sembrino casa.
Trova una persona del posto che tu possa chiamare.
Crea un rituale settimanale.
Percorri sempre la stessa strada.
Torna sempre nello stesso caffè.
Iscriviti a un gruppo.
Invita qualcuno a prendere un caffè.
Concediti di diventare un volto conosciuto da qualche parte.
Il senso di appartenenza raramente si scopre all'improvviso. Più spesso lo costruiamo attraverso piccole esperienze ripetute di familiarità e connessione.
Quando diciamo non mi sento più me stessa, il nostro istinto è spesso quello di provare a tornare a essere la persona che eravamo prima. Forse, però, non è sempre questo l'obiettivo.
Il trasferimento internazionale ci chiede di rinegoziare abitudini, relazioni, convinzioni, identità e senso di appartenenza. L'obiettivo, quindi, potrebbe non essere evitare di essere scossi dall'esperienza, né tornare esattamente a chi eravamo prima. Forse il vero lavoro consiste nell'imparare a ritrovare stabilità pur permettendoci di cambiare.
Ascoltare quello che le nostre emozioni rivelano.
Mettere in discussione le interpretazioni che ci tengono bloccate.
Ricostruire intenzionalmente la connessione, la competenza e il senso di appartenenza che abbiamo perso.
E restare curiose nei confronti della persona che sta emergendo da questa esperienza.
Trasferirsi all'estero può disturbare temporaneamente il senso di chi sei. Imparare a ritrovare la coerenza, e scoprire chi stai diventando, può essere uno dei doni più grandi di questa esperienza.
Riferimenti bibliografici
Adams, B. G. & van de Vijver, F. J. R. (2015). The many faces of expatriate identity. International Journal of Intercultural Relations, 49, 322–331.
Black, J. S., Mendenhall, M. & Oddou, G. (1991). Toward a comprehensive model of international adjustment: An integration of multiple theoretical perspectives. Academy of Management Review, 16(2), 291–317.
Copeland, A. P. & Norell, S. K. (2002). Spousal adjustment on international assignments: The role of social support. International Journal of Intercultural Relations, 26(3), 255–272.
Peltokorpi, V. & Zhang, L. (2020). Exploring expatriate adjustment through identity perspective. International Business Review, 29(3), 101667.
Daniela Blanchet è coach ontologica certificata, facilitatrice e mamma expat, appassionata di temi legati al senso di appartenenza, all'identità, alla resilienza emotiva e alla dimensione umana delle transizioni della vita. Nata in Svizzera da genitori diplomatici argentini e cresciuta tra diversi Paesi e culture, il suo lavoro esplora cosa significhi ricostruire un senso di casa, di sé e di stabilità interiore vivendo tra mondi diversi. Daniela accompagna donne e famiglie con una vita internazionale nell'affrontare importanti cambiamenti di vita attraverso coaching, workshop, scrittura e spazi di conversazione comunitaria incentrati su mentalità di crescita, consapevolezza emotiva e coaching ontologico.