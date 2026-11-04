Gestire i pasti all'estero: quali difficoltà incontrano gli espatriati?

Cucinare in casa o mangiare al ristorante

Partiamo da un'esperienza personale.

Prima di trasferirmi in Cina, cucinare era una delle mie passioni. Da studentessa con un budget limitato, mangiavo quasi sempre a casa. Arrivata in Cina, ho cercato di mantenere le stesse abitudini, ma mi sono resa conto molto presto che non era così semplice. Mi ritrovavo in un mondo di ingredienti completamente diversi: persino fare la spesa al Walmart significava tornare a casa con barattoli di gelatina amara e pane in cassetta al tè verde, niente che assomigliasse a quello che conoscevo.

Cucinare i piatti di sempre era diventato complicato, ma mangiare fuori no. Il cibo di strada era ovunque, i ristoranti costavano poco e tutto era buonissimo. Riprodurre quei sapori a casa era impossibile, così ho scelto di mangiare fuori e, col tempo, ho praticamente dimenticato come si cucina.

Non è un'esperienza che riguarda tutti, ovviamente. Ma per molti espatriati che vivono in Paesi dove i ristoranti sono economici e il cibo «di strada» è di qualità, la tentazione è forte. Un espatriato scrive nel nostro forum sulla Bulgaria: «Mia moglie lavora, io sono in pensione e non cucino granché, quindi mangiamo spesso fuori. Siamo fortunati: a due minuti a piedi da casa nostra c'è un piccolo ristorante con servizio al bancone, che costa la metà degli altri e propone una buona scelta di piatti freschi. Mangio fuori quasi ogni giorno... di solito ordino una shopska (l'insalata bulgara) come antipasto e poi un secondo di carne, il tutto annaffiato con quello che c'è alla spina.»

Gli espatriati negli Stati Uniti raccontano invece una storia diversa.

Molti esprimono preoccupazioni sulla qualità del cibo nei ristoranti: ingredienti molto elaborati, piatti spesso grassi e porzioni abbondanti.

Un espatriato nel nostro forum USA scrive: «In generale, il cibo nei ristoranti americani – ma dipende molto dalla zona in cui si vive – è veleno. Chi tiene alla propria salute, indipendentemente dal prezzo, dovrebbe seriamente considerare di cucinare in casa, come faccio io nella maggior parte dei casi.»

Per quanto possa sembrare un giudizio esagerato, i dati gli danno ragione. Un'analisi nazionale sui pasti serviti nelle catene di ristorazione statunitensi ha rilevato che oltre la metà non soddisfa i criteri dell'American Heart Association (AHA) in termini di calorie, grassi totali, grassi saturi, colesterolo e sodio. A questo si aggiunge un recente rapporto dei CDC (Centers for Disease Control) secondo cui gli alimenti ultra-processati rappresentano più della metà dell'apporto calorico degli americani.

Il che ci porta al punto successivo.

Alimentazione sana e sicurezza alimentare all'estero

Cucinare in casa è spesso considerato più salutare rispetto a mangiare al ristorante, soprattutto all'estero, dove la cucina locale non è ancora familiare. A volte si tratta semplicemente di timore verso l'ignoto, ma in molti casi le preoccupazioni degli espatriati riguardo al cibo «fuori casa» sono del tutto fondate.

Il Vietnam ha registrato di recente un aumento dei casi di intossicazione alimentare e da metanolo legati al cibo da strada; il Brasile è stato interessato da una serie di gravi episodi di intossicazione da metanolo in bar e ristoranti; nel settembre dello scorso anno, quasi 200 persone si sono sentite male dopo aver consumato piatti preparati con farina di grano saraceno contaminata durante una festa a Delhi.

Il problema, però, non si limita a un piatto di curry mal conservato acquistato da un venditore ambulante poco affidabile. In alcuni Paesi, le preoccupazioni sulla sicurezza alimentare interessano anche il carrello della spesa.

Un recente rapporto sulla sicurezza alimentare in Cina ha rilevato che oltre 60.000 lotti di prodotti alimentari testati a livello nazionale superavano i limiti consentiti di contaminazione da pesticidi, contaminazione microbica e additivi alimentari.

Anche gli espatriati nel nostro forum sul Marocco sollevano preoccupazioni simili: «A seconda della zona, acquistare prodotti freschi in tutta sicurezza può essere difficile. Gli standard sui pesticidi non vengono spesso rispettati in Africa, quindi è necessario lavare accuratamente tutto con il bicarbonato. L'agenzia per la sicurezza alimentare qui esiste solo di nome: un ufficio e un'insegna. Ci sono stati casi di contaminazione, con morti a Marrakech, legati a un locale che usava maionese avariata. Più di recente, alcuni formaggi molto noti in Francia contenevano sostanze nocive ed erano stati prodotti in Marocco con gli stessi marchi francesi.»

In altre nazioni, il problema riguarda la disponibilità e il prezzo dei prodotti biologici. Gli alimenti bio costano generalmente di più rispetto a quelli convenzionali, e le spese per cucinare i propri piatti preferiti con ingredienti freschi e di qualità possono lievitare rapidamente.

«Quando sono arrivata negli Stati Uniti, mi ha sorpreso quanto alcune cose costassero poco: pane, formaggio, yogurt – in Cina sono cari. Poi ho capito che la qualità non era buona. Il pane che compravo non ammuffiva mai... era pieno di additivi. Da quando faccio la spesa da Whole Foods, le mie spese quotidiane sono aumentate moltissimo», racconta Lin, espatriata cinese a San Diego.

Un'espatriata vietnamita condivide invece il suo trucco: «Sono abituata a mangiare tutto fresco. Non riesco a sopportare frutta e verdura confezionate. Compro tutto al mercato vietnamita del mio quartiere: costa molto meno, il sapore è completamente diverso e trovo tutti gli ingredienti che mi servono per i miei piatti preferiti.»

Alcuni Paesi sono più facili da gestire dal punto di vista alimentare, e molti di questi si trovano in Europa. L'accesso a prodotti freschi e le normative severe sulla sicurezza alimentare giocano un ruolo fondamentale. Seguire la dieta mediterranea in Italia o mangiare pesce fresco in Spagna e Portogallo può accontentare il palato di tanti espatriati. Detto questo, trovare ingredienti specifici può comunque riservare qualche sorpresa.

Un espatriato scrive nel nostro forum sul Portogallo: «Quando siamo arrivati, abbiamo incontrato qualche difficoltà nel trovare certi ingredienti o alimenti nei negozi normali, perché i portoghesi semplicemente non li mangiano. Ad esempio, abbiamo scoperto che qui non si mangia la pannocchia, né bollita né arrostita. Ho vissuto in Romania, Cina, Hong Kong e Canada, e l'ho sempre trovata. Qui, invece, niente.»

Restrizioni alimentari e preferenze personali

Per chi ha restrizioni alimentari (diabete, intolleranza al lattosio, allergie alimentari, ecc.) o segue diete specifiche (vegetariana, senza glutine, chetogenica, ecc.) le cose si complicano ulteriormente.

Il primo ostacolo è spesso la disponibilità dei prodotti. In alcune cucine, trovare piatti vegani o anche solo vegetariani può essere difficile; in altre, gestire un'alimentazione priva di glutine diventa un problema. A questo si aggiunge la questione dell'etichettatura: in certi Paesi le informazioni sulle confezioni sono poco chiare o incoerenti, e chiedere spiegazioni dettagliate al ristorante può essere complicato a causa della barriera linguistica. In altri contesti, le restrizioni alimentari non sono semplicemente molto conosciute – o vengono prese poco sul serio.

Anna, vegana, racconta la sua esperienza in Giappone:

«Sono vegana e, per quanto il cibo giapponese sia straordinario, ci ho messo mesi a capire quanti piatti contengano brodo di pesce o di carne nascosto. Anche quelli che sembrano vegetariani spesso non lo sono. Alla fine ho cucinato molto più di quanto mi aspettassi – ma almeno ho risparmiato qualcosa.»

Mangiare come a casa può costare caro

Seguire la dieta a cui si è abituati, usare ingredienti che si conoscono e concedersi i piatti di cui si sente la mancanza può diventare un lusso. Il problema è particolarmente evidente per chi vive fuori dall'Europa o dal Nord America, in nazioni dove i prodotti occidentali sono considerati articoli di nicchia.

Mike, espatriato da anni in Thailandia, spiega: «Il cibo locale costa pochissimo; i 7-Eleven sono ottimi per uno spuntino veloce. Ma non appena vuoi del formaggio, dell'olio d'oliva o del pane decente, i prezzi schizzano alle stelle. Cucinare piatti occidentali in casa può costare facilmente più che mangiare ogni giorno in un ristorante locale. Il mio consiglio: imparate ad amare il cibo thai, non è poi così difficile.»