Per chi invece si era trasferito per motivi diversi dal lavoro, la pensione porta con sé un cambio di priorità. Aspetti che prima sembravano secondari tornano prepotentemente al centro della vita quotidiana: il costo e l'accesso alle cure mediche, le variazioni del costo della vita, l'entità del reddito pensionistico. I calcoli su tasse e pensioni possono smettere di tornare. E poi c'è un desiderio più semplice, ma non per questo meno forte: stare vicino alla famiglia e ritrovare ciò che è conosciuto.

Pensionamento e trasferimento sono spesso legati. Il nesso, in certi casi, è evidente: molti espatriati si sono trasferiti all'estero per lavoro. Venuto meno il contratto, viene meno anche la ragione del trasferimento, e con essa, spesso, il diritto di soggiorno.

Vivere a lungo all'estero cambia ciò che consideriamo normale. Ci si abitua a nuovi ritmi, a un'alimentazione diversa, ad altri modi di relazionarsi con le persone, a un clima e ad abitudini differenti. Adattarsi a questa realtà ha richiesto tempo, impegno e pazienza. E ora ci si ritrova quasi a dover ricominciare da capo, cercando di riabituarsi alla vita che si conduceva prima di partire.

Molto cambia durante gli anni di assenza. Alcuni amici e familiari si sono spostati. Le strade hanno un aspetto diverso. I prezzi sono più alti. Il cambiamento più profondo, però, potrebbe riguardare proprio chi torna.

Non è sempre così, ma nella maggior parte dei casi è ragionevole aspettarselo: chi è partito a 25 anni e torna a 65 non ritroverà il posto che aveva lasciato. Anzi, potrebbe avere la sensazione di trasferirsi in un Paese del tutto nuovo.

Capire cosa si prova non è scontato

Il pensionamento è una grande transizione identitaria. Smettere di essere espatriati può pesare ancora di più. Se queste due transizioni arrivano insieme, si sovrappongono e si intrecciano, rendendo difficile distinguere cosa appartiene all'una e cosa all'altra.

Si lascia alle spalle l'identità professionale, la routine lavorativa, il Paese che si era imparato a chiamare casa, gli amici, la comunità di espatriati. Succede così tanto in così poco tempo che diventa difficile persino dare un nome a quello che si sente e capire con cosa si stia davvero lottando.

Manca il lavoro? O forse mancano le persone con cui si lavorava, le risate in ufficio? Il problema è il pensionamento in sé, o è la difficoltà di adattarsi alla vita in un altro Paese? Manca uno scopo? O serve semplicemente una nuova cerchia di amici?

Questa è la prima difficoltà, probabilmente la più disorientante, di chi affronta pensionamento e trasferimento insieme: occorre uno sforzo maggiore per riconoscere le proprie emozioni e capirne l'origine.

«Non esistono amici come gli amici espatriati»

Una delle perdite più dolorose del trasferimento all'estero è quella dei legami stretti con amici e familiari. Si arriva in un nuovo posto senza punti di riferimento, e inizia la ricerca di compagnia. Può volerci del tempo, ma alla fine la maggior parte di noi la trova. E una volta trovata, queste persone diventano parte essenziale della nuova vita. Come racconta Liam, un pensionato britannico in Thailandia: «Non esistono amici come gli amici espatriati, le persone che si incontrano all'estero. Non sai nulla di loro all'inizio, ma diventano i tuoi alleati più stretti. È strano, perché magari all'inizio non avete quasi nulla in comune. Eppure vi capite profondamente, perché state affrontando le stesse sfide, o almeno sfide molto simili. Non voglio fare un paragone macabro, ma è come incontrare qualcuno su un aereo quando pensi che stia per precipitare. È un momento brevissimo, eppure in quella condivisione diventi vicinissimo a quella persona, in un modo che chi non era su quell'aereo non potrà mai capire davvero».

«Nessuno potrà mai capire davvero» è un tema ricorrente nelle amicizie tra espatriati. Aver vissuto un'esperienza specifica insieme a qualcuno significa che quella persona è entrata a far parte di un preciso periodo della propria vita. Si sono condivise cose che sarà molto difficile spiegare agli amici e ai familiari rimasti a casa.

È un'altra delle difficoltà che deve affrontare chi va in pensione e si trasferisce. In poco tempo cambiano molti rapporti: quelli con i colleghi, con gli altri espatriati e persino con le persone rimaste nel Paese d'origine, con cui probabilmente le relazioni non saranno più quelle di un tempo.

Si perde uno stile di vita che si era imparato ad amare

Per chi si era trasferito all'estero per lavoro, e soprattutto per chi godeva di un pacchetto da espatriato, il cambiamento nello stile di vita può essere radicale. Un pacchetto da espatriato significa essere trattati in modo diverso: un appartamento confortevole, il quartiere degli espatriati, i rimborsi per i pasti e per i trasporti. Una vita comoda, in cui ci si sente in qualche modo accuditi.

Anche senza un pacchetto completo, lavorare e vivere in un altro Paese introduce a uno stile di vita diverso. E se ci si è fermati abbastanza a lungo, qualcosa di quel modo di vivere è piaciuto. Forse il costo della vita era accessibile, forse il clima era più mite, forse le persone erano più sorridenti. Andarsene significa rinunciare a tutto questo, oltre che a una routine lavorativa e a una vita sociale ormai familiari.