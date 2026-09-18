A meno che non si scelga di partire senza una data di ritorno, un viaggio ha per definizione una durata limitata. Sai che nel giro di qualche settimana tornerai nel tuo Paese. Puoi anche decidere di fare più viaggi nel corso dell'anno, mantenendo però sempre una base dove rientrare. Trasferirsi all'estero significa invece immaginare una permanenza di almeno uno o più anni, se non definitiva. Sono due modi molto diversi di vivere l'esperienza all'estero. Per capire quale soluzione fa davvero al caso tuo, è importante valutare bene cosa comportano entrambe.

Questa "seconda vita", però, continua a coinvolgere anche la famiglia. Ed è proprio qui che la scelta tra viaggiare e trasferirsi all'estero assume un peso diverso. Una delle prime domande da farti è quindi molto semplice: riusciresti davvero a vivere lontano dalla tua famiglia? E per quanto tempo? Non sottovalutare questo aspetto. Anche scegliere un Paese vicino per restare più facilmente in contatto con i propri cari non garantisce necessariamente di vedersi spesso: a volte ci si incontra meno del previsto persino vivendo nella stessa città.

La prima domanda da porti riguarda la famiglia. Come molti lavoratori, probabilmente hai trascorso buona parte delle tue giornate al lavoro, spesso più tempo che con i tuoi cari. La pensione può essere l'occasione per essere più presente. Naturalmente anche loro hanno impegni, il lavoro e la loro vita, ma tu hai più tempo per andare a trovarli, sentirli o stare con i nipoti. Si dice spesso che la pensione segni l'inizio di una "seconda vita": una fase in cui finalmente puoi dedicare più tempo a te stesso, dopo anni trascorsi tra lavoro e responsabilità familiari.

La "crociera senza fine": una via di mezzo tra viaggio e vita all'estero?

Dopo i viaggi intorno al mondo delle famiglie espatriate, negli ultimi anni stanno tornando alla ribalta le cosiddette "crociere senza fine" o "crociere residenziali". Il senso di avventura resta, ma in versione più lussuosa e, almeno secondo le compagnie di crociera, con la possibilità di risparmiare rispetto ad altre soluzioni. Già diffuse tra i pensionati americani, queste formule stanno prendendo piede anche in Australia e in Europa.

Alcune delle compagnie più conosciute, come Life at Sea Cruises e The World, propongono formule pensate anche per i pensionati. Villa Vie Residences, anch'essa molto conosciuta, ha persino lanciato il Golden Pass, che consente di trascorrere la pensione vivendo a bordo. La compagnia permette inoltre di affittare o acquistare la propria cabina. Entrambe le formule attirano i pensionati perché, secondo chi le sceglie, vivere in crociera può risultare più conveniente rispetto a trasferirsi stabilmente all'estero o vivere in una casa di riposo. A bordo non ci sono infatti tasse sulla proprietà immobiliare - spesso la casa è stata venduta - né le spese legate al possesso di un'abitazione o di un'auto. Restano da pagare il pacchetto relativo alla cabina, i pasti e gli eventuali servizi aggiuntivi, come attività sportive e spettacoli.

Crociera senza fine: una "luna di miele" che non finisce mai?

Ma queste crociere riescono davvero a unire i vantaggi del viaggio e quelli di una vita all'estero? Secondo le grandi compagnie del settore sì, soprattutto perché evitano molte delle pratiche burocratiche legate a un trasferimento internazionale. L'idea proposta è quella di una sorta di "luna di miele senza fine", in cui si vivono soprattutto gli aspetti piacevoli del viaggio. Il pensionato rimane, in un certo senso, un turista permanente, circondato da altre persone che hanno scelto lo stesso stile di vita.

Non mancano però le criticità. C'è chi segnala problemi tecnici a bordo, incidenti anche gravi, dubbi sulla sicurezza e l'idoneità alla navigazione di alcune imbarcazioni e rischi legati alla diffusione di epidemie. Senza contare che una crociera di questo tipo non è adatta a tutte le disponibilità economiche né a tutte le condizioni di salute.

Per chi vuole vivere l'esperienza senza rinunciare a una casa a cui tornare, esiste una soluzione intermedia: scegliere una crociera di uno o più mesi anziché trasferirsi definitivamente a bordo.

Crociera senza fine: come ridurre i costi

Chi dispone di un budget più contenuto può ridurre le spese scegliendo una cabina interna, senza oblò, e una crociera senza scali. Alcuni pensionati optano per questa formula non solo per risparmiare. Sulle grandi navi da crociera la vita si svolge interamente a bordo: la nave stessa diventa la destinazione. Anche le persone con difficoltà motorie possono usufruire di strutture e servizi pensati per consentire di vivere senza dover necessariamente scendere a terra.

Trascorrere la pensione in camper?

Se per te la vicinanza alla famiglia è fondamentale, viaggiare può avere un vantaggio evidente rispetto a un trasferimento all'estero: puoi cambiare aria senza necessariamente lasciare il Paese e sapendo che tornerai a casa. Puoi anche decidere di partire insieme a uno o più familiari. Per questo alcuni pensionati, invece di stabilirsi all'estero, preferiscono viaggiare. L'aumento del costo della vita ha inoltre favorito un fenomeno interessante: la crescita delle vendite di camper e altri veicoli per il tempo libero.

Una tendenza che si è rafforzata dopo la pandemia. Per molti pensionati che hanno scelto questa soluzione, il camper rappresenta un modo relativamente economico per viaggiare senza spendere una fortuna. Anziché trasferirsi all'estero, preferiscono esplorare il loro Paese. I più avventurosi si spingono anche nelle nazioni vicine, soprattutto quando la loro nazionalità consente di attraversare le frontiere senza bisogno di un visto.

Trasferirsi all'estero in pensione: reinventare i rapporti con la famiglia

Se la pensione rappresenta davvero una "seconda vita", perché non viverla fino in fondo? È questo il ragionamento di alcuni pensionati che decidono di trasferirsi all'estero: perché limitarsi a qualche viaggio quando si può iniziare una nuova vita in un altro Paese? E perché continuare a organizzare le proprie scelte principalmente intorno alla famiglia quando finalmente si ha più tempo da dedicare a se stessi? Questo non significa essere meno legati ai propri cari, ma semplicemente scegliere di non rinunciare a un progetto o a un sogno personale.

A volte, infatti, vivere all'estero è un desiderio coltivato per anni. Il trasferimento diventa quasi il coronamento di un progetto rimandato durante la vita lavorativa. La tecnologia, inoltre, permette di mantenere i rapporti familiari anche a distanza. Il pranzo della domenica può continuare, anche se attraverso uno schermo. Tornano gli aperitivi su Zoom, aumentano le telefonate e le videochiamate. Paradossalmente, la distanza può persino dare nuovo slancio ai rapporti. Racconti la tua nuova vita all'estero e, allo stesso tempo, riscopri quella dei tuoi cari con occhi diversi. Attraverso foto, racconti e piccoli regali puoi anche far conoscere loro la cultura del Paese in cui hai scelto di vivere.