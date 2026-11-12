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Vivere all'estero: come ritrovare la curiosità degli inizi

Storie di espatriati 3 min di lettura
coppia che fotografa© Kampus Production / Pexels
Scritto daFrancesca

All'inizio dell'espatrio tutto è una scoperta: il quartiere, la lingua, i piccoli gesti quotidiani. Poi passano gli anni, la novità lascia spazio alla routine e, quasi senza accorgercene, smettiamo di fare proprio quelle cose che ci avevano fatto innamorare del Paese in cui viviamo. Ma cosa succede quando proviamo a guardare di nuovo ciò che ci circonda con curiosità?

In questo articolo
  1. Quando smettiamo di guardare con curiosità
  2. La giornata dell'esploratore/trice
  3. Le basi che hai costruito sono ancora importanti
  4. C'è ancora spazio per la scoperta?

Quando smettiamo di guardare con curiosità

La routine è una conquista. Significa sentirsi a casa, avere dei punti di riferimento e conoscere i ritmi del luogo in cui viviamo. Ma proprio quando un posto diventa familiare, può succedere di smettere di guardarlo davvero.

Percorriamo sempre le stesse strade senza più guardarci intorno, frequentiamo gli stessi posti per comodità e continuiamo a rimandare quelle attività che un tempo ci incuriosivano e ci davano energia.

Naturalmente non succede solo a chi vive all'estero. L'espatrio, però, aggiunge un elemento particolare: con il tempo impariamo a muoverci come persone che conoscono bene il posto in cui vivono e finiamo per dimenticare cosa significava osservarlo con gli occhi di chi era appena arrivato.

Ed è forse proprio in quel momento che vale la pena chiedersi quanto della vita che conduciamo oggi continui davvero a rappresentarci.

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La giornata dell'esploratore/trice

Scrivendo questo articolo mi sono resa conto che, in fondo, è una domanda che mi pongo anch'io.

Ci sono periodi in cui la routine prende il sopravvento e comincio a sentirmi un po' insoddisfatta, senza riuscire a capire bene perché. È in quei momenti che faccio quella che chiamo la "giornata dell'esploratrice".

Non faccio nulla di straordinario. Decido semplicemente di guardare il posto in cui vivo con gli occhi di una turista. Scelgo una zona che conosco poco, mi fermo in un caffè dove non sono mai stata oppure faccio una passeggiata senza una meta precisa, lasciandomi sorprendere da quello che incontro.

A cambiare, in realtà, non è il luogo, ma il mio modo di guardarlo. Tante cose che oggi considero normali, anni fa mi avrebbero incuriosita o sorpresa. Con il tempo sono semplicemente diventate parte della mia quotidianità e ho smesso di farci caso.

Le basi che hai costruito sono ancora importanti

A volte pensiamo che essere cambiati significhi dover mettere in discussione anche tutto ciò che abbiamo costruito in passato. Ma non è necessariamente così.

Le decisioni prese quando siamo partiti erano adatte alla persona che eravamo in quel momento. Ci hanno permesso di costruire una vita, trovare un equilibrio e sentirci parte di un luogo che, all'inizio, ci era completamente estraneo. Oggi possiamo avere priorità diverse, senza che questo tolga valore al percorso fatto. Anzi, forse è proprio grazie alle basi costruite negli anni che oggi possiamo concederci di rallentare, osservare con più attenzione ciò che ci circonda e apprezzarlo in modo diverso, sapendo che ciò che abbiamo costruito allora continua ancora oggi a sostenerci.

C'è ancora spazio per la scoperta?

Quando viviamo a lungo nello stesso posto è facile convincersi di conoscerlo ormai alla perfezione. Eppure non serve necessariamente andare alla ricerca di qualcosa di nuovo per cambiare il modo in cui lo viviamo. A volte basta introdurre un piccolo cambiamento nelle nostre giornate. Può richiedere uno sforzo, perché significa uscire dalle proprie abitudini, ma può anche restituire nuova energia a una quotidianità diventata troppo prevedibile.

A me è successo quando ho deciso di cambiare una delle mie abitudini. Per mantenermi attiva, dopo il lavoro andavo spesso a camminare al mare, in una baia molto apprezzata dai turisti. Con il tempo, però, anche quel posto bellissimo era diventato qualcosa di scontato: più una cosa da fare che un momento da apprezzare. Poi ho deciso di iscrivermi in palestra. All'inizio ho esitato, perché significava cambiare una routine ormai consolidata. Eppure quel piccolo cambiamento ha dato un ritmo diverso alle mie giornate, mi ha fatto sentire più centrata e, in qualche modo, mi ha portata ad apprezzare di nuovo anche ciò che avevo intorno.

Forse, dopo anni all'estero, non è il posto in cui viviamo ad aver perso la capacità di sorprenderci. Semplicemente, con il tempo abbiamo imparato a darlo per scontato. A volte basta cambiare una piccola abitudine, interrompere per un momento la routine e tornare a prestare attenzione a ciò che abbiamo intorno per accorgerci che c'è ancora molto che non guardavamo più davvero.

Vita quotidiana
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Francesca
Autore
Francesca

Dal 2012 gestisco la community italiana di Expat.com, dove accompagno quotidianamente italiani già espatriati o in procinto di trasferirsi. Rispondo alle loro domande, attraverso i forum, su temi cruciali come lavoro, alloggio, sanità, scuola, fiscalità, burocrazia e vita quotidiana all'estero. Il mio ruolo è ascoltare, orientare, condividere risorse affidabili e facilitare il contatto tra espatriati per stimolare la condivisione di esperienze. Gestisco anche la comunicazione e la traduzione di contenuti per la piattaforma. Scrivo articoli per il magazine di Expat.com, affrontando tematiche fondamentali per gli italiani nel mondo come tramandare la lingua italiana ai figli nati all'estero, le relazioni interculturali e l'identità italiana nel mondo, le opportunità di studio e lavoro per i giovani italiani all'estero, l'assistenza sanitaria per gli espatriati italiani e la burocrazia italiana per chi vive all'estero (AIRE, documenti, rinnovi, ecc.). Gestisco inoltre la sezione delle guide, dove mi occupo della traduzione di contenuti dall'inglese all'italiano, e la sezione del magazine dedicata alle interviste degli italiani all'estero: una vera e propria fonte di informazioni sulla vita all'estero, dalla viva voce di chi l'ha vissuta e la racconta per aiutare altri italiani nel loro progetto di espatrio. Nel corso degli anni ho intervistato vari profili tra cui studenti, professionisti, imprenditori, pensionati, famiglie con figli, responsabili dei Centri di Cultura italiana all'estero, dirigenti delle Camere di Commercio Italiane nel mondo, e membri del Com.It.Es. Ho contribuito all'organizzazione di varie iniziative che hanno ricevuto ampia copertura da AISE (Agenzia Internazionale Stampa Estero), dall'agenzia giornalistica nazionale Nove Colonne, da ComunicazioneInform.it e da ItaloBlogger.com, come rappresentante degli expat italiani nel mondo. Un riconoscimento che valorizza il mio impegno nella promozione della cultura italiana e nella creazione di legami comunitari significativi.

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