Percorriamo sempre le stesse strade senza più guardarci intorno, frequentiamo gli stessi posti per comodità e continuiamo a rimandare quelle attività che un tempo ci incuriosivano e ci davano energia.

A cambiare, in realtà, non è il luogo, ma il mio modo di guardarlo. Tante cose che oggi considero normali, anni fa mi avrebbero incuriosita o sorpresa. Con il tempo sono semplicemente diventate parte della mia quotidianità e ho smesso di farci caso.

Non faccio nulla di straordinario. Decido semplicemente di guardare il posto in cui vivo con gli occhi di una turista. Scelgo una zona che conosco poco, mi fermo in un caffè dove non sono mai stata oppure faccio una passeggiata senza una meta precisa, lasciandomi sorprendere da quello che incontro.

Ci sono periodi in cui la routine prende il sopravvento e comincio a sentirmi un po' insoddisfatta, senza riuscire a capire bene perché. È in quei momenti che faccio quella che chiamo la "giornata dell'esploratrice".

Le basi che hai costruito sono ancora importanti

A volte pensiamo che essere cambiati significhi dover mettere in discussione anche tutto ciò che abbiamo costruito in passato. Ma non è necessariamente così.

Le decisioni prese quando siamo partiti erano adatte alla persona che eravamo in quel momento. Ci hanno permesso di costruire una vita, trovare un equilibrio e sentirci parte di un luogo che, all'inizio, ci era completamente estraneo. Oggi possiamo avere priorità diverse, senza che questo tolga valore al percorso fatto. Anzi, forse è proprio grazie alle basi costruite negli anni che oggi possiamo concederci di rallentare, osservare con più attenzione ciò che ci circonda e apprezzarlo in modo diverso, sapendo che ciò che abbiamo costruito allora continua ancora oggi a sostenerci.

C'è ancora spazio per la scoperta?

Quando viviamo a lungo nello stesso posto è facile convincersi di conoscerlo ormai alla perfezione. Eppure non serve necessariamente andare alla ricerca di qualcosa di nuovo per cambiare il modo in cui lo viviamo. A volte basta introdurre un piccolo cambiamento nelle nostre giornate. Può richiedere uno sforzo, perché significa uscire dalle proprie abitudini, ma può anche restituire nuova energia a una quotidianità diventata troppo prevedibile.

A me è successo quando ho deciso di cambiare una delle mie abitudini. Per mantenermi attiva, dopo il lavoro andavo spesso a camminare al mare, in una baia molto apprezzata dai turisti. Con il tempo, però, anche quel posto bellissimo era diventato qualcosa di scontato: più una cosa da fare che un momento da apprezzare. Poi ho deciso di iscrivermi in palestra. All'inizio ho esitato, perché significava cambiare una routine ormai consolidata. Eppure quel piccolo cambiamento ha dato un ritmo diverso alle mie giornate, mi ha fatto sentire più centrata e, in qualche modo, mi ha portata ad apprezzare di nuovo anche ciò che avevo intorno.

Forse, dopo anni all'estero, non è il posto in cui viviamo ad aver perso la capacità di sorprenderci. Semplicemente, con il tempo abbiamo imparato a darlo per scontato. A volte basta cambiare una piccola abitudine, interrompere per un momento la routine e tornare a prestare attenzione a ciò che abbiamo intorno per accorgerci che c'è ancora molto che non guardavamo più davvero.