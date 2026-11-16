Clémence, 31 anni, ha lasciato il suo posto da insegnante ad Aix-en-Provence per seguire il marito in Thailandia. «All'inizio ero euforica. Tutto era nuovo: il clima, i paesaggi, la sensazione di aver finalmente cambiato vita. Mi sembrava di vivere un sogno. Dopo qualche settimana, però, l'entusiasmo ha cominciato a scemare. Il mio visto non mi permetteva di lavorare. I bambini erano a scuola tutto il giorno e mio marito usciva di casa la mattina presto. Mi occupavo della spesa, della casa, di tutte le piccole cose quotidiane. All'inizio andava bene: c'erano mille pratiche burocratiche da sbrigare, trovare un'auto, documenti da decifrare. Tutto questo mi teneva occupata e mi dava la sensazione di essere utile, di avere un ruolo importante nel trasferimento. Una volta che tutto si è stabilizzato, però, ho avvertito una specie di vuoto. Le giornate mi sembravano interminabili. Sono una persona iperattiva, sempre in movimento, e mi sono ritrovata a girare in tondo. Col tempo mi sono sentita inutile. La cosa più difficile era che, visto dall'esterno, tutto sembrava perfetto. Dentro di me, invece, mi sentivo completamente spenta.»

Quando il curriculum si blocca e lo sguardo degli altri cambia

Élodie, 38 anni, ha seguito il marito in Messico cinque anni fa. «In Belgio ero responsabile di un progetto. Era stimolante, gratificante. Avevo un ritmo frenetico, scadenze, riunioni, tanti colleghi, progetti da consegnare. Il massimo! Lo adoravo davvero. Era la mia adrenalina. In un certo senso, era anche la mia identità. Poi siamo partiti per il Messico: mio marito aveva un'opportunità d'oro e ci siamo lanciati. Ero entusiasta. Ho messo in un angolo i miei tailleur e abbiamo svoltato di 180°. All'inizio, dato che tutto era nuovo e avevo anche bisogno di tirare il fiato, ho apprezzato davvero il fatto di rallentare. Poi, una mattina, ricordo che sono rimasta a letto a chiedermi perché alzarmi. Ho cominciato a piangere come una bambina. È stato in quel momento che ho capito quanto mi mancasse la mia vita di prima. Mi mancava il lavoro. Mi mancavano i colleghi. Ho iniziato a cadere in depressione. Ogni volta che incontravamo qualcuno, mi facevano sempre la domanda fatidica: "E tu, cosa fai?". Mi faceva paura. Avevo l'impressione di perdere interesse agli occhi degli altri. Non so se lo interpretavo così io o se era davvero così. Quando mio marito rientrava dal lavoro, non avevo quasi niente da raccontargli. La cosa ha cominciato a ripercuotersi sulla nostra relazione, perché in fondo lo invidiavo: si muoveva, vedeva gente, lavorava, aveva cose da dire. Una sera ne abbiamo parlato. Mi ha detto: "Tesoro, devi trovare qualcosa che ti occupi, altrimenti sprofondi." L'ho ascoltato. Ho provato ad aprire un blog, ma l'ho abbandonato dopo quattro articoli. Mi sono buttata sulla pasticceria, ma anche quella è durata poco. Il peggio, credo, era la noia e il ripetersi delle giornate senza uno scopo. E poi mi vergognavo ad ammettere di non avere "niente da fare". Dicevo che mi occupavo della famiglia e gestivo la logistica, il che era vero. Ma nel profondo sapevo che non basta a riempire un'intera giornata. Non quando si è sole, lontane dai propri punti di riferimento, e si è sempre state attive», racconta.

Questo cambiamento di prospettiva è una sfida a tutti gli effetti. Per alcune si tratta di reimparare a esistere senza una gratificazione esterna immediata. «Ho dovuto darmi una struttura, una routine vera, come prima», racconta Marie-Alice, madre di due figli trasferitasi a Lisbona. «Ho ripreso lo sport e mi sono data degli orari fissi per studiare il portoghese. Ho fatto di tutto per scandire le giornate: lunedì sport, martedì spesa, mercoledì attività con i bambini, giovedì volontariato. Ho bisogno di uscire di casa un po' ogni giorno, altrimenti la vita mi sembra monotona.»

Strutturare le giornate è un elemento ricorrente in tutte le testimonianze: senza una cornice, il tempo si dissolve e la motivazione si spegne.

Ritrovare le passioni e le relazioni sociali

La solitudine è una delle sensazioni più destabilizzanti, anche in un paese soleggiato, anche vivendo in famiglia. «Mio marito andava a lavorare, i bambini erano a scuola e io avevo solo i piatti da lavare e il bucato da fare», racconta Marion, che vive in Madagascar. «Avevo bisogno di parlare con qualcuno. Mi sono iscritta a un gruppo che organizza attività per fare nuove conoscenze. La prima volta siamo andate a prendere un aperitivo al tramonto. È stato bellissimo. Ho avuto la fortuna di incontrare due donne fantastiche, nella mia stessa situazione. Adesso ci vediamo continuamente: yoga, shopping, spiaggia.»

I gruppi Facebook, WhatsApp e le associazioni locali sono spesso il primo punto d'accesso per ricostruire una rete sociale. Alcune donne diventano addirittura pilastri della comunità degli espatriati, organizzando uscite e attività.

Élodie racconta: «Un giorno, andando a prendere i bambini, ho incrociato un'altra mamma. Abbiamo parlato cinque minuti e mi ha proposto di prendere un caffè il giorno dopo, dopo aver accompagnato i figli a scuola. È grazie a lei che ho cominciato a riemergere. Mi sono confidata con lei. Essendo casalinga da un po', mi ha dato un sacco di idee per occuparmi e incontrare gente. L'ho seguita a un corso di ceramica e ho scoperto una vera passione. Adesso ho persino un forno da vasaio in casa. Sto anche scrivendo un romanzo, e mi fa un bene enorme. Ci sono ancora mattine dove non ho niente da fare, ma sono davvero rare. Ho imparato a stare nel silenzio. E alla fine, questo mi ha permesso di ritrovarmi. Con la scrittura e la ceramica ho un motivo vero per alzarmi la mattina. Anzi, mi occupano persino le notti!»