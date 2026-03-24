In alcuni Paesi, un appartamento arredato significa un alloggio completo di tutto: dalle lenzuola alle posate. In altri, invece, può voler dire semplicemente trovare un letto e un divano, ma senza elementi essenziali come le luci o gli elettrodomestici. Insomma, anche scegliendo un immobile arredato, potresti dover fare un po' di spesa appena arrivato.

Quando leggiamo la parola “arredato” in un annuncio, tendiamo a immaginare una casa pronta all'uso: letto, divano, elettrodomestici, qualche utensile da cucina e magari anche la biancheria. È un'aspettativa comprensibile, ma non sempre corretta. In realtà, il significato di “arredato” cambia molto da Paese a Paese.

Alloggi arredati in Europa del Nord

In Paesi come Germania e Paesi Bassi, gli annunci distinguono di solito tra non arredato, semi-arredato e arredato.

Nei Paesi Bassi, ad esempio, un immobile non arredato può essere davvero essenziale, a volte senza pavimenti, tende o illuminazione. Le soluzioni semi-arredate includono invece tappeti, luci e una cucina attrezzata, ma pochi mobili veri e propri. Se scegli un appartamento arredato, puoi aspettarti mobili, elettrodomestici e alcuni oggetti di base, a volte anche biancheria o utensili da cucina.

In Germania, poi, non è raro che un immobile non arredato venga affittato senza cucina, che spesso è a carico dell'inquilino. Quando invece è arredato, include generalmente tutto il necessario per vivere: tavolo, sedie, divano, letto, armadi e una cucina completa.

Nei Paesi nordici come Danimarca, Svezia e Norvegia, il contenuto può variare, ma di solito comprende l'essenziale: letto, divano, tavolo, sedie e gli elettrodomestici principali.

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Alloggi arredati in Europa del Sud

Nel Sud Europa, invece, “arredato” è spesso più vicino a quello che ci si aspetta: una casa pronta da vivere fin da subito.

In Francia, ad esempio, esiste una definizione legale di affitto arredato, che deve includere tutto il necessario per la vita quotidiana: elettrodomestici, letto, tavolo, sedie, utensili da cucina e stoviglie.

In Paesi come Spagna e Italia, soprattutto nelle città e nelle zone con molti expat, gli appartamenti arredati sono abbastanza comuni, anche per affitti brevi. In genere includono la maggior parte di ciò che serve, anche se il contenuto può variare da caso a caso.

Alloggi arredati nel Regno Unito e in Irlanda

Nel Regno Unito e in Irlanda, un immobile arredato comprende di solito gli elementi principali: letti, divano, tavolo da pranzo e sedie, oltre agli elettrodomestici come frigorifero, forno e lavatrice.

Quello che spesso manca sono gli oggetti più piccoli, come asciugamani, biancheria, pentole o piccoli elettrodomestici. In molti casi, sono gli inquilini a doverli acquistare.

Si può trovare anche la dicitura “parzialmente arredato”, che di solito indica la presenza di pochi elementi base, come un letto o un divano.

Alloggi arredati in Asia

In gran parte dell'Asia, soprattutto in Paesi come il Giappone, la Corea del Sud e alcune aree del Sud-est asiatico, gli affitti a lungo termine sono spesso molto essenziali: includono solo cucina e illuminazione, mentre mobili ed elettrodomestici sono a carico dell'inquilino.

Negli appartamenti pensati per expat o nei residence, in particolare nelle grandi città come Tokyo, Bangkok e Kuala Lumpur, le soluzioni sono invece generalmente completamente arredate, con letti, divani, tavoli e altri elementi necessari.

Nei condomini moderni delle principali destinazioni per espatriati, come la Thailandia e il Vietnam, gli immobili vengono spesso affittati già arredati. Tuttavia, non esiste una definizione standard di “arredato” nella regione, quindi è sempre importante verificare cosa è incluso.

Alloggi arredati in Nord America

Gli affitti arredati negli Stati Uniti e in Canada esistono, ma sono meno comuni per i contratti lunghi. La maggior parte delle case viene affittata non arredata.

Se trovi un immobile arredato, in genere include i mobili e gli elettrodomestici essenziali per la vita quotidiana.

Alloggi arredati in Australia e Nuova Zelanda

La maggior parte degli alloggi affittati a lungo termine in Australia e in Nuova Zelanda è non arredata perché molti inquilini hanno già i propri mobili.

Se scegli una casa arredata, puoi comunque aspettarti l'essenziale: letto, divano, tavolo, sedie e gli elettrodomestici principali.

Consigli pratici per affittare casa all'estero

Prima di firmare un contratto di locazione per un alloggio arredato, è sempre meglio:

chiedere un inventario dettagliato di ciò che è incluso

chiarire cosa significa davvero “arredato” nell'annuncio

verificare chi si occupa di eventuali riparazioni o sostituzioni

Ovunque tu vada, considera sempre la parola “arredato” come un punto di partenza, non come una garanzia che la casa sia pronta in tutto e per tutto.