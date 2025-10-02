Un mese di affitto gratis, piani di pagamento flessibili, canoni ridotti, niente commissioni, utenze incluse. I proprietari stanno mettendo in campo qualsiasi strategia per attirare nuovi clienti. Il mercato degli affitti a Dubai resta comunque molto attivo. Solo ad agosto sono stati lanciati quasi 40 nuovi progetti residenziali, che hanno aggiunto oltre 8.000 unità a un mercato già saturo. Più di altri 30 progetti sono in fase di sviluppo.

Secondo l'analisi del Property Monitor, dal primo gennaio sono entrate sul mercato oltre 93.000 nuove abitazioni. Per inquilini e acquirenti questa pressione rappresenta un'occasione. Gli appartamenti non vengono più affittati o venduti con la rapidità di un tempo. E più a lungo una proprietà resta sul mercato, maggiore è lo spazio per la trattativa. I proprietari se ne sono resi conto e si stanno muovendo per primi con offerte allettanti.