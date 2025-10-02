Menu
Perchè questo è il momento giusto per investire o affittare a Dubai

Scritto daAsaël Häzaqil 02 Ottobre 2025

Adesso è il momento giusto per investire nel mercato immobiliare di Dubai. Da un lato continuano a nascere nuovi progetti residenziali, dall'altro gli inquilini e gli acquirenti diventano sempre meno e più difficili da trovare. Questo rallentamento della domanda gioca a loro favore, costringendo i proprietari a offrire incentivi generosi.

Un mese di affitto gratis, piani di pagamento flessibili, canoni ridotti, niente commissioni, utenze incluse. I proprietari stanno mettendo in campo qualsiasi strategia per attirare nuovi clienti. Il mercato degli affitti a Dubai resta comunque molto attivo. Solo ad agosto sono stati lanciati quasi 40 nuovi progetti residenziali, che hanno aggiunto oltre 8.000 unità a un mercato già saturo. Più di altri 30 progetti sono in fase di sviluppo.

Secondo l'analisi del Property Monitor, dal primo gennaio sono entrate sul mercato oltre 93.000 nuove abitazioni. Per inquilini e acquirenti questa pressione rappresenta un'occasione. Gli appartamenti non vengono più affittati o venduti con la rapidità di un tempo. E più a lungo una proprietà resta sul mercato, maggiore è lo spazio per la trattativa. I proprietari se ne sono resi conto e si stanno muovendo per primi con offerte allettanti.

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

