Un evento che cambierà il mercato degli affitti brevi

I Giochi Olimpici Invernali richiameranno in Italia milioni di turisti, atleti, delegazioni e media. Durante l'evento si prevede un forte aumento dei pernottamenti, con un impatto diretto sulla domanda di alloggi temporanei. Per chi possiede un immobile a Milano nelle principali località legate ai Giochi, questo periodo rappresenta un'opportunità straordinaria per sfruttare gli affitti brevi e aumentare i guadagni, trasformando l'appuntamento olimpico in un'occasione irripetibile.

Perché gli affitti brevi convengono a chi vive all'estero

Se possiedi una casa in Italia ma risiedi fuori dal Paese, probabilmente ti sei chiesto come valorizzarla senza preoccupazioni. Gli affitti brevi offrono diversi vantaggi concreti:

Pagamenti sicuri e anticipati , che eliminano il rischio di morosità.

, che eliminano il rischio di morosità. Maggiore redditività rispetto agli affitti a lungo termine, grazie a tariffe giornaliere più alte.

rispetto agli affitti a lungo termine, grazie a tariffe giornaliere più alte. Minore usura dell'immobile , con controlli e manutenzioni programmati a ogni check-out.

, con controlli e manutenzioni programmati a ogni check-out. Flessibilità totale , perché puoi decidere quando utilizzare la tua casa e quando affittarla.

, perché puoi decidere quando utilizzare la tua casa e quando affittarla. Ottimizzazione fiscale, con la possibilità di applicare la cedolare secca al 21% e scaricare alcune spese di gestione.

Per chi vive all'estero, questo significa trasformare una proprietà spesso inutilizzata in Italia in una fonte di reddito stabile, senza vincoli a lungo termine.

Olimpiadi Invernali 2026: perché agire adesso

L'esperienza di eventi simili nel mondo dimostra che in periodi di grande affluenza i prezzi degli affitti brevi tendono a crescere in modo significativo. Questo rende il 2026 un'occasione irripetibile per chi vuole entrare o rafforzarsi nel mercato degli affitti brevi.

Agire in anticipo è fondamentale: le case meglio posizionate e gestite professionalmente vengono prenotate con largo anticipo da turisti, aziende e delegazioni. Prepararsi ora permette di non farsi trovare impreparati e di massimizzare i guadagni nei mesi a ridosso dei Giochi.

La sfida della gestione a distanza

Molti proprietari che vivono fuori dall'Italia si scoraggiano di fronte alla gestione quotidiana di un immobile a distanza. Check-in, pulizie, manutenzione e burocrazia possono trasformarsi in un impegno complesso. Per questo sempre più persone scelgono di affidarsi a operatori professionali.

Easylife è il partner esperto che ti aiuta a gestire il tuo immobile in modo semplice e sicuro, così puoi goderti i benefici economici senza preoccuparti della parte operativa.

Easylife: il partner ideale per gli affitti brevi

Tra le realtà più consolidate in Italia, Easylife gestisce oltre 600 immobili tra Italia e Lugano, offrendo un servizio a 360°:

Accoglienza ospiti personalizzata , con assistenza continua.

, con assistenza continua. Pulizie e manutenzioni professionali , garantite da team interni.

, garantite da team interni. Gestione burocratica e fiscale , inclusa la cedolare secca.

, inclusa la cedolare secca. Marketing e promozione su Airbnb, Booking.com e sito proprietario, con campagne mirate per attrarre anche clientela business.

su Airbnb, Booking.com e sito proprietario, con campagne mirate per attrarre anche clientela business. App dedicata, per monitorare in tempo reale prenotazioni e guadagni.

Grazie a strategie di pricing dinamico e all'esperienza nel settore,Easylife massimizza i profitti dei proprietari garantendo allo stesso tempo trasparenza e sicurezza.

Investimento a lungo termine

Entrare nel mercato degli affitti brevi in occasione delle Olimpiadi Invernali non rappresenta solo un'opportunità di guadagno immediato, ma anche un vero e proprio investimento a lungo termine. L'elevato tasso di occupazione previsto durante i mesi dell'evento può diventare un potente trampolino di lancio per la crescita futura del tuo appartamento, soprattutto se gestito in modo professionale da esperti del settore come Easylife.

Ogni prenotazione aumenta la possibilità di ricevere recensioni positive: più ospiti soddisfatti significano maggiore credibilità e visibilità sulle principali piattaforme, aumentando così le possibilità di ricevere nuove prenotazioni anche dopo la fine dei Giochi. In questo modo, l'investimento fatto oggi continua a generare valore nel tempo.

La combinazione tra alta domanda, gestione professionale e buone recensioni consente di trasformare il tuo immobile in un vero e proprio investimento strategico.

Conclusioni: una finestra temporale da non perdere

Il 2026 non sarà solo un anno di sport e spettacolo, ma anche un'occasione unica per valorizzare al massimo il patrimonio immobiliare in Italia. Per chi vive fuori dal Paese, gli affitti brevi rappresentano lo strumento ideale per trasformare una casa inutilizzata in un investimento strategico e sicuro.

Con Easylife al tuo fianco, puoi affrontare questa opportunità con la tranquillità di avere un partner affidabile, capace di gestire ogni dettaglio e di garantirti la massima redditività.

