La ricerca di un coinquilino all'estero non è mai semplice. Ci si muove in sistemi sconosciuti, in un mercato immobiliare nuovo, senza sapere quali quartieri siano davvero validi, se il prezzo sia troppo alto… e senza una rete di sicurezza locale su cui contare. L'idea di cosa siano «un buon appartamento» e «un buon affare» resta spesso molto vaga.

La ricerca del coinquilino, poi, si complica ulteriormente. La barriera linguistica pesa, non è sempre chiaro quali segnali d'allarme riconoscere – e anche quando lo è, può essere difficile capire quali domande sia opportuno fare.

Da dove si comincia, quindi?

Mettiamo che tu sappia già cosa vuoi. Hai definito il budget, scelto il quartiere, hai un'idea abbastanza chiara di ciò che cerchi e di quello che non vuoi. Come si trova, nella pratica, un coinquilino?

Gli scenari più comuni sono due.

Il primo è questo: hai già affittato un appartamento o una casa e ora cerchi una o più persone con cui condividerla.

In questo caso, per così dire, hai più libertà. Sei tu a stabilire le condizioni, a fare i colloqui con i potenziali coinquilini e a gestire le regole della casa. Dovrai pubblicare un annuncio e spiegare con precisione che tipo di persona stai cercando.

Il secondo caso è diverso: non hai ancora una sistemazione e cerchi entrambe le cose, cioè una casa (o un appartamento) e uno o più coinquilini con cui condividerla. In questo caso sei «il candidato» e dovrai rispondere a un annuncio dove i requisiti e le regole sono già stati stabiliti.

La prima cosa da fare, quindi, è stabilire in quale ruolo ti trovi, perché questa scelta determina il modo in cui imposterai la ricerca.

Hai già una casa e cerchi un coinquilino

In questo caso sei tu a decidere. La situazione, però, non è automaticamente più semplice: ci sono molti aspetti da chiarire.

Il contratto di locazione è intestato a te? La responsabilità è tua: pagamento puntuale dell'affitto, deposito cauzionale e mantenimento degli spazi in buono stato. Questo elemento va considerato con attenzione quando valuti un coinquilino.

Le referenze sono il punto di partenza più sicuro. Se conosci già qualcuno nella nuova città – per esempio dei colleghi – conviene chiedere se sappiano di qualcuno in cerca di una stanza. In alternativa, potranno indicarti i canali online più affidabili per iniziare.

La ricerca online prevede la pubblicazione di un annuncio, e scriverlo può essere più faticoso del previsto. Serve essere il più specifici possibile: un annuncio vago potrebbe attirare persone poco serie. Allo stesso tempo, un annuncio troppo rigido rischia di ridurre al minimo le risposte.

L'annuncio dovrebbe includere soprattutto le responsabilità di base che desideri condividere. Tieni presente che ciò che per te è scontato (orari di silenzio, regole sugli ospiti, uso degli spazi comuni ecc.) potrebbe non esserlo per un'altra persona, soprattutto all'estero. Nessuno ha necessariamente torto: serve solo chiarezza.

Ecco un esempio di annuncio per la ricerca di un coinquilino:

Ciao a tutti!

Cerco un coinquilino per condividere l'appartamento/la casa che ho in affitto a (nome del quartiere), con disponibilità dal (data di inizio) al (data di fine).

L'alloggio:

Dimensioni/tipologia: per esempio, bilocale con un bagno

Aree comuni arredate/non arredate

Zona ben collegata (vicina a mezzi pubblici, negozi, caffè)

Palazzo tranquillo, in contesto residenziale

Cucina, bagno e soggiorno in condivisione

La stanza

20 m²

Privata, arredata/non arredata

Finestra grande, molta luce naturale

Costi:

Affitto mensile: quanto a persona?

Utenze: incluse? a parte o da dividere?

Deposito cauzionale: richiesto/non richiesto/quanto?

Permanenza minima

Chi sono

Sono una donna inglese e lavoro alla Shenzhen University. Parlo inglese e un po' di cinese, quanto basta per le conversazioni di tutti i giorni. Sono ordinata e tranquilla, lavoro quasi tutta la settimana e nel fine settimana preferisco un ritmo semplice e rilassato. Per me contano una casa in ordine, la tranquillità e una comunicazione aperta.

Cerco una persona che sia:

A suo agio negli spazi condivisi

Responsabile, ordinata e rispettosa

Un lavoratore o uno studente

Non fumatore

Animali benvenuti :-)

Regole di casa:

Pagare l'affitto puntualmente (non negoziabile)

Mantenere puliti il proprio spazio e gli spazi comuni

Niente ospiti che pernottano

Non è un appartamento per feste

Chiarire le aspettative fin dall'inizio è cruciale: aiuta a evitare problemi più avanti. Alcuni punti potrebbero risultare un po' scomodi da specificare nell'annuncio; in quel caso, puoi spiegarli durante il primo colloquio. L'aspetto fondamentale è che tu e il nuovo coinquilino abbiate le stesse aspettative e sappiate cosa volete l'uno dall'altro.

Domande utili da fare a un potenziale coinquilino:

Hai già condiviso un appartamento? È stata un'esperienza positiva?

Cosa ha funzionato bene nella precedente convivenza e cosa no? Perché ti sei trasferito?

Sei d'accordo con l'importo dell'affitto e con le scadenze di pagamento?

Prevedi difficoltà a pagare puntualmente? Se si, come pensi di gestirle?

Sei d'accordo nel condividere pulizie e piccole manutenzioni? Preferisci assumere un servizio di pulizie e dividere la spesa?

Va bene concordare in anticipo la presenza di ospiti?

Com'è di solito il tuo orario di lavoro o di studio?

Hai referenze di ex coinquilini o colleghi?

Qui emerge un'altra domanda: cerchi coinquilini espatriati o persone del posto? E conta davvero? Inserire dettagli così specifici nell'annuncio può sembrare strano. A volte, però, entrano in gioco considerazioni molto pratiche, come la lingua. In alcune città, inoltre, anche se per te non fa differenza tra espatriati e locali, conviene indicare che tu stesso sei un espatriato.

La risorsa usata per cercare un coinquilino è importante e cambia da Paese a Paese. Il classico post su Facebook può essere un inizio, ma spesso esiste un'alternativa più efficace, una sorta di Craigslist locale. Conviene chiedere a qualcuno del posto come imposterebbe la ricerca di un coinquilino.

Un altro aspetto da considerare è l'urgenza. Se l'affitto è troppo alto per pagarlo da solo, dovrai trovare in fretta qualcuno con cui dividere le spese. La fretta riduce lo spazio per selezionare bene i candidati o per trovare una persona davvero compatibile. Ecco perché è una buona idea iniziare il prima possibile. La firma del contratto di locazione (che può avvenire anche mesi prima dell'ingresso effettivo) ti permette di avviare subito la ricerca dei coinquilini.

Cerchi una casa e un coinquilino

In questo caso sei il candidato e, potenzialmente, uno dei coinquilini. Al posto di scrivere un annuncio, dovrai rispondere a quello di qualcun altro. Le regole non le stabilisci tu, ma dovrai valutare se quelle già fissate siano in linea con le tue esigenze.

Le referenze restano anche qui il miglior punto di partenza. Colleghi e conoscenti possono metterti in contatto con persone che cercano direttamente un coinquilino oppure indicarti i canali migliori dove trovare annunci affidabili.

La risposta a un annuncio richiede equilibrio: evita la tentazione di «vendere» troppo bene te stesso o di accettare compromessi eccessivi. In un Paese nuovo, la tentazione è forte.

La fretta di trovare casa, unita al fatto che non conosci ancora le dinamiche locali, può spingerti a chiudere un occhio su alcune incompatibilità. I piccoli compromessi, però, rischiano di trasformarsi in rimpianti. Le regole della casa ti sembrano incompatibili con il tuo stile di vita? Vale la pena prendere sul serio questi dubbi.

Conviene cercare un contesto che funzioni per te. Un appartamento bello, in un buon quartiere, è difficile da lasciarsi scappare, ma la presenza di un coinquilino poco affidabile - o semplicemente di una persona con abitudini molto diverse - spesso non vale la pena.

Per trovare l'offerta giusta devi fare domande chiare, senza girarci intorno. Anche se il contratto non è intestato a te, il colloquio non è un interrogatorio a senso unico: state scegliendo entrambi. Se qualcosa ti sembra poco chiaro, chiedi. Anche a costo di risultare "scomodo".

Controlla di aver capito bene chi paga cosa, come funzionano le utenze, le scadenze, le regole sugli ospiti, le pulizie, gli spazi comuni. Evita il classico "vabbè poi vediamo": è lì che nascono i problemi.

Come valutare i potenziali coinquilini

Il termine «selezionare» può suonare poco piacevole. In questo caso, però, non c'entra la diffidenza ma la prudenza. Una persona nuova in un posto nuovo ha tutto il diritto di essere prudente

«All'inizio, quando mi sono trasferita in Thailandia, l'idea di avere un coinquilino mi spaventava molto. Non so nemmeno di cosa avessi paura, esattamente. Ho fatto tante domande e non mi sono sentita in colpa. Ho persino chiesto a un collega di incontrare tutte le persone che avevano risposto all'annuncio e di aiutarmi a scegliere. Così mi sentivo più tranquilla. Alla fine, sì, può sembrare di esagerare. Però è sempre meglio che ritrovarsi bloccati in casa con qualcuno con cui non si sta bene», racconta Julia, espatriata ucraina in Cina.

Parti da una conversazione semplice. Ascolta cosa dice l'altra persona e come lo dice. Risponde in modo diretto? È coerente? Entra nei dettagli su pagamenti, data di ingresso e regole di casa?

Incontrare di persona il candidato è la soluzione migliore, quando possibile. Una videochiamata è il minimo. Qualcosa non ti convince? Fidati dell'istinto.

Le referenze sono uno degli strumenti più utili, anche quando sono informali. Chiedere referenze è abbastanza standard nella ricerca di un coinquilino e aiuta a capire meglio con chi hai a che fare.

La solidità economica è un altro elemento importante. La valutazione non è semplice: una conversazione non basta per capire quanto una persona sarà puntuale con i pagamenti. Alcune domande su lavoro, stabilità del reddito e precedenti contratti di locazione possono comunque essere utili. Questo tipo di «indagine» è facilmente giustificabile, perché serve ad assicurarsi che tutti rispettino gli impegni presi.

E' possibile fare un controllo più approfondito tramite strumenti online come BeenVerified, che consentono di verificare – tramite documento d'identità – eventuali registri digitalizzati relativi a precedenti penali o procedure fallimentari. Tieni presente che la maggior parte di questi servizi richiede un pagamento una tantum o un abbonamento.

L'accordo tra coinquilini

La convivenza funziona anche grazie a questo: un accordo tra coinquilini. Oltre alla firma di un contratto, la chiarezza è fondamentale. Vivere in un Paese nuovo, parlare una lingua nuova e orientarsi tra sistemi e cultura diversi è già impegnativo; l'ultima cosa di cui hai bisogno è una situazione ambigua dentro casa.

Mettere le cose per iscritto elimina le interpretazioni.

Ecco un esempio di accordo tra coinquilini (come base di partenza):

Il presente accordo tra coinquilini è stipulato tra:

Nome dell'inquilino principale:

Nome del coinquilino:

Indirizzo dell'immobile:

Data di inizio: GG/MM/AAAA

Data di fine: per esempio, minimo 6 mesi/a tempo indeterminato

Pagamento dell'affitto

Affitto mensile: ammontare

Scadenza: per esempio, il 1° giorno di ogni mese

Metodo di pagamento: bonifico/contanti/ecc.

Ritardi: è previsto un periodo di tolleranza? Penali? Altre conseguenze?

Deposito cauzionale

Deposito cauzionale: ammontare

Condizioni di restituzione: per esempio, il deposito viene restituito (numero di giorni) aver lasciato l'immobile. Eventuali mensualità non pagate, utenze insolute e danni all'immobile (esclusa la normale usura) vengono detratti dall'importo del deposito.

Utenze

Incluse nell'affitto: per esempio, acqua e luce

Da dividere: per esempio, spese di gestione condominiale

Spazi comuni

Aree condivise: cucina, bagno, soggiorno, corridoio, terrazzo

Regole per riporre gli oggetti: ripiani assegnati in frigo? Aree dedicate?

Pulizia e manutenzione

Responsabilità per le pulizie: condivise/ogni coinquilino responsabile di un'area specifica/calendario?

Segnalazione dei danni: eventuali danni vanno comunicati immediatamente

Ospiti

Pernottamenti di ospiti consentiti: sì/no

Numero massimo di notti a settimana/al mese:

Feste o eventi: consentiti/non consentiti/, a quali condizioni/previo accordo/ecc.

Rumore e regole di stile di vita

Orari di silenzio: per esempio, dopo le 22:00

Fumo: sì/no

Animali: sì/no

Recedere dall'affitto

Preavviso richiesto: per esempio, 30 giorni

Recesso anticipato: sono previste penali/altre conseguenze?

Eventuali modifiche al presente accordo devono essere messe per iscritto, discusse e approvate da entrambe le parti.

Riassumiamo. Condividere una casa all'estero può essere un'esperienza molto gratificante. Le persone con cui dividevo l'appartamento in Cina sono ancora oggi miei cari amici, e parliamo di oltre dieci anni fa. La convivenza, però, funziona solo se la si costruisce nel modo giusto. La scelta del coinquilino è fatta di domande, chiarezza e confini ben definiti. Questo crea le condizioni per mantenere un buon rapporto, che duri nel futuro.