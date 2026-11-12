Et si l'expatriation était aussi l'occasion de repenser sa vision de la réussite ? Pour Sandra Berger, entrepreneure allemande, s'installer à Maurice avec son conjoint et leur fille a marqué un tournant, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Loin de freiner ses ambitions, la vie sur l'île lui a ouvert de nouvelles perspectives. Entre le développement de ses activités à l'international, l'entrepreneuriat féminin et la vie de famille, elle nous raconte comment Maurice a changé ses priorités et nourri ses ambitions, notamment en Afrique.

Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours professionnel ? Je m'appelle Sandra Berger. Je suis entrepreneure internationale, mentor en leadership et conférencière, spécialisée dans l'entrepreneuriat féminin, le développement du leadership et l'indépendance financière. Mon parcours professionnel a débuté il y a plus de quinze ans dans les secteurs de la beauté, de l'hôtellerie et du management. Au fil des années, j'ai développé ma propre activité dans le domaine de la beauté avant de m'orienter vers la vente internationale, l'entrepreneuriat digital et le développement du leadership. Depuis 2020, je mets en place des organisations internationales dans le secteur de la vente directe, en accompagnant des entrepreneurs issus de pays et de cultures très différents. Aujourd'hui, mon travail porte essentiellement sur la formation de leaders, la création de structures commerciales évolutives et l'accompagnement de femmes ambitieuses pour qu'elles acquièrent les compétences nécessaires à la construction d'entreprises solides et à une plus grande autonomie économique. Mais mon chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai connu des succès professionnels remarquables, des revers financiers importants, et j'ai dû entièrement réinventer mon activité. Ces expériences m'ont appris bien plus sur l'entrepreneuriat que n'importe quelle formation théorique. Ma mission aujourd'hui est de repousser les limites du possible pour les femmes ambitieuses, en les dotant des compétences, des stratégies et de l'état d'esprit nécessaires pour bâtir des entreprises prospères et conquérir une véritable indépendance économique. Car je suis convaincue que l'entrepreneuriat doit offrir quelque chose de bien plus précieux que l'argent seul : la liberté de faire des choix éclairés pour sa propre vie. À lire également Le rêve de l'expatrié à l'épreuve des coupures d'eau à Maurice

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Vous avez toujours rêvé de vivre sur une île. Pourquoi l'île Maurice, et quand avez-vous décidé de vous y installer ? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que je voulais vivre au-delà des frontières du pays où je suis née. Grandir en Allemagne, c'était évoluer selon une conception assez traditionnelle de ce qu'était une vie réussie. Mais même petite, je me demandais si c'était vraiment la seule façon d'exister. À mesure que ma carrière entrepreneuriale s'est développée, j'ai commencé à voyager à l'international, à tisser des liens avec des personnes d'horizons très différents et à découvrir des approches radicalement différentes des affaires, de la famille et du quotidien. Cela a profondément transformé ma vision du monde. J'ai compris que l'environnement que l'on choisit influence non seulement notre mode de vie, mais aussi nos ambitions, nos relations et les opportunités que l'on sait saisir. Lorsque je suis devenue maman, cette conviction est devenue d'autant plus déterminante. Mon mari est sénégalais, je suis allemande, et notre fille grandit entre plusieurs cultures. Je ne voulais pas qu'elle ait le sentiment que ses opportunités ou son sentiment d'appartenance se limitent à un seul pays. Je voulais qu'elle perçoive le monde comme un espace ouvert, qui lui appartient. L'île Maurice nous a offert une combinaison particulièrement séduisante : un cadre naturel exceptionnel, une société multiculturelle, une éducation internationale, et la possibilité de concilier une vie professionnelle ambitieuse avec un art de vivre radicalement différent. Notre décision n'était pas une fuite. C'était un choix délibéré de l'environnement dans lequel nous voulions écrire notre prochain chapitre. Le monde est sa maison. Pas seulement un pays, une culture ou un endroit où elle se trouve par hasard.

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Connaissiez-vous l'île Maurice avant d'y emménager ? Qu'est-ce qui vous a surprise à votre arrivée ? Nous n'avions visité l'île Maurice qu'une seule fois, pendant une dizaine de jours, avant de décider de nous y installer. Certains trouveront peut-être cela spontané. Mais après des années à bâtir une entreprise internationale, j'avais appris qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir tout planifié dans les moindres détails avant de prendre une grande décision.Ce qu'il faut, c'est une direction claire, la capacité à s'adapter et la certitude que l'on saura trouver des solutions en chemin. Après de nombreuses années à travailler des semaines épuisantes, parfois de soixante-dix à soixante-quinze heures, j'en étais arrivée à un point où je voulais repenser non seulement l'endroit où je vivais, mais aussi la façon dont je voulais vivre. J'avais déjà atteint des jalons professionnels significatifs. Ce qui m'intéressait désormais, c'était de construire un avenir encore plus ambitieux sans reproduire tous les sacrifices qui m'avaient menée jusque-là. Ce qui m'a le plus surprise à l'île Maurice, c'est la qualité de la communauté internationale et la richesse des connexions entrepreneuriales que l'on y trouve. J'ai rencontré des personnes issues de secteurs, de pays et de milieux professionnels très variés, qui m'ont ouvert des perspectives auxquelles je n'avais pas encore réfléchi. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de freiner mes ambitions, l'île Maurice m'a donné envie de voir encore plus grand. J'ai commencé à dépasser la seule réussite de mon entreprise pour me demander comment les connaissances, les réseaux et les opportunités que j'avais développés pouvaient contribuer à créer des débouchés économiques pour d'autres. Mon regard est devenu beaucoup plus international, notamment sur l'Afrique et sur les marchés entrepreneuriaux émergents. L'île Maurice n'a pas seulement changé l'endroit où je vis. Elle a élargi la vision de ce que je veux accomplir dans ma vie. À lire également Quitter la France pour Maurice : le nouveau départ de Leelou Siegel Vous souhaitiez que votre fille grandisse au bord de la mer, dans un environnement sain. Qu'est-ce que cela signifie concrètement au quotidien ? L'océan a toujours représenté pour moi la liberté, l'énergie et le champ des possibles. Il y a quelque chose d'extraordinaire à vivre dans un environnement où l'horizon semble infini. Je crois sincèrement que notre cadre de vie influence notre façon de penser et les possibilités que l'on s'autorise à imaginer. Aujourd'hui, nous vivons directement au bord de l'océan Indien. Il m'arrive de participer à un appel professionnel international tout en regardant par la fenêtre mon mari et ma fille jouer sur la plage. Et en quelques minutes, je peux les rejoindre. Cela peut sembler anodin, mais après tant d'années consacrées à construire ma carrière, je mesure à quel point ces instants sont précieux. Nos après-midis se passent souvent à nager, à se promener sur la plage au coucher du soleil, à ramasser des coquillages ou à écouter notre fille inventer des histoires sur les créatures qui peuplent l'océan. Mais un environnement sain, c'est bien plus que la beauté de la nature. Je crois qu'une famille épanouie repose sur des relations profondes, et que celles-ci exigent du temps de qualité. Cela vaut aussi pour notre relation de couple. Mon mari et moi prenons consciemment du temps l'un pour l'autre : faire du sport ensemble, savourer une matinée tranquille, ou s'offrir parfois une sortie en bateau improvisée pendant que notre fille est à la crèche. Pour moi, réussir sa vie, c'est créer un espace où l'ambition professionnelle et une vie de famille épanouissante peuvent coexister. La plus belle rémunération de ma vie, ce n'est pas l'argent que j'ai gagné. C'est la liberté d'être pleinement présente dans des moments que l'argent ne pourrait jamais acheter. Comment votre fille s'est-elle adaptée ? Qu'est-ce qu'elle aime le plus dans la vie à l'île Maurice ? Notre fille voyage à l'international depuis qu'elle est toute petite, si bien que s'adapter à différents pays et environnements a toujours fait naturellement partie de sa vie. Lorsque je suis devenue maman, je n'ai jamais pensé que la maternité impliquerait de renoncer à mes ambitions professionnelles. J'ai plutôt appris à intégrer ma fille dans la vie que je construisais déjà. Elle m'a accompagnée à travers différentes étapes de mon parcours entrepreneurial, notamment lors de voyages internationaux et du développement de mes activités. Aujourd'hui, il lui est tout à fait naturel de demander : « Maman, quand est-ce qu'on va à Dubaï ? » ou « On va à Bali ? » Elle n'associe pas le voyage à quelque chose d'extraordinaire ou d'intimidant. Pour elle, découvrir de nouveaux endroits et rencontrer des personnes de cultures différentes font simplement partie de la vie. Et l'île Maurice est devenue une partie particulièrement belle de cette expérience. C'est une vraie fille de l'île. Elle adore l'océan, nager, plonger, passer du temps dans l'eau. Si elle pouvait, elle passerait probablement la moitié de sa journée à nager. Ce que je valorise le plus, cependant, c'est la capacité d'adaptation qu'elle développe. Je veux qu'elle comprenne que les environnements inconnus ne sont pas forcément menaçants. Ils peuvent être des occasions passionnantes de découvrir quelque chose de nouveau. Pour nous, l'île Maurice était un choix réfléchi. Pour elle, c'est simplement un autre bel endroit qu'elle peut appeler chez elle. 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En tant que famille aux racines allemandes et sénégalaises, qu'espériez-vous que votre fille vive en grandissant à l'île Maurice ? La façon la plus simple de répondre à cette question est peut-être de commencer par ce que je ne voulais pas pour elle. Je ne voulais pas que ma fille grandisse avec le sentiment de devoir choisir entre deux mondes. Je ne voulais pas que son identité, ses opportunités ou son sentiment d'appartenance soient définis par sa couleur de peau, sa nationalité ou ses origines familiales. Bien sûr, la discrimination existe dans de nombreuses sociétés, y compris les plus multiculturelles. Mais je voulais lui offrir un environnement où la diversité fait partie du quotidien, plutôt que quelque chose qu'elle doit constamment expliquer. L'île Maurice offre une combinaison extraordinaire de cultures, de langues, de religions et de traditions. Notre fille grandit entourée de personnes dont les familles viennent des quatre coins du monde. Elle jongle entre l'anglais, le français et le créole mauricien, tandis que notre propre famille lui apporte la langue et les traditions allemandes, la culture sénégalaise, le wolof, ainsi que des influences à la fois chrétiennes et musulmanes. Je veux qu'elle comprenne et respecte des croyances différentes, des traditions hindoues qu'elle côtoie à l'île Maurice aux traditions de sa propre famille. Mais il y a une autre dimension qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'entrepreneuse. J'ai appris qu'une grande partie de ce que nous accomplissons dans la vie dépend des personnes que nous connaissons, des relations que nous tissons et des perspectives auxquelles nous sommes exposés. Je veux que ma fille développe des amitiés et des liens qui traversent les frontières. Non pas parce que j'attends d'elle qu'elle devienne entrepreneuse, mais parce que je veux qu'elle ait la confiance, la compréhension et les opportunités nécessaires pour choisir son propre avenir. Je ne veux pas que ma fille grandisse en se considérant comme à moitié allemande et à moitié sénégalaise. Je veux qu'elle comprenne qu'elle est pleinement elle-même, enrichie par chaque culture, chaque langue et chaque expérience qui devient une partie de sa vie. Qu'est-ce qui a été plus facile que prévu pour votre famille ici ? Et qu'est-ce qui a demandé davantage d'adaptation ? Curieusement, l'organisation de notre vie quotidienne a été bien plus simple que nous ne l'avions anticipée. Trouver un logement, organiser les déplacements et dénicher d'excellentes options d'éducation internationale pour notre fille s'est fait relativement facilement. Nous avons pu établir une routine familiale confortable assez rapidement. La plus grande adaptation n'avait en réalité pas grand-chose à voir avec l'île Maurice elle-même. Elle portait sur la façon dont ma vie professionnelle était perçue par des personnes qui me connaissaient auparavant. Pendant des années, mon image de marque personnelle avait été étroitement associée à une éthique de travail exigeante, à de longues heures et à un engagement très visible dans le développement de mes activités. Soudain, les gens voyaient des photos de palmiers, de plages et d'un mode de vie radicalement différent. Pour certains, cela a donné l'impression que je m'étais mise à l'écart de mes affaires. En réalité, c'était tout le contraire. J'étais devenue plus concentrée, plus stratégique et, à certains moments, encore plus intensément impliquée dans le développement de mon organisation. La différence, c'est que j'avais mis en place de meilleurs systèmes, des structures de leadership plus solides et un cadre familial qui me permettait de travailler plus efficacement. Cela m'a appris une leçon intéressante sur le leadership et la perception. On associe souvent l'ambition à un stress visible. Pourtant, une entreprise qui réussit n'a pas à paraître épuisante de l'extérieur. La liberté ne signifie pas travailler moins. Elle signifie avoir le pouvoir de décider comment, quand et où l'on travaille. Vous avez commencé dans la beauté et la formation, et vous êtes aujourd'hui conférencière internationale, formatrice en leadership et entrepreneuse dans la vente. Qu'est-ce qui a provoqué cette évolution ? Je ne pense pas avoir vraiment changé de carrière. J'ai évolué en tant qu'entrepreneuse. J'ai grandi dans une famille ouvrière ordinaire. Nous avions ce qu'il nous fallait, mais la richesse, l'entrepreneuriat et l'indépendance financière n'étaient pas des réalités que je côtoyais dans mon entourage immédiat. Même enfant, j'étais fascinée par l'idée que certaines personnes menaient des vies radicalement différentes. Je me demandais qui étaient ces gens qui voyageaient en classe affaires ou possédaient de beaux yachts, et ce qu'ils avaient compris sur la création de richesse que je n'avais pas encore appris. Je savais que je voulais le découvrir. Mais j'avais aussi compris très tôt que l'ambition sans compétence ne mène pas très loin. J'ai donc investi des années dans la formation et l'expérience professionnelle, en travaillant à l'international dans les domaines de la beauté, de l'hôtellerie et du management. Ces secteurs m'ont enseigné la discipline, la communication, la résilience, l'excellence du service et la capacité à comprendre les gens. J'ai fini par rentrer en Allemagne et créer mon propre institut de beauté, qui a rapidement connu le succès. Mon carnet de rendez-vous était plein, des clientes venaient spécialement me voir, et financièrement, tout allait très bien. Puis la Covid a tout bouleversé. Cette crise a laissé mon entreprise avec plus de 200 000 € de dettes. Cette épreuve m'a forcée à repenser entièrement la structure de mon activité. J'ai réalisé que, malgré ce que j'avais bâti, je fonctionnais encore selon un modèle qui reposait fortement sur ma présence et mes performances personnelles. Je me suis alors formée à l'entrepreneuriat digital et à la vente, en apprenant auprès de mentors et en développant de nouveaux modèles économiques en parallèle de mon entreprise existante. Progressivement, je suis passée de la prestation de services à la construction d'organisations commerciales évolutives, au développement de systèmes de leadership et à l'accompagnement d'autres entrepreneurs. Ce fut une évolution : passer du statut d'indépendante à la compréhension de ce que signifie vraiment construire une entreprise capable de croître au-delà de ses propres heures de travail. Aujourd'hui, je continue à développer activement des activités. Je n'ai pas pris de recul sur l'entrepreneuriat pour l'enseigner à distance. Ma formation au leadership, mon travail de mentor et mes interventions en tant que conférencière sont ancrés dans les défis que je continue à rencontrer et à résoudre en tant qu'entrepreneuse. Et à mesure que ma carrière a évolué, mon sens des responsabilités s'est lui aussi approfondi. Je veux de plus en plus mettre à profit les connaissances, l'expérience et les plateformes que j'ai acquises au service d'autres femmes, pour leur ouvrir des portes qui leur semblaient peut-être hors de portée. Si je suis devenue mentor en leadership, ce n'est pas parce que j'ai arrêté de construire des entreprises. C'est parce que j'ai appris ce qu'il faut vraiment pour y parvenir.

À quoi ressemble votre quotidien à Maurice ? Comment conciliez-vous les voyages, le travail et l'éducation d'une jeune enfant ? L'une des plus grandes idées reçues sur l'entrepreneuriat est que le succès exige nécessairement des heures de travail interminables. Bien sûr, construire une entreprise demande un engagement extraordinaire, surtout au début. Mais aujourd'hui, ma mission principale est de former des leaders autonomes, capables de bâtir et de développer leurs propres organisations. Plutôt que de gérer personnellement des milliers de personnes, je travaille en étroite collaboration avec un groupe restreint de leaders clés, en les aidant à développer les compétences et les structures nécessaires pour diriger de manière autonome. Cela me permet d'organiser mon quotidien de manière très intentionnelle. Vivre à l'île Maurice est particulièrement pratique grâce au décalage horaire avec l'Europe, où une grande partie de mon organisation est implantée. Nos matinées sont relativement tranquilles. Mon mari et moi déposons généralement notre fille à la crèche vers 9 h. Nous allons souvent à la salle de sport ensuite, une priorité que nous nous accordons environ quatre fois par semaine. Vers midi, je commence environ quatre heures de travail concentré, axées sur le développement commercial, les décisions stratégiques et l'accompagnement en leadership. L'après-midi, nous allons chercher notre fille et passons du temps en famille. Une fois qu'elle est endormie, je reprends souvent des réunions internationales, des appels de leadership ou des sessions de formation. Les voyages sont tout aussi flexibles. Selon la destination, nous partons ensemble ou mon mari et moi voyageons séparément. L'excellente garde d'enfants et le cadre éducatif que nous avons trouvés à l'île Maurice nous apportent un soutien précieux. Mais en ce qui concerne l'éducation de ma fille, il y a quelque chose que je considère comme encore plus important que l'organisation de nos emplois du temps. C'est l'exemple que je lui donne chaque jour. Je crois que les enfants apprennent énormément en observant la façon dont leurs parents vivent. Ma fille voit comment nous abordons les défis, comment nous prenons des décisions, comment nous résolvons les problèmes et comment nous réagissons lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ces expériences influencent sa façon d'interpréter les situations, de les ressentir et de faire ses choix. Je ne veux pas qu'elle grandisse en croyant que le succès rime forcément avec stress permanent, épuisement ou le sacrifice de ceux qu'on aime. Je veux qu'elle voie que l'ambition, la discipline, la vie de famille et la liberté personnelle peuvent coexister. La leçon la plus puissante que je puisse lui transmettre, ce n'est pas ce que je lui dis sur la vie. C'est la vie qu'elle me voit construire. Comment gérez-vous votre activité à distance ? Le fait de vous être installée à l'île Maurice a-t-il changé votre façon de travailler ou les marchés que vous souhaitez atteindre ? L'île Maurice n'a pas rendu mon activité plus éloignée. Elle a rendu ma vision plus mondiale. Mon entreprise fonctionnait déjà à l'international avant notre déménagement, mais ce changement a entraîné une transformation importante, tant dans mon approche du leadership que dans ma compréhension des marchés internationaux. En quittant physiquement l'Europe, j'ai créé l'espace nécessaire pour que d'autres leaders prennent davantage de responsabilités, renforcent leurs équipes locales et développent leurs propres capacités de leadership. C'était une étape essentielle pour bâtir une organisation capable de continuer à croître indépendamment de ma présence physique. Mais la transformation la plus profonde a été ma compréhension des différences culturelles. Lorsqu'on développe une activité principalement en Europe, il est facile d'élaborer des stratégies fondées sur des comportements de consommation, des styles de communication et des attentes professionnelles relativement familiers. Vivre à l'île Maurice m'a mise en contact avec des entrepreneurs et des professionnels issus de marchés très différents. Et j'ai appris qu'une stratégie qui fonctionne brillamment en Allemagne peut nécessiter une approche entièrement différente en Afrique du Sud, en Inde, au Sénégal ou en Indonésie. Chaque marché a ses propres comportements d'achat, ses dynamiques culturelles, ses attentes en matière d'éducation et ses attitudes à l'égard de l'entrepreneuriat. Le développement à l'international ne consiste pas simplement à implanter son activité dans un autre pays. C'est comprendre les personnes qui y vivent. Cette compréhension a influencé la manière dont je développe mes systèmes de leadership. Ils doivent être évolutifs et reproductibles, mais aussi suffisamment flexibles pour s'adapter aux marchés locaux. L'entreprise avec laquelle je travaille est présente dans plus de 130 pays, et notre organisation compte déjà des partenaires sur de nombreux marchés internationaux. Pourtant, dans beaucoup de ces pays, notre présence en est encore à ses débuts. Ce qui représente un potentiel considérable. L'Afrique, en particulier, m'intéresse de plus en plus, et l'île Maurice elle-même est un endroit fascinant pour observer le développement entrepreneurial. Mon ambition n'est plus simplement de bâtir une entreprise internationale prospère. C'est de former des leaders et des organisations capables de se développer à travers les cultures, les pays et les continents. Votre Mission 100 initiale est devenue la Mission 25 000. Quelle est la vision derrière ce mouvement, et pourquoi souhaitez-vous étendre ce travail à l'Afrique ? La Mission 100 a démarré dans le marché germanophone avec un objectif simple : aider 100 femmes à générer un revenu en ligne complémentaire de 1 000 € par mois. Mais à mesure que notre organisation grandissait, la vision s'est elle aussi amplifiée. D'autres entrepreneurs et leaders confirmés nous ont rejoints, et ce qui n'était au départ qu'une initiative modeste s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Aujourd'hui, nous l'appelons la Mission 25 000 : notre ambition d'aider 25 000 personnes à développer des sources de revenus en ligne, à acquérir des compétences entrepreneuriales et à conquérir une plus grande indépendance financière. Mais ce mouvement va bien au-delà des chiffres. L'une de mes grandes missions consiste à s'attaquer au déficit de leadership dans le secteur de la vente directe. Les femmes sont un moteur essentiel de ce secteur, et pourtant, les postes de direction les plus élevés sont encore majoritairement occupés par des hommes. Il est temps que cela change. Les femmes apportent souvent des forces, des perspectives et des approches différentes au leadership. Pourtant, beaucoup cherchent encore à réussir dans des structures qui ne reflètent pas nécessairement leur réalité ou leurs atouts. Je ne crois pas que les femmes doivent diriger comme des hommes pour devenir des leaders d'exception. Je crois qu'elles ont besoin des bonnes compétences, des bonnes stratégies et des bons systèmes pour réussir en s'appuyant sur leurs propres forces. C'est pourquoi mon travail se concentre sur la formation de leaders féminines à travers une éducation au leadership concrète, des structures commerciales évolutives, des stratégies digitales et des outils dopés à l'intelligence artificielle. Ma vision n'est pas simplement d'inciter davantage de femmes à s'intéresser à l'entrepreneuriat. C'est voir davantage de femmes accéder aux plus hauts niveaux de leadership. Et c'est là que l'Afrique devient particulièrement enthousiasmante à mes yeux. Je crois sincèrement que l'Afrique est aujourd'hui l'une des régions entrepreneuriales les plus prometteuses au monde. Pendant des siècles, l'exploitation coloniale et les inégalités structurelles ont restreint les opportunités économiques sur une grande partie du continent. Pourtant, l'Afrique a toujours possédé un talent, une ambition, une créativité et un potentiel entrepreneurial extraordinaires. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'accès. Les modèles économiques digitaux, la technologie, les réseaux internationaux et la formation en ligne créent des opportunités qui étaient bien plus difficiles à saisir il y a seulement une génération. Au fil de mes échanges avec des entrepreneurs de différents marchés africains, j'ai été frappée par leur détermination remarquable à construire, innover et conquérir l'indépendance économique. Je ne vois pas l'Afrique comme un continent en attente d'opportunités. Je vois un continent qui crée de plus en plus les siennes. Je crois que les trois à cinq prochaines années apporteront une transformation entrepreneuriale significative sur de nombreux marchés africains. Et en regardant plus loin encore, je suis convaincue que l'Afrique a le potentiel de devenir l'une des forces économiques et entrepreneuriales les plus influentes du monde. C'est un avenir auquel je veux contribuer. Non pas en important des modèles économiques européens sur les marchés africains en espérant qu'ils fonctionnent tels quels, mais en collaborant avec des entrepreneurs locaux, en formant des leaders solides et en construisant des systèmes qui respectent les cultures et les opportunités propres à chaque marché. En définitive, la Mission 25 000 vise à créer un mouvement qui dépasse la réussite individuelle. Je ne veux pas seulement bâtir des entreprises prospères. Je veux former des leaders qui créent des opportunités pour des milliers d'autres personnes, et je crois que l'Afrique jouera un rôle extraordinaire dans cet avenir. Selon vous, qu'est-ce qu'on promet le plus souvent aux femmes concernant l'entrepreneuriat, et qui ne correspond pas à la réalité ? Je pense que l'une des plus grandes idées reçues qu'on vend aux femmes sur l'entrepreneuriat, c'est que nous disposons toutes des mêmes 24 heures et des mêmes chances de réussir. Parce que la vérité, c'est que non. Beaucoup de femmes construisent leur entreprise tout en assumant des responsabilités qui sont rarement évoquées dans les récits traditionnels du succès entrepreneurial. La maternité, la gestion du foyer, les relations et la charge émotionnelle d'être là pour tout le monde coexistent souvent avec les exigences de la création d'entreprise. Et pourtant, on nous dit que le succès n'est qu'une question de discipline, de motivation et de travail acharné. Mais je crois qu'il faut reconnaître quelque chose d'essentiel : les femmes n'évoluent pas toujours dans les mêmes conditions que les hommes, et faire semblant du contraire ne crée pas l'égalité. Notre énergie physique et notre bien-être émotionnel peuvent même fluctuer au cours du mois en raison des variations hormonales. Pourtant, on attend souvent de nous que nous performions avec la même intensité chaque jour, comme si notre corps et nos circonstances ne changeaient jamais. Je ne crois pas que la solution soit de revoir nos ambitions à la baisse. Bien au contraire. Je crois que les femmes doivent devenir exceptionnellement habiles à comprendre leurs propres forces, à gérer leur énergie, à mettre en place des systèmes efficaces et à développer des stratégies de leadership qui s'adaptent à leur vie plutôt que de constamment aller à l'encontre de celle-ci. Car la motivation seule ne suffit pas à bâtir une entreprise durable. Ce sont les compétences, la discipline, la résilience et les bonnes structures qui y parviennent. Je pense aussi que nous devons être bien plus transparentes sur ce que l'entrepreneuriat exige vraiment. Ce sera plus difficile que vous ne l'imaginez. Cela prendra plus de temps que vous ne le pensez. Mais si vous le construisez de la bonne façon, cela peut devenir plus gratifiant et vous offrir plus de liberté que vous ne l'auriez jamais cru possible. C'est cette réalité que je veux que les femmes comprennent. Non pas pour les décourager de se lancer, mais parce que je veux qu'elles réussissent.

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