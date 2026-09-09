S'installer à Maurice ne veut pas dire devenir Mauricien du jour au lendemain. Entre le travail, la famille et les amis expatriés, on peut très bien construire une vie confortable sans jamais vraiment sortir de son propre cercle. Mais quelque chose semble changer chez les nouveaux arrivants : de plus en plus d'expatriés ne se contentent plus de « vivre à côté » de l'île. Ils rejoignent une association dès les premiers mois, participent à une campagne de nettoyage de plage le week-end de leur arrivée, ou cherchent activement un refuge, une école, un club où donner un peu de leur temps. Le bénévolat, la vie de quartier, les événements locaux, les initiatives environnementales, même les réseaux sociaux : les occasions de créer des liens sont plus visibles, plus nombreuses et plus vite saisies qu'il y a quelques années.

La tentation confortable de la bulle On ne le décide jamais vraiment, mais on s'y installe presque sans s'en rendre compte. On arrive à Maurice, et les premiers visages amis sont ceux d'autres expatriés : ils recommandent un quartier, une école, un médecin, expliquent les démarches administratives. Ces réseaux sauvent souvent les premiers mois. Mais ils referment aussi, doucement, une bulle : un quartier prisé des étrangers, un travail à distance, une école internationale pour les enfants, et des rencontres qui, sans qu'on l'ait voulu, tournent toujours autour des mêmes visages. Rien de dramatique là-dedans. Simplement une vie confortable, qui peut durer des années sans jamais vraiment croiser l'île qu'on habite. Mais cette bulle semble aujourd'hui plus poreuse qu'avant. De plus en plus de nouveaux arrivants cherchent explicitement à en sortir, et le plus tôt possible : demander dès l'installation quelle association rejoindre, quel club fréquenter, quel commerçant privilégier. D'ailleurs, les vidéos et les reels ne tardent pas à suivre. Sortir de la bulle des expatriés ne demande d'ailleurs pas un geste spectaculaire. Cela commence par des choix ordinaires : faire ses courses chez le commerçant du coin plutôt qu'ailleurs, s'arrêter à une fête de quartier, rejoindre une association ou simplement être curieux et prendre deux minutes de plus pour discuter avec quelqu'un qu'on croise chaque jour. À lire également Vivre à Maurice : plus simple mais pas toujours moins cher

Le guide de l'expatrié à l'Ile Maurice Mis à jour en 2026, complet et gratuit À lire sans modération

Les réseaux sociaux : une fenetre sur la vie à Maurice TikTok, Instagram, Facebook, YouTube : ces plateformes sont devenues, pour de nombreux nouveaux arrivants, le premier point de contact avec l'île. On y suit des créateurs comme Boun in Mauritius, ou la famille britannique The 4 Shorts, qui filme son quotidien mauricien pour une communauté déjà importante. Leurs vidéos rassurent, informent, donnent des adresses et des idées. Si vous souhaitez savoir où trouver les meilleurs fruits et légumes frais locaux où un endroit où acheter un vetement traditionnel pour un evenement auquel vous avez ete invité, c'est par là que ça se passe. De plus en plus, ils relaient aussi, avec le support d'autres expats createurs de contenu, des associations, des collectes et des causes locales, comme si s'impliquer était devenu une évidence à partager plutôt qu'une démarche isolée. Mais une question reste ouverte, et elle mérite d'être posée honnêtement : ces contenus ouvrent-ils une porte vers la vie locale, ou montrent-ils surtout une île Maurice déjà pensée pour d'autres expatriés ? Il n'y a pas de réponse toute faite. Tout dépend de ce que l'on en fait : mettre en lumière une petite entreprise locale, relayer une collecte, laisser la parole aux personnes concernées plutôt que de se placer soi-même au centre du récit. Publier au nom d'une cause n'équivaut pas à s'y engager. La différence se joue dans la durée et dans la place qu'on laisse, ou non, aux premiers concernés.

Rejoignez la communauté Ile Maurice Recevez régulièrement des conseils pour mieux vivre votre expatriation Inscription 100% gratuite

Des mains qui se salissent, et des liens qui se créent Il y a quelque chose de très simple dans le bénévolat : il vous met en présence de gens que vous n'auriez jamais croisés autrement, ni au bureau, ni dans votre rue. Et les associations mauriciennes le constatent : les nouveaux venus sont de plus en plus nombreux à se présenter spontanément, sans attendre d'y être invités, parfois dès leurs premières semaines sur l'île. Un samedi matin, fin août, un groupe de jeunes locaux et expats compris, se donne rendez-vous à l'île Ambre, à l'est de l'île. Objectif : débarrasser la réserve de mangroves des déchets laissés par les visiteurs : bouteilles en plastique, canettes de bière et autres contenants de boissons et d'aliments. Quelques semaines plus tard, ils remettent ça : direction le sud de l'île, plus précisément la plage du Souffleur. Pour un nouvel arrivant, ce genre de matinée est une porte d'entrée idéale : on contribue tout de suite, sans engagement de longue durée, et on rencontre souvent, sans le chercher, une association qui deviendra peut-être plus qu'une simple rencontre d'un jour. « Les déchets sauvages à Maurice sont un véritable problème ! Je suis parti explorer les endroits moins touristiques de l'île avec mon nouvel ami et guide local, Shek. Après 14 mois passés à Maurice, nous pensons toujours qu'il s'agit de la plus belle île au monde, peuplée de personnes extraordinaires. Pourtant, pour une raison difficile à comprendre, les déchets sont abandonnés un peu partout », écrit Adam Short sur sa page Facebook. Et il n'est pas le seul. De nombreux expatriés, créateurs de contenu, tirent la sonnette d'alarme et tentent de contribuer, d'une manière ou d'une autre, à la mobilisation. Mais ramasser ne suffit pas si rien ne change en amont. Des structures comme Zero Waste Mauritius et Mission Verte travaillent justement sur ces habitudes du quotidien : moins de jetables, plus de compostage, de réemploi, de tri. Rien qu'en 2024, Mission Verte a collecté environ 47 tonnes de bouteilles en PET, 4,6 tonnes d'autres plastiques, 4,2 tonnes de canettes en aluminium, 122 tonnes de papier et de carton, et 9,2 tonnes de déchets électroniques. Des chiffres qui rappellent que l'implication commence parfois chez soi, dans ce qu'on jette et dans ce qu'on répète sans y penser. À lire également Expatriation à Maurice : quels droits pour les couples LGBT mariés ?