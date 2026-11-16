Vous arrivez dans votre nouveau pays. Vous commencez à travailler. Et soudain, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Cela peut sembler anodin au départ : vos plaisanteries ne font pas rire, et les réunions paraissent inhabituellement silencieuses. Mais vous pouvez aussi vous heurter à de véritables problèmes opérationnels : des collaborateurs qui ne signalent pas les difficultés, des délais non respectés.
Et vous commencez à vous interroger. Vous n'avez tout de même pas perdu toutes vos compétences managériales en l'espace de quelques semaines. Alors, que s'est-il passé ?
Vous trouverez peut-être un certain réconfort à savoir que vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question. Les défis émotionnels liés à la gestion d'une équipe à l'étranger sont en réalité largement documentés.
Le choc de confiance
L'une des caractéristiques d'un manager et leader d'équipe expérimenté, c'est précisément cela : vous avez déjà fait vos recherches, et vous n'analysez probablement plus chaque interaction au travail à la loupe. Vous avez même développé une sorte de pilotage automatique professionnel. Vous reconnaissez instinctivement les signaux, vous savez quand insister et quand laisser de l'espace.
À l'étranger, bon nombre de ces réflexes peuvent tout simplement cesser de fonctionner. Toutes vos années d'expérience peuvent soudainement sembler inadaptées au nouveau contexte. Et vous pouvez avoir l'impression de repartir de zéro.
C'est là qu'il devient essentiel de distinguer le manque de repères temporaire de l'incompétence professionnelle. Vous êtes toujours le même professionnel qualifié qu'avant. Ce qui vous manque, c'est la connaissance du contexte local. Cette distinction peut s'avérer très rassurante : elle transforme la question « Suis-je mauvais dans ce que je fais ? » en une véritable opportunité d'apprentissage : « Quelles informations me manquent pour progresser encore ? »
Le choc culturel
Une culture différente peut radicalement changer le sens d'un même comportement managérial. Il n'existe pas de style de management universel qui se transpose parfaitement d'un pays à l'autre. Les exemples qui illustrent le contraire sont d'ailleurs nombreux.
Dans de nombreuses cultures d'entreprise occidentales, le feedback direct est généralement bien accueilli, même lorsqu'il prend la forme d'une critique. Mais dans de nombreuses cultures asiatiques, la même approche peut amener quelqu'un à « perdre la face ». Exprimer ouvertement son désaccord avec un supérieur peut être perçu comme un signe d'ambition et d'expertise dans une entreprise américaine. Au Moyen-Orient, en revanche, on pourrait y voir un manque de respect.
Les réunions, et même la prise de décision elle-même, peuvent obéir à des règles très différentes. Vous êtes peut-être habitué à ce que les réunions soient le lieu où l'on débat et où l'on prend des décisions. Or, dans certains pays, les décisions sont arrêtées en amont, lors d'échanges informels, et la réunion ne sert que de formalité.
Ne pas connaître ces codes peut vous placer dans des situations délicates et vous amener à douter de chaque interaction.
Se renseigner sur la culture d'entreprise et les pratiques managériales de votre nouveau pays constitue un bon point de départ. Mais pour un manager expérimenté, abandonner son style de management au profit d'un autre, radicalement différent, serait difficilement une solution raisonnable. Le management international va bien au-delà de l'apprentissage d'une liste de règles culturelles à respecter ou à éviter.
Un cadre plus opérationnel pourrait être le suivant : Observer → Questionner → Expérimenter → Ajuster
Il est important de prendre conscience de l'écart entre ce que vous souhaitez exprimer par vos actions et la manière dont votre équipe les perçoit réellement.
Si un feedback direct et public n'améliore pas les processus mais nuit à la confiance de vos collaborateurs, c'est que votre approche ne produit pas les résultats escomptés. Elle doit être revue.
Commencez par des ajustements mineurs. Rendez votre feedback plus confidentiel, par exemple. Ou créez un espace de dialogue sécurisé où les idées peuvent être discutées sans critique ouverte. Observez si ce petit changement vous rapproche du résultat souhaité, et ajustez davantage si nécessaire.
Vous pourriez ainsi aboutir à un style managérial hybride et personnalisé, mêlant votre expertise existante et les connaissances locales nouvellement acquises, le tout porté par votre capacité d'adaptation.
La fatigue culturelle
S'ajuster et s'adapter sont des impératifs absolus de la vie à l'étranger. Mais si ces efforts règlent certains problèmes, ils en font surgir d'autres. La fatigue culturelle en fait partie. Lorsque chaque interaction professionnelle devient quelque chose à décrypter et à analyser, l'épuisement s'installe. Rien de dramatique en soi, mais l'accumulation de centaines de petites incertitudes finit par peser.
Ai-je dit ce qu'il fallait ? Que voulait dire cette réponse ? Ai-je été trop sévère ?
Pour alléger cette charge mentale, une solution simple consiste à instaurer une routine. Accordez-vous un moment pour décompresser après chaque réunion difficile. Prévoyez une pause-café avec un ami en milieu de journée. Prenez l'engagement de ne pas ramener le travail à la maison, même dans votre tête.
Mettez en place des canaux transparents pour recueillir les retours de votre équipe. Trouvez un collègue local de confiance ou un mentor avec qui vous pourrez confronter votre lecture des situations professionnelles. Ou bien organisez des sessions de feedback officielles où chacun peut soulever des préoccupations et proposer des améliorations.
Le principe fondamental de ces solutions consiste à libérer de l'espace mental et à alléger une partie du travail de décodage culturel.
Le choc des responsabilités
Une mission internationale s'accompagne souvent de responsabilités accrues. L'entreprise investit généralement des sommes importantes dans votre expatriation : votre salaire est plus élevé, vos frais sont pris en charge, et vous devez maintenant faire vos preuves. Vous pouvez avoir le sentiment que la direction surveille votre performance plus étroitement que jamais.
Et la pression ne retombe pas nécessairement une fois que vous quittez le bureau. Votre partenaire a peut-être quitté son emploi, et vos enfants ont peut-être changé d'école. Tous ont fait des sacrifices pour que vous puissiez saisir cette opportunité.
Soudain, votre capacité à manager n'engage plus seulement votre carrière.
Cette pression peut engendrer une promesse dangereuse que l'on se fait à soi-même : « Je vais montrer à tout le monde que j'en suis capable. » Vous risquez alors de multiplier les heures supplémentaires, de vous mettre à tout contrôler, et d'éviter d'admettre vos difficultés ou de demander de l'aide. Le moindre faux pas peut commencer à ressembler à un échec personnel.
Dans ce cas, il peut être judicieux de redéfinir ce que signifie la compétence au cours de vos premiers mois à l'étranger. Réussir ne signifie pas arriver avec toutes les réponses. Cela peut vouloir dire poser les bonnes questions, identifier là où vos certitudes ne correspondent pas à la nouvelle réalité, et cultiver votre capacité d'adaptation.
La solitude au travail
La solitude est une réalité que de nombreux expatriés connaissent. Mais les managers à l'étranger peuvent en vivre plusieurs formes à la fois. Il y a d'abord la solitude inhérente au fait d'être chef. Puis celle d'être un étranger. Et enfin celle d'être le nouveau venu dans l'entreprise. Toutes ces solitudes superposées peuvent rapidement devenir écrasantes.
La solitude est aussi quelque chose qui n'a que rarement une solution simple et pratique. On ne peut pas demander aux autres de vous comprendre ou de devenir vos amis. En revanche, vous pouvez créer les conditions pour que cela se produise naturellement.
Certains managers suggèrent de constituer une petite équipe informelle au sein de l'entreprise pour vous aider à vous adapter. Elle pourrait réunir des collègues locaux proactifs, des expatriés expérimentés et des professionnels des ressources humaines : des personnes susceptibles de vous aider à mieux comprendre votre nouvel environnement professionnel. Cet espace pourrait devenir un lieu d'échanges et de retours bienveillants. Et avec quelques-unes des barrières formelles levées, il vous sera peut-être plus facile, à vous comme à vos collègues, de tisser de véritables liens.
Votre « plan de survie » sur 90 jours en tant que nouveau manager à l'étranger
Avoir un plan concret, mis sur le papier, peut vous aider à vous sentir plus serein et moins désorienté, surtout au début.
Les 30 premiers jours : observer
Donnez-vous le temps d'observer et de prendre des notes.
- Regardez comment les réunions sont organisées.
- Repérez qui influence réellement les décisions.
- Échangez avec votre équipe sur ce que représente pour elle un « bon management ».
- Demandez ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné avec votre prédécesseur.
- Évitez les ajustements précipités et la tentation de « tout régler » d'emblée.
Contentez-vous d'observer.
Jours 30–60 : expérimenter
C'est votre période d'exploration. Vous savez désormais que des ajustements sont inévitables et que vous avez probablement déjà une liste de priorités : certains changements sont plus urgents que d'autres.
- Confrontez vos hypothèses à ce que vous observez sur le terrain.
- Envisagez différents styles de feedback.
- Organisez quelques entretiens individuels pour mieux cerner les réactions de chaque membre de votre équipe.
- Demandez-vous quels éléments de votre style managérial sont les plus adaptables.
- Testez quelques changements mineurs et observez leur impact.
- Tenez un « journal des surprises » : notez les fois où vous avez essayé quelque chose de nouveau et où le résultat n'a pas été celui attendu.
Jours 60–90 : s'adapter
L'adaptation est un processus qui peut s'étendre sur toute une carrière. Mais après les premiers mois, vous pouvez commencer à apporter des ajustements réfléchis à votre style de management. C'est le moment où vous aurez une idée assez claire de ce qui peut évoluer dans vos pratiques et de ce qui ne changera pas.
- Établissez des règles claires en matière de communication, de désaccord, de délais et de feedback.
- Transformez en pratiques régulières ce qui a fonctionné lors de vos premières expérimentations.
- Plutôt que d'attendre que votre équipe comprenne d'elle-même vos préférences managériales et s'y rallie, prenez le temps de les lui expliquer.