Comment trouver ses repères dans un nouveau pays tout en y lançant son entreprise ? C'est le défi qu'a relevé Lolitta Paroniants en s'installant à Maurice. Française d'origine arménienne, la cofondatrice et directrice générale de Picsoo Mauritius a dû se faire connaître, comprendre les attentes des professionnels locaux et apprendre à consacrer du temps à ses projets. Entre rencontres décisives, moments de doute et premières réussites, elle raconte son parcours et partage ce qu'elle aurait aimé savoir avant de se lancer.

Pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre parcours avant votre installation à Maurice ? Je m'appelle Lolitta Paroniants, je suis française d'origine arménienne et aujourd'hui Directrice Générale et cofondatrice de Picsoo Mauritius. Après des études en audit et en contrôle de gestion à l'INSEEC Business School, je me suis orientée vers la gestion d'entreprise et l'accompagnement des entrepreneurs. J'ai notamment travaillé dans les domaines de la comptabilité, de l'administration et du développement d'activités. Ce qui m'a toujours plu, c'est de comprendre comment fonctionne une entreprise, de trouver des solutions et de participer à son développement. Ayant grandi dans un environnement multiculturel, j'ai toujours été attirée par l'international. M'installer à Maurice a finalement été une manière de concilier mes ambitions professionnelles et mon envie de découvrir un nouvel environnement. À lire également Pourquoi la technologie est essentielle à l'avenir des entreprises à Maurice

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Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer sur l'île ? Maurice m'a d'abord attirée par son environnement international, sa diversité culturelle et sa qualité de vie. Mais j'ai rapidement découvert que l'île offrait également de belles opportunités d'entreprendre. En échangeant avec des professionnels sur place, j'ai réalisé qu'il existait un véritable potentiel dans la digitalisation des entreprises, notamment dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Sur le plan personnel, j'avais aussi envie de changement, de découvrir une autre manière de vivre et de me lancer un nouveau défi. Aujourd'hui, je trouve que Maurice offre un équilibre intéressant entre les opportunités professionnelles et la vie personnelle.

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Pouvez-vous nous parler de votre activité et de votre rôle au sein de l'entreprise ? Je suis Directrice Générale et cofondatrice de Picsoo Mauritius, une entreprise qui propose des solutions de gestion et de comptabilité destinées aux cabinets comptables, aux Management Companies et aux entreprises. Picsoo est un logiciel d'origine belge qui compte aujourd'hui plus de 35 000 clients en Europe. Je développe cette activité à Maurice aux côtés de Philippe Druez et Jean-Claude Gelin, deux entrepreneurs expérimentés qui ont notamment participé au développement de solutions comme Ciel et Sage en Belgique. Mon rôle consiste principalement à développer Picsoo sur le marché mauricien, à rencontrer les professionnels, à créer des partenariats et à faire remonter leurs besoins pour adapter notre solution aux réalités locales. Ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. Je passe aussi bien de réunions stratégiques à des rencontres avec des entrepreneurs ou à des démonstrations de notre logiciel. À lire également Entreprendre à Maurice : Aymeric de Guerre mise sur l'IA et l'innovation Comment êtes-vous passée de l'idée à la création de l'activité ? Quelles ont été les premières étapes concrètes ? L'idée était de proposer à Maurice une solution qui avait déjà fait ses preuves en Europe, mais adaptée aux besoins des professionnels locaux. Avant de nous lancer, nous avons pris le temps d'échanger avec des cabinets comptables et des entreprises pour mieux comprendre leurs attentes et leurs méthodes de travail. J'ai commencé à développer notre réseau professionnel. C'était une étape essentielle, car lorsqu'on arrive sur un nouveau marché, il faut avant tout se faire connaître et construire des relations de confiance. Comment avez-vous vécu cette période où il fallait à la fois trouver vos repères dans un nouveau pays et développer votre entreprise ? C'était une période aussi passionnante qu'intense ! Lorsqu'on s'installe dans un nouveau pays, il faut reconstruire ses habitudes, son environnement et son réseau. En parallèle, je devais développer une entreprise, ce qui représentait un défi supplémentaire. Il y a forcément eu des moments de doute et des imprévus, mais je suis quelqu'un de déterminé. Lorsque je me fixe un objectif, j'essaie toujours de trouver une solution pour avancer. Les rencontres que j'ai faites à Maurice m'ont beaucoup aidée. J'ai découvert des personnes accueillantes et bienveillantes, qui m'ont permis de trouver progressivement mes repères. Avec le recul, je suis heureuse d'avoir osé franchir cette étape. À lire également Entreprendre à Maurice : les réalités du marché pour les expatriés

Quelles difficultés avez-vous rencontrées au démarrage, et comment les avez-vous surmontées ? L'une des principales difficultés a été de comprendre les spécificités du marché mauricien. On ne peut pas simplement reproduire ce qui fonctionne en Europe, car les habitudes professionnelles et les attentes sont différentes. Il a également fallu faire connaître Picsoo et gagner la confiance des professionnels. Pour cela, j'ai privilégié les rencontres sur le terrain, les échanges avec les cabinets comptables et la participation à des événements professionnels. J'ai aussi appris qu'il fallait parfois accepter que les choses prennent plus de temps que prévu. L'important est de rester à l'écoute, de s'adapter et de ne pas se décourager. Lorsqu'on propose à Maurice une solution développée à l'étranger, que faut-il repenser pour qu'elle réponde aux besoins locaux ? C'est justement l'un de nos principaux défis avec Picsoo. Un logiciel peut très bien fonctionner en Europe sans pour autant répondre immédiatement aux besoins des entreprises mauriciennes. Nous avons donc dû prendre en compte les spécificités locales, notamment le plan comptable, la réglementation fiscale, les obligations déclaratives et la gestion des différentes devises. Mais au-delà des aspects techniques, il faut aussi comprendre les habitudes de travail et les attentes des professionnels. C'est pourquoi nous échangeons régulièrement avec les cabinets comptables et les entreprises. Notre objectif n'est pas simplement de proposer un logiciel européen, mais une solution réellement adaptée au marché mauricien. Qu'avez-vous appris sur la manière de travailler et de nouer des relations d'affaires à Maurice ? J'ai surtout appris l'importance des relations humaines. À Maurice, prendre le temps de connaître ses interlocuteurs et de construire une relation de confiance est essentiel. Le réseau professionnel occupe également une place importante. Participer à des événements et échanger avec d'autres entrepreneurs permet de créer de belles opportunités. Je suis notamment active au sein du réseau de la Chambre de Commerce et d'Industrie France Maurice, qui m'a permis de faire de nombreuses rencontres. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que certaines relations professionnelles deviennent, avec le temps, de véritables relations amicales.

Comment avez-vous choisi les partenaires et les professionnels qui vous accompagnent ? Quels conseils donneriez-vous à un nouvel arrivant pour bien s'entourer ? Pour moi, la confiance et la complémentarité des compétences sont essentielles. J'ai la chance d'être entourée de personnes expérimentées, avec lesquelles nous partageons une vision commune et des ambitions similaires. Je pense qu'il est important de savoir reconnaître ses propres limites et de s'entourer de professionnels qui apportent une véritable expertise. À quelqu'un qui souhaite entreprendre à Maurice, je conseillerais de prendre le temps de choisir ses partenaires, notamment pour les aspects juridiques, comptables et administratifs. Un bon partenaire, ce n'est pas seulement quelqu'un de compétent, c'est aussi une personne avec laquelle on peut échanger librement et construire une relation durable. Quelles erreurs les entrepreneurs arrivant de l'étranger commettent-ils le plus souvent dans l'organisation de leur activité ? L'une des erreurs les plus fréquentes est de penser que les règles et les méthodes de gestion sont identiques à celles de leur pays d'origine. Certains entrepreneurs se concentrent beaucoup sur le développement commercial et négligent au départ l'organisation administrative et comptable. Pourtant, il est essentiel de comprendre ses obligations fiscales, de suivre sa trésorerie et d'organiser correctement sa facturation dès le départ. Je constate aussi que beaucoup utilisent encore plusieurs fichiers Excel et des outils qui ne communiquent pas entre eux. Mon conseil serait de mettre en place une organisation structurée dès le départ et de s'entourer de professionnels qui connaissent bien la réglementation mauricienne. Votre expérience d'entrepreneure à Maurice a-t-elle influencé votre parcours, dans les possibilités qui se sont présentées comme dans les obstacles rencontrés ? Être une jeune femme entrepreneure implique parfois de devoir démontrer davantage ses compétences, notamment lorsqu'on échange avec des dirigeants qui ont beaucoup plus d'expérience. Mais je n'ai jamais voulu considérer cela comme un obstacle. Au contraire, cela m'a appris à m'affirmer, à défendre mes idées et à prendre confiance en moi. J'ai également rencontré à Maurice des femmes entrepreneures très inspirantes, qui montrent qu'il est tout à fait possible de développer des projets ambitieux. Pour moi, la réussite ne dépend ni de l'âge ni du genre, mais avant tout du travail, de la détermination et de la confiance que l'on accorde à ses projets. Quelle place votre activité laisse-t-elle à votre vie personnelle ? Je ne vais pas prétendre qu'il est toujours facile de trouver un équilibre ! Lorsqu'on développe une entreprise, le travail prend naturellement beaucoup de place, surtout au début. Mais j'essaie de préserver du temps pour moi, pour mes proches et pour profiter de la vie à Maurice. J'aime découvrir de nouveaux endroits, profiter de la mer et simplement prendre le temps de déconnecter. Je suis ambitieuse professionnellement, mais je pense que la réussite ne se mesure pas uniquement à ce que l'on accomplit dans son travail. Pour moi, elle passe aussi par la possibilité de construire une vie personnelle épanouissante et de profiter des moments qui comptent vraiment.

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