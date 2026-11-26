C'est un projet de vie personnel, né d'un engagement associatif, qui l'a conduit à Maurice. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur informatique, Lémuel Kubiak y développe aujourd'hui la présence de Dedicace Software, une entreprise française. Entre la découverte d'un nouveau marché, la construction d'un réseau professionnel et l'adaptation aux réalités locales, son parcours illustre les défis de l'entrepreneuriat à l'étranger. Il partage, avec Expat.com, son regard sur le monde des affaires mauricien, les opportunités du secteur numérique et les clés pour réussir son projet entrepreneurial sur l'île.

Pouvez-vous vous présenter et nous raconter ce qui vous a conduit à vivre à Maurice ? Je travaille dans le secteur informatique depuis plus de 30 ans et je représente aujourd'hui Dedicace Software à Maurice, une entreprise d'origine française spécialisée dans les services et solutions informatiques pour les professionnels. Mon arrivée à Maurice est avant tout liée à un projet de vie personnel, initialement motivé par un engagement associatif. Ce n'est donc pas le travail qui m'a conduit sur l'île, mais plutôt l'envie de donner une nouvelle orientation à ma vie. Par la suite, en accord avec la direction de Dedicace Software en France, nous avons décidé de développer la présence de l'entreprise à Maurice. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir concilier mon choix de vie avec mon expérience professionnelle, tout en contribuant au développement de Dedicace Software dans l'océan Indien. À lire également Quitter la Suisse pour entreprendre à Maurice : le parcours de Bernard Perroud

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Dedicace Software accompagne les entreprises dans leur informatique au quotidien : équipements, assistance, cybersécurité, protection et sauvegarde des données, développement de logiciels sur mesure, formation et implémentation de l'IA....

Nous proposons également nos propres solutions, notamment Klytic, pour la messagerie et le travail collaboratif souverain, et Wedoback, pour la sauvegarde et la protection des données. À Maurice, nous misons avant tout sur la proximité, les recommandations et les partenariats locaux. Notre objectif est simple : permettre aux entreprises de se concentrer sur leur activité pendant que nous nous occupons de leur informatique. Notre philosophie est assez simple : « On s'occupe de tout ! »

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Quelles ont été les principales difficultés rencontrées pour développer l'activité ? Le premier défi est de se faire connaître et de gagner la confiance des entreprises. Même avec une solide expérience en France, il faut construire sa crédibilité sur un nouveau marché. Les habitudes, les attentes et les budgets sont parfois différents. Il faut donc prendre le temps de comprendre les besoins locaux et d'adapter son approche. J'ai surtout appris que le développement commercial à Maurice repose beaucoup sur la patience et la qualité des relations humaines plutôt que rechercher des résultats immédiats. À lire également Nouvelle vie, nouvelle entreprise à Maurice : le pari réussi de Lolitta Paroniants Qu'avez-vous dû apprendre sur le marché mauricien et sur les attentes de vos clients ? J'ai découvert un marché très diversifié, avec des petites entreprises, des groupes internationaux et des secteurs comme le tourisme ou les services, qui n'ont pas tous les mêmes besoins. Les entreprises recherchent avant tout des solutions fiables, simples à utiliser et adaptées à leur budget. Elles apprécient également de pouvoir compter sur un interlocuteur disponible et réactif. C'est pourquoi nous privilégions un accompagnement de proximité, avec des solutions adaptées à chaque entreprise plutôt qu'une offre identique pour tous.

Notre rôle consiste donc aussi à rendre les technologies accessibles, sans multiplier les termes techniques ou proposer des solutions disproportionnées. À Maurice, les relations professionnelles accordent une place importante au contact humain. La confiance se construit progressivement, souvent au fil des rencontres et des échanges. Il faut prendre le temps d'écouter, de comprendre les habitudes locales et de respecter les différences culturelles. Il faut aussi savoir s'adapter à un environnement multiculturel, où les habitudes de communication et les manières de travailler peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Un nouvel arrivant doit surtout éviter de vouloir reproduire systématiquement ce qu'il connaît en Europe. L'adaptation, l'humilité et le fait de tenir ses engagements sont, à mon sens, essentiels pour construire des relations durables et conserver une bonne réputation. À lire également Pourquoi la technologie est essentielle à l'avenir des entreprises à Maurice

Le réseau se construit progressivement, à travers les rencontres professionnelles, les recommandations et les échanges entre entrepreneurs, partenaires et les événements. Je participe notamment aux événements organisés par la Chambre de Commerce et d'Industrie France Maurice (CCIFM), qui permettent de rencontrer des dirigeants et de découvrir de nouvelles opportunités. Je privilégie également les collaborations avec des entreprises dont les compétences sont complémentaires aux nôtres. LinkedIn est également un outil intéressant, mais les rencontres en personne restent particulièrement importantes à Maurice. Je privilégie aussi les partenariats avec des entreprises locales dont les activités complètent les nôtres. Selon vous, quelles possibilités le secteur du numérique offre-t-il aujourd'hui aux entrepreneurs étrangers à Maurice ? Quelles en sont aussi les limites ? Maurice offre de belles perspectives dans le numérique. L'île dispose d'un tissu économique diversifié, avec notamment le tourisme, les services, la finance, le commerce et de nombreuses PME qui poursuivent leur transformation numérique. De nombreuses entreprises souhaitent améliorer leur organisation, renforcer leur sécurité informatique ou gagner du temps grâce aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. L'île peut également constituer une porte d'entrée intéressante vers les marchés de l'océan Indien et de l'Afrique. Il faut néanmoins garder à l'esprit que le marché local est relativement limité et que les budgets peuvent être contraints. La réussite passe donc par une bonne connaissance du terrain et des offres adaptées. Quels besoins identifiez-vous chez les petites entreprises mauriciennes en matière de numérique ? Les besoins sont souvent assez concrets : disposer d'une informatique fiable, d'une messagerie professionnelle, protéger ses données et pouvoir obtenir rapidement de l'aide en cas de problème. Beaucoup d'entreprises pourraient également gagner du temps en simplifiant certaines tâches administratives ou en utilisant des outils de gestion mieux adaptés. L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles possibilités, mais je pense qu'il est important de commencer par des bases solides avant d'investir dans des technologies plus avancées. Faire une priorité la sensibilisation à la cybersécurité et mettre en place une protection contre les cyberattaques avec accompagnement technique réactif constituent déjà une excellente base. La sauvegarde des données est un sujet particulièrement important. Trop d'entreprises découvrent leurs faiblesses uniquement lorsqu'un incident survient.

Pour un expatrié qui souhaite lancer une activité à Maurice, quels investissements informatiques vous semblent essentiels dès le départ ? Je conseillerais de commencer par l'essentiel : du matériel fiable, une adresse email professionnelle (avec son propre domaine), des outils simples pour travailler et partager ses documents, ainsi qu'une bonne protection informatique. Il ne faut surtout pas négliger la sauvegarde de ses données. Perdre ses fichiers clients ou ses documents administratifs peut rapidement mettre une jeune activité en difficulté. Une présence sur Internet, même modeste au départ, est également importante pour se faire connaître et inspirer confiance. L'objectif n'est pas de dépenser beaucoup, mais d'investir intelligemment dès le départ. En revanche, il est préférable de choisir des solutions évolutives et de ne pas faire l'impasse sur la sécurité. Je recommande également de réfléchir très tôt à la localisation et à la confidentialité des données professionnelles. Ce sont des sujets que les petites structures ont parfois tendance à négliger. Avec le recul, qu'auriez-vous aimé savoir avant de vous installer et de travailler ici ? J'aurais aimé mieux mesurer le temps nécessaire pour construire un réseau professionnel et développer des relations de confiance. Même avec une solide expérience, il faut accepter de repartir en partie de zéro sur un nouveau marché. Les contacts et les opportunités se construisent progressivement. J'ai aussi compris l'importance des partenariats locaux et des recommandations. À Maurice, prendre le temps de rencontrer les bonnes personnes est souvent aussi important que la qualité des services proposés. C'est un équilibre à construire progressivement.

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