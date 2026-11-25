Imaginez : à 24 ans, vous décrochez une belle opportunité professionnelle à l'étranger. Vous partez pour quelques années, mais finalement, vous restez. Vous faites carrière, nouez des amitiés, fondez peut-être une famille et construisez toute votre vie dans ce pays. Trente ou quarante ans plus tard, vous ne vous considérez plus vraiment comme un expatrié. Ce pays est devenu le vôtre, celui où vous avez vos habitudes, vos proches et vos repères. Mais au moment de prendre votre retraite , tout pourrait basculer. Car si votre droit de séjour dépend de votre emploi, la fin de votre carrière pourrait aussi signifier la fin de ce droit. Et toutes ces années passées dans le pays ne suffisent pas forcément à changer la donne.

Première question : avez-vous le droit de rester après votre départ à la retraite ? C'est la première question qui se pose, aussi simple qu'elle est brutale, car tout en dépend : avez-vous le droit de demeurer dans le pays une fois que vous cessez de travailler ? Ce qui est difficile à accepter, c'est que vivre quelque part pendant vingt, trente, voire quarante ans ne garantit pas automatiquement l'accès à la résidence permanente. Et si votre titre de séjour est lié à votre emploi, la fin de celui-ci signifie, en théorie, la fin de votre droit au séjour. Tout dépend, dans bien des cas, du pays où vous vous trouvez. Certains pays offrent aux travailleurs étrangers une voie relativement accessible pour passer du statut de résident temporaire à celui de résident permanent. Prenons l'exemple du Royaume-Uni. Une personne titulaire d'un visa Skilled Worker peut demander le droit de séjour permanent (indefinite leave to remain) après cinq ans, sous réserve de remplir les conditions requises. Une fois ce statut obtenu, elle peut résider dans le pays sans limite de durée. Concrètement, quelqu'un qui a travaillé vingt ans au Royaume-Uni peut très bien avoir obtenu sa résidence permanente bien avant l'âge de la retraite. Le Portugal constitue un autre bon exemple. Les étrangers qui ont résidé légalement dans le pays pendant au moins cinq ans peuvent demander la résidence permanente. Des conditions s'appliquent, notamment de disposer de ressources suffisantes et de maîtriser les bases du portugais, mais la voie existe bel et bien. Le Canada fonctionne différemment, mais l'expérience professionnelle acquise sur place peut permettre à un travailleur temporaire d'obtenir la résidence permanente. Dans le cadre de la Catégorie de l'expérience canadienne, par exemple, un travailleur qualifié n'a besoin que d'une année d'expérience professionnelle admissible au Canada au cours des trois dernières années pour entamer ce parcours. D'autres critères s'appliquent, mais la voie vers la résidence permanente est clairement définie. À lire également Vous travaillez dans la tech ? Ces pays recherchent des talents étrangers

Dans certains pays, même trente ans de travail ne mènent pas à la résidence permanente C'est là que la retraite se complique. Dans plusieurs destinations prisées des expatriés, les années passées à travailler dans le pays n'ouvrent pas de droit direct à la résidence. Au Koweït, par exemple, les salariés du secteur privé sont généralement soumis au régime du permis de travail dit « Article 18 », lié à leur sponsor, c'est-à-dire leur employeur. Travailler dans ce cadre pendant vingt, trente ou quarante ans ne débouche pas sur la résidence permanente. Lorsque l'emploi prend fin, le travailleur doit trouver une autre base légale pour rester dans le pays. La situation aux Émirats arabes unis est tout aussi instructive. Des décennies de travail sur place ne garantissent pas non plus la résidence permanente. Mais le pays propose une option spécifique pour ceux qui souhaitent s'y installer après leur carrière : un visa de résidence pour retraités, renouvelable tous les cinq ans. Les conditions sont précises : être âgé d'au moins 55 ans, avoir travaillé pendant au moins quinze ans aux Émirats ou à l'étranger, et satisfaire à des exigences financières. Cela implique actuellement de posséder au moins 1 million AED (soit plus de 270 000 USD) en biens immobiliers, et de disposer d'au moins 1 million AED d'épargne ou d'un revenu annuel d'au moins 180 000 AED (environ 50 000 USD). Le seuil de revenu annuel est plus élevé à Dubaï : 240 000 AED (environ 65 000 USD). L'Arabie saoudite ne convertit pas non plus les années d'emploi en droit de résidence. Pour vivre dans le pays sans employeur officiel, la seule option disponible est la Résidence Premium. Le fait qu'un pays ne propose pas de voie directe vers la résidence permanente liée à l'emploi ne signifie pas nécessairement que vous devrez partir. Cela signifie, en revanche, que vous devrez changer de statut migratoire.

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Que faire lorsque votre permis de travail arrive à expiration ? Si les années de travail ne se traduisent pas automatiquement par un droit de résidence, quelles sont vos options ? Selon le pays, plusieurs pistes méritent d'être explorées. Certains pays disposent d'un visa de retraite dédié, ce qui en fait le point de départ le plus évident. En Thaïlande, par exemple, les étrangers de plus de 50 ans peuvent demander le visa Non-Immigrant O-A (Long Stay), communément appelé visa de retraite. Les candidats doivent généralement justifier de l'un des éléments suivants : 800 000 bahts de fonds disponibles, un revenu mensuel d'au moins 65 000 bahts (environ 2 000 USD), ou une combinaison atteignant 800 000 bahts (environ 24 000 USD). Ce visa exige également une assurance maladie et un casier judiciaire vierge, et ne permet pas de travailler en Thaïlande. Dans d'autres pays, la résidence permanente peut s'obtenir par l'investissement ou par l'acquisition immobilière. Nous avons déjà évoqué la Résidence Premium en Arabie saoudite. Le Golden Visa des Émirats en est un autre exemple. La Grèce dispose également d'un programme de Golden Visa, et Oman propose un visa d'investisseur renouvelable tous les cinq à dix ans. La résidence familiale constitue une autre possibilité : votre droit au séjour serait alors fondé sur celui d'un conjoint ou d'un autre membre de la famille. Cette option n'est bien sûr pertinente que si vous avez des proches dans le pays qui disposent déjà de la résidence permanente ou de la nationalité. L'essentiel, cependant, est le suivant : si vous avez travaillé dans un pays pendant un certain temps et envisagez d'y rester, il est crucial de vous pencher sur les options de résidence permanente le plus tôt possible. Même si vos recherches révèlent qu'il n'existe pas de voie vers la résidence permanente après des années de travail sur place, vous aurez au moins une vision claire de votre situation et suffisamment de temps pour explorer d'autres options ou élaborer un plan alternatif. Voici quelques points essentiels à examiner : Quand votre titre de séjour actuel expire-t-il ? Il peut prendre fin dès la cessation de votre emploi, avant même la date d'expiration figurant sur votre carte de séjour.

Existe-t-il un visa de retraite ou un visa de longue durée dédié ? Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Pouvez-vous demander la résidence permanente dès maintenant ? Vous remplissez peut-être déjà les critères en termes d'années d'emploi, de salaire et de cotisations fiscales.

Pouvez-vous déposer votre demande avant de quitter votre poste actuel ?

Si des options de résidence permanente existent, pourrez-vous faire venir votre conjoint et vos personnes à charge ?

L'achat d'un bien immobilier ouvre-t-il des droits de résidence ?

Qu'adviendra-t-il de votre couverture santé une fois que vous ne serez plus salarié ?

Existe-t-il des conditions de durée minimale de séjour ?

Quelles seront les implications de votre retraite dans ce pays sur votre pension et votre situation fiscale ? Si vous envisagez sérieusement de rester après la fin de votre activité professionnelle, il est également judicieux de consulter un spécialiste du droit de l'immigration. Les règles évoluent, et il existe peut-être des options de résidence permanente dont vous n'avez pas encore connaissance. À lire également Quand manager à l'étranger fait perdre confiance en soi

Et votre retraite, d'où viendra-t-elle ? Une autre question fondamentale concerne l'origine de votre pension. Si vous avez passé une grande partie de votre carrière à l'étranger, la réponse n'est pas toujours simple. Dans certains pays, les salariés étrangers cotisent au régime de retraite public local et conservent leurs droits à pension lorsqu'ils prennent leur retraite, même s'ils quittent le pays. Au sein de l'Union européenne, par exemple, les règles de coordination des retraites prévoient que vos périodes d'assurance sont, en principe, conservées dans chaque État membre où vous avez travaillé. Si vous avez exercé dans trois pays de l'UE, vous pourrez percevoir trois pensions distinctes, chacune calculée en fonction du temps passé à travailler et à cotiser dans le pays concerné. Imaginons que vous ayez travaillé sept ans en France, dix en Allemagne et quinze au Portugal. Conformément aux règles de coordination européennes en vigueur, ces années ne s'additionnent pas pour former une pension unique. Chaque pays ne verse que sa part, et comme l'âge légal de départ à la retraite peut différer d'un pays à l'autre, les versements ne débuteront pas nécessairement au même moment. En résumé, quitter le pays où vous avez acquis des droits à la retraite ne signifie pas que vous les perdez. La pension de retraite publique britannique (UK State Pension), par exemple, peut être perçue depuis l'étranger et versée sur un compte bancaire dans un autre pays. Il y a toutefois un bémol : selon le pays où vous prenez votre retraite, cette pension peut ne pas bénéficier des revalorisations annuelles. Les accords de sécurité sociale revêtent une importance particulière pour les expatriés de longue date. Ces conventions permettent de coordonner les cotisations versées dans votre pays d'origine et dans le pays où vous travaillez, évitant ainsi des lacunes qui pourraient vous empêcher de prétendre à une pension. Le Canada, par exemple, a conclu de tels accords avec de nombreux pays : le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Portugal, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, entre autres. Selon les modalités de chaque accord, les cotisations et les périodes de résidence à l'étranger peuvent vous aider à satisfaire aux conditions minimales d'admissibilité aux prestations canadiennes ou étrangères. Envisageons la question sous un angle différent. Que se passe-t-il si vous avez passé trente ans à travailler en Chine ? La Chine vous versera-t-elle effectivement une pension à votre retraite ? Les salariés étrangers travaillant légalement pour des employeurs chinois sont tenus de participer au régime d'assurance sociale des salariés, qui comprend généralement l'assurance retraite de base, l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance accidents du travail et l'assurance maternité. Si vous êtes ressortissant étranger et avez travaillé pendant de nombreuses années en Chine, votre nationalité ne vous empêche pas de percevoir une pension chinoise. Des conditions supplémentaires s'appliquent néanmoins. À Shanghai, par exemple, selon les directives officielles en vigueur, la durée minimale de cotisation est de quinze ans, avec des projets d'extension à vingt ans. Le calcul de la pension tient par ailleurs compte d'autres facteurs : le salaire de référence, le salaire moyen local et le solde accumulé sur le compte de pension individuel. Si vous quittez la Chine avant d'atteindre l'âge de la retraite, vous pouvez généralement conserver votre compte d'assurance sociale individuel. Et si vous revenez travailler en Chine par la suite, vos années de cotisation antérieures seront prises en compte. Votre pays d'origine peut compliquer davantage la situation. La Chine a conclu plusieurs accords bilatéraux de sécurité sociale (avec le Canada, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, l'Espagne, le Portugal, notamment), destinés à coordonner les systèmes de sécurité sociale et à éviter les doubles cotisations. Cet exemple montre que la question des pensions peut rapidement devenir complexe lorsqu'on a travaillé à l'étranger. La meilleure approche consiste donc à évaluer, idéalement avec l'aide d'un professionnel, à quoi ressemblera votre retraite si vous exercez dans telle ou telle destination. Même si vous avez trouvé un moyen de rester après votre départ à la retraite, une autre question importante se posera : comment assurer votre couverture santé ? Après de longues années de salariat, votre protection santé est probablement liée à votre employeur, que ce soit par des cotisations à un régime de sécurité sociale national ou par une assurance privée d'entreprise. Lorsque vous prendrez votre retraite, vous perdrez non seulement votre salaire, mais aussi la couverture santé sur laquelle vous vous êtes appuyé pendant des années. Dans la plupart des cas, vous devrez souscrire une nouvelle assurance. De fait, de nombreuses options de résidence alternatives, comme les visas de retraite, exigent une couverture complète. Le visa Non-Immigrant O-A en Thaïlande, par exemple, impose une assurance maladie couvrant l'intégralité du séjour prévu, avec une couverture d'au moins 3 millions de bahts (environ 9 000 USD). Le coût de cette assurance est également un facteur à ne pas négliger. Passé 60 ans, les primes ne seront plus les mêmes qu'à 45 ans. Il est donc important de vous renseigner sur le coût d'une couverture privée à 60, 65, 70 ans et au-delà, ainsi que sur l'existence d'un âge limite d'adhésion ou de renouvellement. À lire également Entreprendre à l'étranger : comment choisir le bon visa ?