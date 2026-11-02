La retraite est l'un des grands tournants de la vie. Tout comme un déménagement. Pour certains, ces deux bouleversements surviennent en même temps, ou l'un après l'autre. Parfois, prendre sa retraite ne signifie pas seulement quitter son travail, son bureau et ses collègues. Cela peut aussi vouloir dire tourner la page sur une vie construite patiemment, dans un pays que l'on a fini par appeler chez soi.

Pourquoi la retraite pousse-t-elle parfois un expatrié à rentrer ? La retraite et le déménagement sont souvent liés. Parfois, ce lien est évident : beaucoup d'expatriés partent à l'étranger pour des raisons professionnelles. Quand l'emploi prend fin, la raison d'être de l'expatriation disparaît avec lui, et le titre de séjour peut ne plus être valable. Pour ceux qui ont quitté leur pays pour d'autres raisons, la retraite s'accompagne souvent d'un changement de priorités. Des aspects qui semblaient secondaires passent soudainement au premier plan : l'accès aux soins et leur coût, l'évolution du coût de la vie, le montant des revenus de retraite, ou encore des calculs fiscaux et de pension qui ne sont plus aussi avantageux. Et puis, il y a ce désir, parfois irrésistible, de se rapprocher des siens et de ce qui est familier. À lire également Quitter la Suisse pour entreprendre à Maurice : le parcours de Bernard Perroud

Le piège : le pays natal n'est plus tout à fait « chez soi » Ce n'est pas une règle absolue, mais dans la plupart des cas, partir à 25 ans et rentrer à 65 ans, ce n'est pas vraiment rentrer au même endroit. Cela peut même ressembler à une nouvelle expatriation. Beaucoup de choses changent pendant une longue absence. Des amis et des membres de la famille ont peut-être déménagé ou se sont éloignés. Les rues ne ressemblent plus tout à fait à ce qu'on en gardait en mémoire. Les prix ont augmenté. Et surtout, c'est peut-être vous qui avez le plus changé. Vivre longtemps à l'étranger redéfinit ce qu'on considère comme normal. On s'habitue à un rythme de vie différent, à une autre cuisine, à d'autres façons d'interagir, à un autre climat, à d'autres habitudes quotidiennes. S'adapter à cette vie avait demandé du temps, des efforts, de la patience. Et voilà qu'il faut presque tout recommencer, mais dans le sens inverse, pour se réhabituer à ce qu'était la vie avant le départ. C'est là un point essentiel à retenir : vous ne quittez peut-être pas vraiment la vie d'expatrié. Pendant un certain temps, vous pourrez vous sentir expatrié, mais chez vous.

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Des émotions difficiles à démêler La retraite est une transition identitaire majeure. Cesser d'être expatrié peut l'être tout autant. Quand ces deux bouleversements surviennent en même temps, leurs composantes se mêlent et il devient difficile de savoir ce qu'on ressent vraiment. On laisse derrière soi son identité professionnelle, sa routine de travail, le pays qu'on appelait chez soi, son cercle social, sa communauté d'expatriés. Il se passe tellement de choses à la fois qu'il est parfois impossible de mettre des mots précis sur ce qu'on éprouve ou sur ce qui nous pèse vraiment. Est-ce le travail qui manque ? Ou plutôt les collègues, l'ambiance du bureau, les petits rituels du quotidien professionnel ? La retraite en elle-même pose-t-elle problème, ou est-ce la réadaptation à un nouveau pays ? Manque-t-on de sens à donner à ses journées, ou simplement d'un nouveau cercle d'amis ? C'est là le premier défi, et sans doute le plus déroutant, de cette double transition : il faudra faire un effort bien plus important pour identifier ce qu'on ressent et comprendre d'où cela vient réellement. À lire également Nouvelle vie, nouvelle entreprise à Maurice : le pari réussi de Lolitta Paroniants « Il n'y a pas d'amis comme les amis expatriés » L'une des épreuves les plus difficiles de l'expatriation est de se retrouver sans cercle social dans un pays inconnu. On repart de zéro. La quête commence alors : trouver des gens, créer des liens. Cela prend du temps, mais la plupart d'entre nous y parviennent. Et une fois qu'on les a trouvés, ces personnes deviennent une part essentielle de notre nouvelle vie. Liam, un expatrié britannique à la retraite en Thaïlande, le dit très bien : « Il n'y a pas d'amis comme les amis expatriés, les gens qu'on rencontre à l'étranger. On ne sait rien de leur vie d'avant, mais ici, ils deviennent nos alliés les plus proches. C'est drôle, parce qu'au départ on n'a parfois pas grand-chose en commun. Mais on se comprend si bien, parce qu'on fait face aux mêmes défis, ou du moins à des défis similaires. Je ne veux pas faire une comparaison dramatique, mais c'est un peu comme rencontrer des gens dans un avion qu'on croit sur le point de s'écraser. C'est très court, mais on devient si proches en partageant cette expérience. Personne en dehors de cet avion ne pourra jamais vraiment vous comprendre. » « Personne ne pourra jamais vraiment vous comprendre » : c'est un sentiment qui revient souvent quand on parle des amitiés entre expatriés. Quand on a traversé une expérience particulière avec quelqu'un, cette personne devient indissociable de cette période de vie. On a partagé des choses qu'il sera très difficile d'expliquer aux amis et à la famille restés au pays. C'est une autre adaptation qui attend ceux qui vivent la retraite et le déménagement en même temps. On perd beaucoup de liens d'un coup : collègues, autres expatriés, et les relations d'avant le départ ne seront probablement plus tout à fait les mêmes. Un art de vivre qu'on a appris à aimer Si vous êtes parti à l'étranger pour le travail, et surtout si vous bénéficiiez d'un package expatrié, le changement de mode de vie risque d'être considérable. Un tel package peut presque être considéré comme un traitement de faveur : un bel appartement, un quartier prisé des expatriés, des indemnités de repas et de transport. La vie est facilitée, et on se sent pris en charge. Même sans package complet, travailler et vivre dans un autre pays, c'est adopter un autre mode de vie. Et si on y est resté un certain temps, c'est qu'il y avait quelque chose dans cette vie qui nous plaisait. Peut-être que le coût de la vie était abordable, le climat plus doux, les gens plus souriants. Partir, c'est renoncer à tout cela, en plus de perdre une routine professionnelle et une vie sociale bien établies. À lire également Trop jeune ou trop âgé(e) pour travailler à l'étranger ?

Redevenir « ordinaire » La plupart de ceux qui vivent et travaillent à l'étranger connaissent ce sentiment d'être « différent ». Au bureau comme en dehors, les gens sont souvent curieux : d'où venez-vous ? Comment était votre vie là-bas ? Qu'est-ce que vous pensez de votre vie ici ? Rentrer au pays, c'est réintégrer la catégorie des « gens ordinaires ». Les proches poseront bien quelques questions sur la vie à l'étranger, mais une fois que la curiosité sera retombée, il faudra redevenir comme tout le monde. Même langue, même cuisine, les mêmes traditions. Pour certains, c'est un retour aux sources bienvenu. Pour d'autres, c'est la perte de ce sentiment d'être singulier, d'avoir quelque chose à raconter. Dans tous les cas, une période d'adaptation sera nécessaire. Trop de temps libre, trop de décisions à prendre Il y a là une contradiction intéressante. La retraite supprime la structure qu'imposait le travail. Mais le déménagement, lui, crée un besoin urgent de structure. Quand on travaillait à l'étranger, on ne mesurait pas toujours à quel point de nombreuses décisions étaient déjà prises à notre place. On se levait à heure fixe, on allait au bureau, on déjeunait avec des collègues, on enchaînait les réunions, on rentrait chez soi. Même les week-ends avaient leurs propres rituels. Et puis, tout cela disparaît, et bien plus encore. Si le déménagement coïncide avec la retraite, c'est aussi le café du matin, le supermarché du quartier, le sentier de randonnée favori, la salle de sport et les loisirs du week-end qui s'envolent. La question finit inévitablement par s'imposer : que faire de tout ce temps ? Beaucoup trouvent un équilibre en reconstruisant de petites routines. D'autres préfèrent profiter de cet agenda vierge pour se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Et si on ne veut pas rentrer ? Quand on est parti pour le travail et qu'on ne travaille plus, rentrer au pays semble la suite logique. Mais si l'envie n'est pas là ? Si l'on souhaite continuer à vivre dans ce pays d'adoption après la retraite ? Cela demande une anticipation sérieuse. Idéalement, il faut commencer à explorer cette possibilité quelques années avant la date officielle de départ à la retraite. Plusieurs questions pratiques méritent d'être examinées : Comment rester légalement dans le pays sans activité professionnelle ? Quel sera le coût des soins de santé sans la couverture de l'employeur ? Comment percevoir sa pension ? Dans quel pays sera-t-elle imposée ? Sera-t-il possible de parrainer le titre de séjour de ses ayants droit ? Les revenus de retraite permettront-ils de maintenir un niveau de vie confortable ? Et si l'on souhaite travailler à temps partiel ? Un permis de travail sera-t-il nécessaire ? Aura-t-on suffisamment de soutien sur place en vieillissant ? Et ainsi de suite. La question centrale reste la suivante : sera-t-il possible de construire une vie pérenne dans ce pays sans être officiellement salarié ?

Si vous rentrez, préparez un retour en douceur Rentrer n'a pas à être un grand saut dans le vide. Pourquoi ne pas tâter le terrain d'abord ? À l'approche de la retraite, envisagez de faire quelques séjours au pays. Si vous êtes déjà à la retraite et que vous disposez de plus de temps, rentrez quelques mois. Profitez-en pour voir à quoi ressemblerait concrètement la vie là-bas. Renouez des liens avec des amis et de la famille. Renseignez-vous sur le coût de la vie, les options de logement, l'accès aux soins, les transports. À quoi ressemblerait une journée ordinaire de retraité dans ce contexte ? Est-ce que cela vous convient ? Si le temps et les finances le permettent, vous pouvez aussi envisager de partager votre vie entre les deux pays pendant un moment, le temps de voir comment vous vous sentez. Que deviennent vos cotisations sociales ? Une autre question pratique se pose lorsqu'on a travaillé à l'étranger et qu'on s'apprête à partir à la retraite ailleurs : que deviennent toutes les cotisations sociales versées pendant ces années de travail à l'étranger ? La réponse dépend de plusieurs facteurs clés : le pays dans lequel vous avez travaillé ;

l'existence ou non d'un accord bilatéral de sécurité sociale entre ce pays et celui où vous comptez prendre votre retraite ;

et la durée pendant laquelle vous avez cotisé. Selon ces éléments, plusieurs scénarios sont possibles. Vous pouvez avoir droit à une pension dans le pays où vous avez travaillé suffisamment longtemps. Au sein de l'Union européenne, par exemple, vos périodes de cotisation sont en principe conservées dans chaque pays où vous avez exercé une activité. Si toutes les conditions requises sont remplies, vous pourrez percevoir des pensions distinctes de chacun des pays où vous avez accumulé des droits. Dans d'autres pays, les règles fonctionnent différemment. La Chine en est un exemple intéressant. Les salariés étrangers ayant cotisé au système de sécurité sociale chinois mais ayant quitté le pays avant l'âge de la retraite peuvent maintenir leur compte ouvert. S'ils reviennent travailler en Chine par la suite, leur période de cotisation reprend là où elle s'était arrêtée. Ils ont également la possibilité de clôturer leur compte de retraite individuel et d'en retirer le solde. Et votre pays d'origine ? Avoir travaillé longtemps à l'étranger ne signifie pas automatiquement que l'on a perdu ses droits à une pension dans son pays natal. Tout dépend des règles en vigueur et de votre historique de cotisations. C'est là qu'entrent en jeu les accords internationaux : selon leurs conditions, les années travaillées à l'étranger peuvent être prises en compte pour déterminer votre éligibilité à une pension « nationale ». La meilleure approche consiste à anticiper et à planifier sa retraite bien avant la date prévue. Il faut notamment savoir : dans quels pays vous avez effectivement cotisé ;

combien d'années de cotisation vous totalisez ;

si vous atteignez la durée minimale requise pour une pension dans votre pays d'origine ;

et si les pays concernés ont conclu un accord de sécurité sociale entre eux.