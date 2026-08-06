Anticiper son retour d'expatriation pour éviter une rupture professionnelle

Négocier son retour avant même de partir !

Il existe différents types de contrats et de situations. Mais quand vous êtes envoyé en mission par une entreprise, mieux vaut négocier tout de suite les conditions concrètes de retour. En principe, l'entreprise d'origine est tenue de réintégrer le salarié et de lui proposer un poste équivalent à celui qu'il a quitté.

En réalité, selon cette étude de Vistra, un nombre non négligeable d'organisations ne parviennent pas à offrir à leurs expatriés le même poste ou un équivalent lorsqu'ils sont de retour. Une étude de Harvard Business Review a d'ailleurs montré qu'un tiers des expatriés continuent d'occuper des missions temporaires trois mois après leur « ré-impatriation ».

Regardez donc ce que mentionne précisément votre contrat à ce sujet : un accompagnement au retour est-il prévu ? Pour quel type de poste ? Quelles sont les garanties ?

Maintenir son réseau dans son pays d'origine

Le contrat a beau stipuler que vous trouverez un poste équivalent, mieux vaut être proactif et rester à l'écoute des opportunités de postes qui circulent en interne avant leur publication.

Pour cela, il n'y a qu'une solution : maintenir un réseau avec les collaborateurs de son pays d'origine.

Les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn facilitent ce travail, mais pensez également à rencontrer directement ces personnes en combinant, par exemple, un déplacement professionnel avec une visite de vos anciens chefs et collègues.

Patrick, un expatrié suisse à Dubaï puis à Shanghai, explique en effet qu'il a passé une quinzaine d'années loin du siège de son entreprise de téléphonie mobile. Les liens se sont peu à peu distendus et lorsqu'il a manifesté le désir de rentrer en Europe, peu de personnes au siège étaient réellement en mesure de l'aider. Il a ainsi fini par quitter son entreprise d'origine.

Prévoir un bilan de compétences ?

Après une expatriation, on a parfois tellement évolué, tant dans ses méthodes de travail que dans sa mentalité, que le besoin d'un repositionnement peut se faire ressentir.

De nombreux cabinets spécialisés dans l'accompagnement au retour, ou “repatriation management”, proposent des services de coaching et de bilan de compétences.

Ces démarches aident à clarifier son profil, à mettre en valeur ses acquis et à se positionner efficacement sur le marché. Pensez-y avant le retour !

Des besoins de formation continue ?

Les outils numériques, les méthodes de travail et les attentes des employeurs évoluent assez vite.

Participer à des webinaires ou se former à distance permet de rester à jour, surtout dans des domaines très techniques ou en matière de compétences digitales et de nouvelles réglementations sectorielles.

Là aussi, il est préférable de se former à l'avance, en prévision d'un retour dans son pays d'origine.

À noter : tout en travaillant, avez-vous obtenu un diplôme ou des certifications à l'étranger ? À votre retour et pour éviter toute rupture professionnelle, pensez au processus de reconnaissance des diplômes. Il peut être demandé par un employeur potentiel et durer quelques mois. Vous pouvez vous adresser à des services tels que l'ENIC-NARIC ou à leur équivalent, selon le pays concerné.