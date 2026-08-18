On passe une grande partie de sa vie au travail : il n'est pas surprenant que des couples se forment au bureau. Certaines études estiment que 30 à 40 % des salariés ont déjà vécu une relation avec un(e) collègue. Pourtant, ce qui paraît plutôt naturel peut devenir un casse-tête selon les pays, les cultures et les législations internes. Entre tolérance, encadrement strict ou tabous, les pratiques diffèrent. Tour d'horizon sur cette question particulièrement délicate pour les personnes qui travaillent à l'étranger.

Que dit la loi en général sur les relations amoureuses au travail ? Dans la plupart des pays, l'existence d'une relation amoureuse entre deux salariés d'une même entreprise n'est pas interdite en soi. « Ce type de relation, qui relève de la vie privée, n'a rien d'illégal, que ce soit en Suisse, en France ou ailleurs », confirme Caroline Diard, professeure associée au département Management des ressources humaines et droit des affaires chez TBS Education. Toutefois, cette liberté de principe doit être prise en compte dans un contexte propre à chaque pays. Caroline Diard souligne en effet que des différences culturelles, sociétales et juridiques existent et influencent fortement la manière dont ces relations vont être perçues et encadrées. Autrement dit, si le fait d'avoir une relation avec un collègue n'est pas interdit en soi, les conséquences concrètes peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. À lire également Retour au pays : comment éviter une rupture de carrière ?

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Focus : l'affaire du Directeur général de Nestlé Le licenciement du directeur général de Nestlé en 2025 pour une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe a déclenché un large débat public. Pourquoi une telle sanction alors qu'aucune loi n'interdit ce type de relation ? Cette affaire illustre justement la complexité des enjeux éthiques, juridiques et culturels entourant les relations amoureuses au travail. Dans une multinationale de l'envergure de Nestlé, l'image de marque et la gouvernance sont des enjeux stratégiques majeurs. « L'entreprise est présente sur tous les continents, avec des clients issus de cultures et de sensibilités très différentes. Elle doit donc adopter le plus petit dénominateur commun en matière de sensibilité et d'éthique », rapportait le média suisse RTS. La relation n'était pas illégale. Ce qui a conduit au licenciement, c'est la violation du code de conduite interne de l'entreprise. Celui-ci impose aux cadres dirigeants de déclarer toute relation susceptible de créer un conflit d'intérêts ou de nuire à la bonne gouvernance. À ce niveau de responsabilité, la transparence est donc considérée comme une obligation. Quand la relation amoureuse implique un rapport hiérarchique C'est dans ce contexte que les difficultés apparaissent le plus souvent : une relation amoureuse entre un supérieur et un(e) subordonné(e) crée une situation particulièrement sensible. Le lien de subordination comporte en effet un déséquilibre qui peut avoir des répercussions importantes sur l'organisation. D'abord, ce type de relation pourrait nourrir des soupçons de favoritisme : les promotions, les évaluations de performance ou les choix d'affectation risquent d'être perçus comme biaisés. Cette perception, même si elle est fausse, peut suffire à fragiliser la confiance des équipes en l'impartialité du management. Ensuite, si la relation se termine ou si l'un des partenaires estime avoir été contraint ou désavantagé, l'entreprise peut être exposée à des accusations de harcèlement sexuel, d'abus d'autorité ou de discrimination. En somme, une « romance hiérarchique » soulève des enjeux de gouvernance, d'équité et de responsabilité juridique, que les entreprises prennent évidemment très au sérieux ! À lire également Travailler en Europe à l'heure du dérèglement climatique