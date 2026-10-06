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Canada : les travailleurs temporaires peuvent désormais étudier sans permis

Actualités 2 min de lecture
Canada : les travailleurs temporaires peuvent désormais étudier sans permis© AnnaStills / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

Face aux pénuries de main-d'œuvre qui fragilisent l'économie canadienne, le gouvernement a décidé de miser davantage sur les travailleurs étrangers. Le 4 septembre, une directive autorise les travailleurs temporaires expatriés à étudier au Canada sans permis d'études, tout en continuant de travailler pour un employeur canadien. Mais attention : la durée maximale des études ne doit pas excéder 6 mois.

À découvrir dans cet article
  1. Travailleur expatrié au Canada : qui est concerné par la nouvelle directive ?
  2. Travailler tout en étudiant : comment négocier avec l'employeur canadien ?
  3. Peut-on effectuer un stage coopératif tout en étudiant sans permis d'études ?
  4. Peut-on étudier à temps plein ?
  5. Existe-t-il des règles spécifiques au Québec ?

Travailleur expatrié au Canada : qui est concerné par la nouvelle directive ?

Les expatriés concernés doivent :

  • Être en possession d'un permis de travail valide. Attention : s'il s'avère que le permis de travail expirera pendant la durée des études, la candidature de l'expatrié sera rejetée. 
  • S'engager dans un cursus dont la durée ne doit pas dépasser 6 mois. L'établissement d'enseignement choisi reste libre de demander à l'expatrié une preuve de la légalité de son séjour. Dans ce cas, il faudra fournir un permis de travail valide.

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Travailler tout en étudiant : comment négocier avec l'employeur canadien ?

Charge à l'expatrié de négocier, au préalable, avec son employeur. C'est notamment le cas lorsque les horaires du programme d'études empiètent sur ceux de l'entreprise. L'expatrié pourrait être amené à demander un aménagement des horaires ou une réduction du temps de travail. Ces demandes peuvent entraîner une modification de son contrat de travail. D'où l'importance de discuter de son projet avec l'employeur avant de s'engager.

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Peut-on effectuer un stage coopératif tout en étudiant sans permis d'études ?

Un stage coopératif sans permis d'études est envisageable. Attention : dans le cas d'un stage avec un employeur ou une nature de stage différente de la profession et de l'employeur actuels de l'expatrié, un nouveau permis de travail sera peut-être à demander à l'entreprise fournissant le stage. Dans ce cas, l'expatrié aura deux permis de travail valides : un lié à son emploi temporaire, l'autre, à son stage. À noter que les expatriés détenteurs d'un permis de travail ouvert n'ont pas à demander un autre permis de travail.

Peut-on étudier à temps plein ?

Les études à temps plein sont possibles, mais moins avantageuses pour les travailleurs étrangers. Car l'expérience acquise durant les études ne sera pas prise en compte pour évaluer l'admissibilité de l'expatrié dans la Catégorie de l'expérience canadienne. De plus, le travailleur n'obtiendra aucun point lié à « l'expérience de travail au Canada dans le Système de classement global d'Entrée express. »

Existe-t-il des règles spécifiques au Québec ?

Les expatriés répondant aux critères d'éligibilité des études sans permis d'études n'ont pas besoin de fournir un Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). 

Sources :

Travailler
travail
Canada
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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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