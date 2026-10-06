Charge à l'expatrié de négocier, au préalable, avec son employeur. C'est notamment le cas lorsque les horaires du programme d'études empiètent sur ceux de l'entreprise. L'expatrié pourrait être amené à demander un aménagement des horaires ou une réduction du temps de travail. Ces demandes peuvent entraîner une modification de son contrat de travail. D'où l'importance de discuter de son projet avec l'employeur avant de s'engager.

Un stage coopératif sans permis d'études est envisageable. Attention : dans le cas d'un stage avec un employeur ou une nature de stage différente de la profession et de l'employeur actuels de l'expatrié, un nouveau permis de travail sera peut-être à demander à l'entreprise fournissant le stage. Dans ce cas, l'expatrié aura deux permis de travail valides : un lié à son emploi temporaire, l'autre, à son stage. À noter que les expatriés détenteurs d'un permis de travail ouvert n'ont pas à demander un autre permis de travail.

Peut-on étudier à temps plein ?

Les études à temps plein sont possibles, mais moins avantageuses pour les travailleurs étrangers. Car l'expérience acquise durant les études ne sera pas prise en compte pour évaluer l'admissibilité de l'expatrié dans la Catégorie de l'expérience canadienne. De plus, le travailleur n'obtiendra aucun point lié à « l'expérience de travail au Canada dans le Système de classement global d'Entrée express. »

Existe-t-il des règles spécifiques au Québec ?

Les expatriés répondant aux critères d'éligibilité des études sans permis d'études n'ont pas besoin de fournir un Certificat d'acceptation du Québec (CAQ).