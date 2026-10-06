Travailleur expatrié au Canada : qui est concerné par la nouvelle directive ?
Les expatriés concernés doivent :
- Être en possession d'un permis de travail valide. Attention : s'il s'avère que le permis de travail expirera pendant la durée des études, la candidature de l'expatrié sera rejetée.
- S'engager dans un cursus dont la durée ne doit pas dépasser 6 mois. L'établissement d'enseignement choisi reste libre de demander à l'expatrié une preuve de la légalité de son séjour. Dans ce cas, il faudra fournir un permis de travail valide.