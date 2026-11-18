Les pays offrant le plus grand potentiel

Canada

Le Canada figure parmi les destinations les plus attractives pour les professionnels de la tech. Le secteur technologique y représente 3,9 % de l'emploi national, et le salaire moyen dans ce domaine était estimé à 103 460 CAD (environ 73 900 USD) en 2024, soit 57,8 % au-dessus de la moyenne nationale toutes catégories confondues.

Le pays jouit par ailleurs d'une solide réputation d'ouverture à l'immigration, avec de nombreux programmes accessibles aux professionnels étrangers, bien au-delà du seul secteur technologique.

Pour les profils tech en particulier, le Canada propose un dispositif dédié aux travailleurs étrangers : le Programme des travailleurs hautement qualifiés (Global Talent Stream, GTS). Il s'agit d'un programme accéléré, piloté par les employeurs et rattaché au Programme des travailleurs étrangers temporaires. Concrètement, c'est une voie rapide vers un permis de travail pour les entreprises innovantes souhaitant recruter des spécialistes hautement qualifiés ou en forte demande dans les domaines de la tech et des STIM.

Le programme comporte deux catégories : A et B.

La catégorie A s'adresse aux entreprises canadiennes à forte croissance à la recherche de profils d'experts rares. Le poste doit offrir un salaire de base d'au moins 80 000 CAD (environ 73 900 USD), et le candidat doit être titulaire d'un diplôme de niveau avancé ou justifier de plus de cinq ans d'expérience.

La catégorie B concerne les entreprises qui recrutent des travailleurs hautement qualifiés dans des métiers figurant sur la liste des professions du Global Talent Stream.

Dans les deux cas, c'est l'employeur qui prend en charge la procédure : il n'est pas possible de postuler de manière indépendante. L'entreprise doit d'abord soumettre une demande d'EIMT (Étude d'impact sur le marché du travail) via la plateforme LMIA Online.

Allemagne

L'Allemagne possède l'une des économies numériques les plus dynamiques d'Europe. En 2026, l'association professionnelle Bitkom estimait à 79 000 le nombre de postes informatiques vacants dans le pays.

Pour remédier à ces pénuries de main-d'œuvre, l'Allemagne propose des visas de travail aux experts en informatique ainsi qu'aux professionnels d'autres secteurs en tension. La Carte bleue européenne (EU Blue Card) est un dispositif spécialement conçu pour les ressortissants de pays non membres de l'UE, de l'EEE et de la Suisse.

Pour en bénéficier dans le domaine de l'informatique en Allemagne, il faut présenter un diplôme universitaire reconnu (ou justifier de plus de trois ans d'expérience dans le secteur au cours des sept dernières années), une offre d'emploi valide dans le domaine de l'informatique d'une durée supérieure à six mois, ainsi qu'un salaire brut annuel minimum de 45 934,20 € (environ 51 400 USD) à compter de 2026. La maîtrise de l'allemand au niveau B1 minimum est également requise.

Pays-Bas

Les Pays-Bas se classent au 7e rang de l'Indice mondial de l'innovation 2026. Le pays dispose d'un secteur technologique conséquent : selon l'agence néerlandaise pour l'emploi, l'UWV, plus de 589 000 personnes travaillent dans les TIC. Au seul deuxième trimestre 2026, près de 19 000 offres d'emploi dans ce secteur ont été enregistrées.

Les ressortissants de pays hors UE, EEE et Suisse peuvent recourir au titre de séjour pour migrants hautement qualifiés (permis kennismigrant) pour accéder à ces opportunités, et à bien d'autres.

Un contrat de travail avec un employeur néerlandais est nécessaire : celui-ci agira en tant que sponsor auprès du Service de l'immigration et de la naturalisation (IND) et soumettra la demande en votre nom. Des seuils de rémunération s'appliquent : un salaire brut annuel de 52 284 € (environ 58 500 USD) pour les candidats de moins de 30 ans, et de 71 304 € (environ 79 800 USD) pour ceux de 30 ans et plus.

Des solutions existent également pour ceux qui n'ont pas encore d'offre d'emploi. Le titre de séjour pour année d'orientation (zoekjaar, ou « année de recherche ») s'adresse aux diplômés et chercheurs éligibles et leur accorde un an pour trouver un emploi aux Pays-Bas. Pour y prétendre, il faut être titulaire d'un master ou d'un doctorat délivré par une université classée dans le top 200 d'au moins deux grands classements mondiaux (THE, QS, ShanghaiRanking, etc.) et avoir mené des travaux de recherche scientifique qualifiants aux Pays-Bas.

À l'issue de cette année d'orientation, il est possible de basculer vers le titre de séjour pour migrants hautement qualifiés, avec en prime l'application du seuil de salaire minimum réduit, soit environ 37 000 € (environ 41 400 USD).

Portugal

Le Portugal s'impose de plus en plus comme un pôle de startups tech en Europe. Selon le rapport 2025 de Startup Portugal, le pays comptait 5 091 startups actives employant environ 28 000 personnes. Pour répondre aux besoins en nouveaux talents, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives de recrutement, dont le programme Tech Visa, géré par l'IAPMEI, l'agence portugaise pour les entreprises et l'innovation.

Pour être éligible, le candidat doit :

avoir au moins 18 ans, être ressortissant d'un pays hors UE et ne pas être résident permanent dans l'Union européenne ;

être titulaire d'un diplôme de niveau licence ou supérieur ;

justifier d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle spécialisée ;

disposer d'une offre d'emploi auprès d'une entreprise établie au Portugal, respectant le seuil de rémunération minimum et d'une durée d'au moins 12 mois.

Royaume-Uni

Si la plupart des programmes d'emploi exigent une offre d'emploi avant même d'envisager une relocalisation, le Royaume-Uni propose une alternative intéressante : le visa High Potential Individual (HPI). Ce titre de séjour permet aux candidats éligibles de travailler ou de rechercher un emploi sans avoir préalablement trouvé d'employeur. Pour y prétendre, il faut être titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère et reconnu, obtenu au cours des cinq dernières années. Le visa offre généralement deux ans pour s'installer au Royaume-Uni et explorer le marché du travail local.

Singapour

Singapour est une destination très prisée des professionnels de la tech, tant en Asie du Sud-Est qu'à l'échelle internationale. De nombreuses entreprises y établissent leur base régionale : la cité-État accueille plus de 4 500 startups technologiques et 80 des 100 premières entreprises technologiques mondiales. Les débouchés y sont nombreux : en octobre 2026, la plateforme JobStreet recensait environ 7 700 offres d'emploi dans la catégorie des technologies de l'information et de la communication.

Pour attirer les experts étrangers, Singapour disposait jusqu'ici du programme Tech Pass. À compter de janvier 2027, celui-ci sera remplacé par l'Overseas Networks & Expertise Pass (ONE Pass), filière IA et Tech. Ce programme a été conçu spécifiquement pour les experts techniques seniors et les cadres dirigeants de haut niveau dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et l'informatique quantique.

Ce qui distingue le ONE Pass d'un visa de travail classique, c'est qu'il est attaché à la personne plutôt qu'à un employeur. Il offre une grande souplesse : ses titulaires peuvent créer une startup, être salariés ou exercer une activité de conseil auprès de plusieurs entités, siéger au conseil d'administration, etc. Délivré pour une durée initiale de cinq ans, il est ensuite renouvelable pour cinq années supplémentaires.

Pour être éligibles, les candidats doivent satisfaire à la fois à des critères de rémunération individuelle et à des critères liés à la taille de leur entreprise.

Critères de rémunération individuelle :

Le candidat doit avoir perçu au moins 30 000 SGD (environ 23 500 USD) par mois, de manière consécutive, au cours des 12 derniers mois.

Une exception s'applique aux rémunérations en actions : les actions acquises peuvent être prises en compte dans ce total. Dans ce cas, au moins 22 500 SGD (environ 17 600 USD) doivent provenir d'une rémunération fixe, et le solde de 7 500 SGD (environ 5 900 USD) peut être constitué d'actions acquises.

Le candidat doit par ailleurs justifier d'au moins cinq ans d'expérience (au cours des dix dernières années) dans un poste technique de premier plan.

Critères liés à l'entreprise :

L'employeur actuel ou le plus récent du candidat doit être une entreprise technologique ou disposer d'une division tech dédiée, et répondre à au moins l'un des critères suivants : une capitalisation boursière d'au moins 500 millions USD, un chiffre d'affaires annuel d'au moins 200 millions USD, au moins 30 millions USD de fonds levés (pour les startups), ou au moins 500 millions USD d'actifs sous gestion (pour les fonds de capital-risque).

Chine

La Chine représente une option particulièrement intéressante pour ceux qui souhaitent travailler sur les technologies liées aux produits physiques. La ville de Shenzhen en est un exemple frappant : elle compte plus de 25 000 entreprises de haute technologie reconnues au niveau national. Une grande partie de la production y est destinée à l'exportation, et Shenzhen est le principal exportateur chinois de drones (DJI), d'imprimantes 3D (Bambu Lab et Creality), de batteries au lithium (Sunwoda) et de véhicules électriques (BYD).

Si la Chine est réputée pour l'abondance de sa main-d'œuvre, la situation est tout autre pour les postes à haute responsabilité dans des domaines spécialisés. Les experts étrangers sont souvent recherchés en design industriel, en développement de produits, en marketing, en localisation et dans d'autres secteurs. De plus, de nombreuses entreprises internationales ayant établi des bases de production en Chine offrent un large éventail d'opportunités aux professionnels venus de l'étranger.

La voie classique pour travailler en Chine commence par une offre d'emploi d'un employeur local. Ce dernier dépose ensuite une demande de permis de travail, que le candidat utilise pour obtenir un visa Z (visa de travail) avant son arrivée sur le territoire.

Des filières spécialisées existent toutefois pour les talents tech. La première est le visa K, lancé en octobre 2025 et destiné aux jeunes diplômés et professionnels étrangers en STIM. Les candidats doivent être titulaires d'au moins une licence dans une discipline STIM délivrée par une université ou un établissement de recherche reconnu, ou occuper un poste d'enseignant ou de chercheur dans ce type d'institution. Ce visa ne nécessite pas d'invitation d'un employeur chinois.

La seconde filière est le visa R, réservé aux experts tech confirmés : scientifiques, leaders technologiques et entrepreneurs. Pour y prétendre, les candidats doivent satisfaire aux critères de la catégorie A des talents étrangers, tels que définis par la Chine.

Nouvelle-Zélande

Selon de récentes enquêtes, la Nouvelle-Zélande manque particulièrement de développeurs de logiciels, d'analystes de données et d'experts en cybersécurité. Les professionnels de ces domaines ont donc de bonnes chances d'obtenir un visa de travail pour employeurs accrédités (Accredited Employer Work Visa, AEWV). Pour en faire la demande, il faut disposer d'une offre d'emploi auprès d'un employeur officiellement accrédité et d'un volume de travail garanti d'au moins 30 heures par semaine. Ce visa permet de vivre et de travailler en Nouvelle-Zélande pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.