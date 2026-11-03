Vous préparez votre installation à Maurice et vous vous demandez si vous devez emporter votre voiture dans vos bagages ? Cette question se multiplie d'ailleurs sur les groupes d'expatriés sur les réseaux sociaux ainsi que sur les forums et mérite donc une réflexion. Entre les frais de transport, les taxes à l'importation et les restrictions sur les véhicules d'occasion, l'opération peut rapidement devenir coûteuse. D'autant que le gouvernement mauricien vient d'approuver de nouvelles dispositions encadrant l'importation et la vente de voitures de seconde main. Alors, que faut-il savoir avant de prendre une décision ?

Importer sa voiture à Maurice : une option pas toujours avantageuse Lorsqu'on prépare un déménagement à l'étranger, se séparer de sa voiture n'est pas toujours une évidence. Pourquoi vendre un véhicule encore en excellent état pour en acheter un autre une fois installé ? À première vue, l'expédier à Maurice peut vous sembler plus simple, surtout si vous possédez déjà une voiture adaptée à vos besoins. Cependant, l'importation d'un véhicule ne se résume pas au prix du transport maritime. Aux frais d'expédition et d'assurance s'ajoutent les taxes applicables, ainsi que les frais de dédouanement et les démarches nécessaires à l'immatriculation du véhicule sur l'île. La facture peut donc augmenter considérablement, notamment pour les modèles soumis à des droits d'accise élevés. Contrairement à une idée reçue, posséder sa voiture depuis plusieurs années ne donne pas automatiquement droit à une exonération fiscale lors d'une expatriation à Maurice. Autre élément à considérer : à Maurice, on conduit à gauche, avec des véhicules généralement équipés d'un volant à droite. Pour les expatriés venant de France, de Belgique ou d'autres pays où l'on conduit à droite, importer un véhicule à conduite à gauche pose donc une difficulté supplémentaire, les règles mauriciennes imposant des restrictions sur ce type de véhicule. Alors avant d'organiser l'expédition, il est indispensable de vérifier que la voiture peut légalement être importée et immatriculée à Maurice. À lire également Devenir mauricien : qu'est-ce qui peut faire obstacle à votre demande ?

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Des limites d'âge qui peuvent compromettre votre projet C'est précisément l'un des points abordés lors du Conseil des ministres du 23 octobre 2026. Le gouvernement a approuvé deux amendements réglementaires concernant l'importation et la vente de véhicules d'occasion. Parmi les dispositions annoncées figure le maintien de la limite d'âge applicable aux voitures de seconde main importées à Maurice. Celles-ci doivent avoir entre 18 mois et quatre ans, une durée calculée depuis leur première immatriculation jusqu'à leur date d'embarquement. Autrement dit, une voiture achetée il y a cinq ou six ans ne répond pas aux critères d'âge applicables aux importations ordinaires de voitures d'occasion. Certaines catégories de véhicules ou certains régimes particuliers peuvent toutefois être soumis à des dispositions différentes. Cette restriction mérite une attention particulière lorsqu'on envisage d'importer un véhicule dont on est déjà propriétaire. Même parfaitement entretenue, une voiture peut ne pas remplir les conditions exigées par les autorités mauriciennes.

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Combien coûte réellement l'importation d'une voiture à Maurice ? C'est souvent la question décisive. Une voiture qui semble relativement abordable dans son pays d'origine peut revenir beaucoup plus chère une fois arrivée à Maurice. Le prix d'achat, ou la valeur du véhicule lorsqu'il appartient déjà à son propriétaire, ne représente qu'une partie du coût de l'opération. Il faut notamment prendre en compte le transport maritime, l'assurance, les éventuels frais portuaires, les taxes et les frais d'immatriculation. Quant aux droits d'accise, ils varient selon les caractéristiques du véhicule et la réglementation applicable. La TVA, dont le taux standard est de 15 %, s'ajoute également au calcul des coûts d'importation. Autre particularité : pour les voitures d'occasion, la Mauritius Revenue Authority (MRA) applique des règles spécifiques d'évaluation douanière. La valeur retenue par l'administration ne correspond donc pas nécessairement au prix payé par l'acheteur ni à la valeur qu'il estime pour sa voiture. Le calcul peut notamment tenir compte du prix de référence du véhicule, de son ancienneté, ainsi que des frais de transport et d'assurance. Il est donc préférable de demander une estimation des droits et taxes auprès de la MRA et de comparer le coût total au prix d'un modèle équivalent vendu sur le marché mauricien. À lire également Épouser un(e) Mauricien(ne) : quand le mariage bouleverse aussi votre statut