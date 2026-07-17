Pour l'instant, deux pays partagent leurs données sur Find Your Pension (la France et la Belgique). Les autres États intégreront progressivement le service, à commencer par les Pays-Bas et l'Allemagne. Géré par European Tracking Service (le Service fédéral des Pensions), Find your Pension répond à un besoin essentiel : permettre aux millions de travailleurs européens de retrouver plus facilement les droits acquis dans un pays membre de l'UE.

La Commission européenne assure la sécurisation totale des données transmises sur la plateforme, notamment grâce à son système d'identification eIDAS (identification électronique et services de confiance). Pour l'instant, il est par exemple possible de connaître le nombre de trimestres validés et de points cumulés. Dans certains cas, il est également possible d'obtenir une estimation de sa pension de retraite.

En cours de déploiement, le service est toutefois limité par le nombre de pays adhérents. Mais à terme, et via la participation de tous les États membres, Find Your Pension délivrera des informations plus personnalisées afin de répondre avec encore plus de précision aux besoins des travailleurs mobiles.

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