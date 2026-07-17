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Retraite dans l'UE : retrouvez vos droits en ligne

Actualités 1 min de lecture
pension en Europe© AtlasComposer / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

Soutenir la mobilité internationale en facilitant la gestion de ses droits à la retraite. Tel est l'objectif de Find Your Pension, la nouvelle plateforme qui centralise les informations liées aux différents emplois occupés dans l'Union européenne (UE).

Pour l'instant, deux pays partagent leurs données sur Find Your Pension (la France et la Belgique). Les autres États intégreront progressivement le service, à commencer par les Pays-Bas et l'Allemagne. Géré par European Tracking Service (le Service fédéral des Pensions), Find your Pension répond à un besoin essentiel : permettre aux millions de travailleurs européens de retrouver plus facilement les droits acquis dans un pays membre de l'UE.

La Commission européenne assure la sécurisation totale des données transmises sur la plateforme, notamment grâce à son système d'identification eIDAS (identification électronique et services de confiance). Pour l'instant, il est par exemple possible de connaître le nombre de trimestres validés et de points cumulés. Dans certains cas, il est également possible d'obtenir une estimation de sa pension de retraite.

En cours de déploiement, le service est toutefois limité par le nombre de pays adhérents. Mais à terme, et via la participation de tous les États membres, Find Your Pension délivrera des informations plus personnalisées afin de répondre avec encore plus de précision aux besoins des travailleurs mobiles.
Lien utile :

Find your Pension
 

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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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