Grand changement à prévoir pour les expatriés qui conduisent en France. Jusqu'alors, échanger son permis étranger contre un permis français était une démarche gratuite. À partir du 12 mai, la procédure devient payante. L'expatrié devra payer un droit de timbre de 40 euros (20 euros s'il est en Guyane) pour échanger son permis étranger contre un permis français. La démarche sera réalisable en ligne.

Qui est concerné ?

Les étrangers résidant normalement en France depuis plus d'un an, détenteurs d'un permis de conduire hors de l'Union européenne (UE), hors de l'Espace économique européen (EEE), devront payer la taxe. Pour rappel, il est toujours possible d'utiliser son permis étranger durant un an. Mais passé ce délai, il faut obligatoirement obtenir un permis français pour continuer de rouler.

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Les détenteurs d'un permis européen doivent-ils échanger leur permis ?

Les détenteurs d'un permis de l'UE ou de l'EEE ne sont pas concernés par la taxe. En principe, ils peuvent conduire en France avec leur permis tant que celui-ci reste valide. Les étrangers ayant reçu un permis de conduire britannique avant 2021 sont également concernés par la mesure.

Tout d'abord, il convient de vérifier si son permis non européen est échangeable contre un permis français. Car l'échange de permis n'est pas systématique : un accord de réciprocité doit avoir été passé entre la France et le pays de l'expatrié. En l'absence d'accord, ce dernier devra repasser son permis de conduire en France. Le site gouvernemental de la Sécurité routière fournit la liste des États susceptibles d'autoriser l'échange de permis.