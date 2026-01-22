Ce qui a changé depuis le 1ᵉʳ janvier 2026

Le 14 décembre 2025, le ministère de l'Intérieur a annoncé un nouvel examen civique obligatoire à compter du 1ᵉʳ janvier 2026. Le niveau de langue exigé a été renforcé et adapté en fonction de la demande. Ce durcissement s'inscrit dans le cadre de la loi d'immigration 2024.

A lire également Votre carrière internationale comptera-t-elle pour la retraite ?

Examen civique obligatoire pour les naturalisations et les longs séjours

L'examen civique est devenu obligatoire pour tous les étrangers non européens demandant pour la première fois une carte pluriannuelle de 2 à 4 ans ou une carte de résident de 10 ans. Il faut désormais détenir un niveau de français A2 (usuel) pour demander une carte de 2 à 4 ans, un niveau B1 (indépendant) pour une carte de 10 ans et un niveau B2 (indépendant avancé) pour une naturalisation (citoyenneté française). Les candidats devront présenter une attestation de réussite pour obtenir leur titre de séjour.

Exceptions et exclusions

Sont exemptés les étrangers non européens :

Bénéficiaires de la « protection internationale des ressortissants de pays tiers ».

Âgés de plus de 65 ans.

Provenant de pays tiers bénéficiant de certains accords bilatéraux (Algérie, Tunisie)

Les renouvellements de visas étudiants et de titres de court séjour sont également exclus du dispositif. Par exemple, un étranger qui détient déjà un permis de 2 ans et souhaite le renouveler n'a pas besoin de passer l'examen. En revanche, s'il veut changer de titre de séjour et demander une carte de résident pour la première fois, il devra au préalable passer l'examen.

Un nouveau test qui fait débat

Certaines questions, notamment les « mises en situation », laissent les candidats perplexes. Ce n'est pas la première fois que les questions proposées par le ministère de l'Intérieur suscitent le débat. La forme de l'examen, 100 % numérique, pose aussi question. D'autres étrangers demandent que les mêmes règles soient appliquées à tous. Ils relèvent le cas récent de l'acteur George Clooney, naturalisé français alors qu'il admet ne pas maîtriser la langue. La loi exige pourtant de maîtriser la langue pour obtenir la citoyenneté française.

A lire également Les services consulaires français passent au tout numérique

Examen civique : de quoi parle-t-on ?

L'examen civique est un test officiel permettant de vérifier les connaissances de l'étranger concernant la société française, ses institutions, les droits et les devoirs et les valeurs de la République. Les 40 questions de l'examen sont conçues par le ministère de l'Intérieur : 28 questions théoriques (histoire, géographie, culture…) et 12 questions de « mise en situation ». L'examen civique se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples (QCM) et dure 45 minutes. Les candidats doivent obtenir au moins 32 bonnes réponses pour valider leur examen (80 % de bonnes réponses). L'examen civique est payant : 70 euros.

Lien utile :

Se préparer et s'inscrire à l'examen civique















