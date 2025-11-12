Simplification des démarches

Faire ses démarches en 3 clics, c'est l'un des principaux objectifs du processus de numérisation. Le ministère souligne les avancées en la matière et encourage la poursuite de la modernisation. Au programme : des démarches clés entièrement accessibles en ligne, un renforcement de l'administration à distance, et l'établissement de services 100 % en ligne.

Dématérialisation des titres d'identité

Bénéficier de la qualité des services administratifs de France, même à l'étranger : tel est l'objectif du processus de dématérialisation des titres d'identité. Un point mis en avant par M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe et des Affaires étrangères, à l'occasion de son déplacement au Canada. Dès la fin de l'année 2025, les Français résidant au Canada pourront demander leur titre d'identité en ligne, sans avoir besoin de se rendre au consulat. Cette première expérimentation sera suivie d'une deuxième phase, 100 % dématérialisée : du dépôt de la demande à son traitement, jusqu'à l'envoi du passeport au domicile de l'usager.

Dématérialisation des actes d'état civil

Depuis 2021, il est possible d'obtenir une copie authentifiée d'un acte de naissance, de mariage ou de décès, directement sur l'espace « Mon Service Public Consulaire ». D'ici fin 2026, toutes les démarches d'acte civil seront entièrement réalisables en ligne, du dépôt de la demande à son traitement, jusqu'à la réception des actes demandés. Il ne sera plus nécessaire d'envoyer de documents papier ou de se déplacer.

France Consulaire, le service d'assistance téléphonique des Français de l'étranger

En place depuis 2021 dans 175 pays, France Consulaire est un service téléphonique d'assistance pensé pour les Français de l'étranger. Accessible, il permet d'être renseigné ou accompagné sans avoir besoin de se rendre au consulat. Une solution pratique pour les personnes n'ayant pas le temps de se déplacer, ou qui rencontrent des difficultés avec les outils numériques. France Consulaire est également disponible pour les personnes sourdes et malentendantes, via la plateforme ACCEO. Fort de son succès, le service poursuit son déploiement au Canada (à partir du 25 novembre 2025) et dans tous les autres pays (à partir du 9 décembre 2025).

Développement du vote électronique

Les Français de l'étranger peuvent voter par Internet pour les élections consulaires et législatives. Pratique, simple, efficace, rapide, le vote électronique s'impose comme l'une des meilleures solutions pour participer à la vie politique de son pays, à distance. Confère le taux de vote à distance des Français de l'étranger lors des élections législatives de 2022 : 75 % ont utilisé Internet. Un succès encore plus visible lors des législatives de 2024, avec une augmentation du vote électronique. Le ministère encourage le développement de ce système de vote. Entre le 7 et le 10 novembre 2025, un nouveau système a été testé, pour répondre aux spécificités du vote depuis l'étranger. Le nouveau système de vote électronique est plus sécurisé et plus robuste. Il répond plus efficacement aux défis techniques du vote à l'étranger. Il sera utilisé dès mai 2026, à l'occasion des élections des membres du Conseil des Français de l'étranger. Le système 100 % dématérialisé restera entièrement gratuit pour les électeurs.

Accompagnement sur le terrain renforcé

La modernisation des services en ligne va de pair avec un renforcement de l'accompagnement sur le terrain. Pour les Français de l'étranger vivant dans des zones reculées et/ou traversant des difficultés, la présence des consuls honoraires est essentielle. Le ministère souligne le rôle capital des consuls honoraires, notamment en cas d'urgence (accident, hospitalisation, perte de documents importants…).

Plus simples, plus efficaces, plus accessibles, plus modernes : les services consulaires continuent leur transition numérique. Une modernisation qui va de pair avec un renforcement de la lutte contre les vols et tentatives de fraude. Une opération indispensable, qui sécurise les démarches des Français de l'étranger tout en protégeant leurs données personnelles. Les succès actuels préparent ceux de demain, et mettent en avant la vision du ministère : des services consulaires plus proches, à distance comme en physique, afin de toujours mieux répondre aux attentes des Français de l'étranger.