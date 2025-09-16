Comment attirer davantage d'étrangers ? En simplifiant et en accélérant les procédures de visa. La plateforme Xpats Gateway facilite les démarches des entreprises de certains secteurs souhaitant parrainer des travailleurs étrangers via l'Employment Pass. La plateforme garantit un traitement des demandes en 5 jours, contre 80 jours à l'époque.

Depuis le 7 juillet 2025, le service en ligne, lié à l'agence TalentCorp, elle-même dépendante du ministère malaisien des Ressources humaines, fait une nouvelle avancée dans la simplification des démarches pour les candidats à l'expatriation. Désormais, les exigences de recrutement des étrangers présentées sur les plateformes gouvernementales MyFutureJobs (site de conseil et de recherche d'emploi) et ePPAx (site aidant les entreprises à employer les étrangers) sont intégrées dans Xpats Gateway. Cette intégration marque une nouvelle simplification des démarches, tant du côté des employeurs que du côté des travailleurs étrangers.

« Efficacité » « Productivité » « Simplicité ». Voilà comment le ministre malaisien des Ressources humaines Steven Sim Chee Keong qualifie cette nouvelle avancée. Car avant cette synergie, les entreprises malaisiennes devaient multiplier les démarches sur plusieurs sites gouvernementaux. La procédure, longue et fastidieuse, durait un an. Elle est désormais réduite à 20 jours. Xpats Gateway devient donc l'unique plateforme réceptionnant les demandes de visa. Pour l'exécutif, cette simplification permettra d'attirer plus de talents étrangers. En 2024, ils étaient plus de 150 000.

