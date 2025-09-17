Vérifiez auprès des sources officielles en cas de changement majeur

Cette affaire illustre l'importance de vérifier toute information relative à des modifications légales importantes auprès des autorités compétentes. Il est facile de céder à la panique après avoir lu un seul article de presse, un message WhatsApp ou un tweet. Cependant, tout porte à croire que les journalistes ne consultent pas toujours des sources fiables : il est donc préférable de ne pas prendre pour argent comptant des informations aussi sensibles sans confirmation officielle.

En cas de doute, voici les institutions à contacter directement par téléphone ou par e-mail :

Les médias ne traitent pas seulement des lois sur le mariage, mais également d'autres sujets cruciaux pour les expatriés : réglementation sur l'achat de terrains, fiscalité applicable aux étrangers, ou encore délais de renouvellement des visas. La fiabilité de ces informations peut varier. Pour éviter de prendre une mauvaise décision à cause d'une rumeur infondée, il est donc indispensable de vérifier deux voire plusieurs fois.

Si vous êtes actif sur Facebook, il est fortement conseillé de suivre la page officielle du Government Information Services (GIS) de Maurice, qui publie régulièrement les mises à jour et communiqués officiels.

Procédure pour enregistrer un mariage entre un expatrié et un Mauricien

La démarche reste relativement simple. Cependant, il est important de préciser que le mariage entre personnes de même sexe n'est pas encore légal à Maurice. Actuellement, seuls les mariages hétérosexuels peuvent être enregistrés. Les couples homosexuels, eux, peuvent vivre ensemble sur l'île, mais leur union n'a pas de reconnaissance légale.

Le communiqué publié par le PMO le 10 septembre, destiné à démentir les fausses informations, insiste sur un point précis : la plupart des difficultés rencontrées par les couples mixtes souhaitant enregistrer leur mariage viennent du fait qu'ils ne fournissent pas l'ensemble des documents requis.

Tous les détails concernant la documentation nécessaire et les étapes à suivre sont disponibles dans un document publié sur le site de la Civil Status Division. Une version française de ce document est également accessible gratuitement en ligne.

Les pièges administratifs les plus fréquents

Un écueil courant pour le conjoint mauricien ou étranger est de présenter des documents (acte de naissance, certificat médical, etc.) délivrés depuis plus de trois mois. En effet, la Civil Status Division n'accepte que des documents récents.

De plus, pour les citoyens français, la demande peut être bloquée en cas d'absence du « certificat de capacité à mariage », un formulaire obligatoire à retirer et à faire remplir auprès de l'ambassade de France.

Pour éviter d'être dépassé par la complexité de la procédure, il peut être judicieux de faire appel à un avocat spécialisé. Celui-ci pourra vous accompagner pas à pas afin d'éviter toute erreur susceptible de retarder ou compromettre l'enregistrement de votre mariage.