Prise en compte de ses périodes travaillées dans l'Union européenne (UE)

Premier conseil : ne pensez pas que votre pays d'origine aura connaissance de tous vos emplois effectués à l'étranger. En principe, votre caisse de retraite ne prend pas automatiquement en compte les périodes de travail à l'étranger. Un problème de taille pour de nombreux expats qui se retrouvent avec des périodes considérées comme non cotisées, et donc une retraite minorée. Les ressortissants des pays de l'UE bénéficient toutefois d'un avantage. L'harmonisation des réglementations en la matière prévoit une prise en compte automatique des périodes travaillées à l'étranger. La même prise en compte est assurée entre les pays membres de l'Espace économique européen (EEE) et la Suisse.

Cependant, même si, en principe, vos périodes travaillées à l'étranger seront automatiquement prises en compte, vérifiez qu'elles le sont en pratique. Prenez soin de conserver tous les documents attestant que vous avez travaillé dans un autre pays de l'UE, de l'EEE ou en Suisse. Vérifiez régulièrement votre relevé de carrière.

Reconnaissance des périodes travaillées à l'étranger : l'importance des conventions bilatérales de sécurité sociale

Si vous n'êtes pas ressortissant européen ou si vous avez travaillé en dehors de l'UE, assurez-vous qu'une convention bilatérale existe entre votre pays d'origine et votre pays d'accueil. Là encore, rien d'automatique : les États sont libres de signer ou non une convention bilatérale de sécurité sociale.

S'ils ont signé une convention, vos périodes de travail à l'étranger seront prises en compte pour le calcul de votre retraite. Chaque convention détermine les conditions dans lesquelles la pension sera calculée. Par exemple, une convention peut reconnaître les périodes travaillées à l'étranger pour le calcul des droits, mais pas pour le calcul de la pension. Les périodes d'activité à l'étranger seraient donc perdues.

Attention : une prise en compte de vos années à l'étranger ne signifie pas que cette prise en compte sera automatique. À vous de constituer votre dossier et de vous assurer que l'administration de votre pays a bien répertorié toutes vos périodes travaillées à l'étranger. Les salaires doivent aussi correspondre. Selon votre situation, vous pourriez être admissible à une pension de retraite dans votre pays d'origine, dans votre pays d'accueil ou dans les deux pays.

Exemple des États-Unis

Les États-Unis ont signé des conventions avec une trentaine de pays, dont l'Italie, le Brésil, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la Hongrie et l'Uruguay. Des exceptions existent, notamment pour les Américains ou les résidents étrangers détachés dans un pays signataire par une entreprise américaine (détachement de 5 ans maximum). Dans ce cas, l'expatrié restera couvert par le régime américain. L'employeur et lui continueront de cotiser à la sécurité sociale américaine. Attention : la sécurité sociale américaine rappelle qu'il faut acquérir 40 crédits pour être pleinement assuré. Le montant de la retraite est calculé sur les revenus des 35 meilleures années. Or, si vous avez travaillé hors des États-Unis, vous n'avez peut-être pas acquis les 40 crédits recommandés. Pour valider vos crédits obtenus à l'étranger, assurez-vous d'avoir travaillé dans un État signataire d'une convention bilatérale de sécurité sociale avec les États-Unis.

Exemple de la Belgique

Les autorités belges rappellent qu'une période travaillée à l'étranger peut influer sur la date de départ de la pension de retraite et sur son montant. Les emplois occupés à l'étranger sont comptabilisés le jour de la demande de la pension. Les années travaillées à l'étranger sont susceptibles de faire augmenter la pension belge. Les ressortissants belges sont invités à signaler toute activité à l'étranger sur la plateforme dédiée. Il existe des règles spécifiques en cas de cumul d'une pension belge avec une pension étrangère. Les règles sont sensiblement les mêmes pour les expatriés ayant travaillé en Belgique, selon qu'ils viennent d'un pays de l'UE, de l'EEE, de la Suisse ou du Royaume-Uni, ou selon qu'ils viennent d'un pays signataire d'une convention bilatérale de sécurité sociale avec la Belgique. Mais s'ils habitent aux Pays-Bas, au Danemark, en Australie ou au Canada, ils peuvent effectuer leur demande dans leur pays de résidence, même s'ils n'y ont jamais travaillé.

Que faire en cas de difficulté ?

Vous constatez que votre relevé de carrière est incorrect ou incomplet. Vous pouvez demander une régularisation de votre dossier, sous réserve de présenter les documents demandés. En général, la Sécurité sociale vous demandera les attestations de votre employeur ou de vos employeurs à l'étranger, vos contrats de travail, vos bulletins de salaire, vos certificats de fin d'emploi et votre attestation de cotisation à un régime local ou à un régime reconnu par votre pays d'origine (la France, par exemple, reconnaît la Caisse des Français de l'étranger (CFE)).

Mais si vous avez travaillé dans un pays qui n'a pas signé de convention bilatérale, rien ne vous garantit que votre travail à l'étranger sera bien pris en compte. En général, votre retraite sera calculée uniquement sur la base des périodes validées dans le pays dans lequel vous faites la demande (votre pays d'origine, par exemple). Même principe si vous avez travaillé dans plusieurs pays non signataires de la convention de sécurité sociale avec votre pays : aucune des périodes travaillées ne sera prise en compte dans le calcul de votre retraite.