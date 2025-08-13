Difficile de se passer du permis de conduire américain. C'est l'un des documents les plus demandés : pour louer une voiture, bien sûr, mais aussi pour réaliser de nombreuses actions du quotidien nécessitant que vous prouviez votre identité. Réserver une chambre d'hôtel, un billet d'avion, une place de concert, participer à un spectacle culturel ou une rencontre sportive, obtenir un crédit bancaire… Tout ou presque se fait avec votre Driver's License.

Une nouvelle règle rend ce permis encore plus indispensable. Depuis le 7 mai 2025, seuls les permis de conduire estampillés « REAL ID » font office de carte d'identité officielle. Les autres permis « Standard Driver's License » restent valides, mais uniquement pour conduire. Cette nouvelle règle est en fait une mise en application d'une loi de 2005 (REAL ID Act 2005) concernant le renforcement de la sécurité en matière de documents d'identité. Conséquence : désormais, seules les personnes disposant d'une REAL ID Driver's License peuvent accéder aux bâtiments administratifs et sites protégés (tribunaux, administrations locales…) ou encore, prendre un vol domestique sans passeport. La loi de 2005 faisait suite aux recommandations de la Commission du 11 septembre.

Échanger son permis actuel contre un REAL ID n'est pas obligatoire, mais recommandé. Car d'autres institutions pourraient suivre le pas. Il n'est en effet pas improbable que d'autres institutions exigent un REAL ID aux visiteurs (les hôpitaux, par exemple). Pour obtenir le précieux sésame, rendez-vous au Département des véhicules à moteur (DMV) de votre lieu de résidence.

