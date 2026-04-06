Les conseillers des Français de l'étranger jouent un rôle concret dans la vie quotidienne des expatriés. Ils portent vos préoccupations auprès des autorités françaises et contribuent à améliorer les services dans votre pays de résidence, qu'il s'agisse d'éducation, d'aides sociales, d'emploi, ou de démarches administratives.

Les dates clés

Pour participer à ce rendez-vous démocratique, la première étape est de s'assurer que l'on est inscrit sur la liste électorale consulaire avant le 24 avril. Sans cette inscription, il ne sera pas possible de voter.

Ensuite, plusieurs options s'offrent aux électeurs :

Du 22 au 27 mai, vous pourrez voter en ligne via le portail dédié. Une solution simple, rapide et accessible où que vous soyez.

Les 30 et 31 mai, place au vote à l'urne ou par procuration dans les bureaux consulaires. Le scrutin se tiendra le 30 mai pour le continent américain et les Caraïbes, et le 31 mai pour le reste du monde.

Si ce scrutin tend à être discret, son impact est réel car il façonne la représentation des Français à l'étranger pour les années à venir.<

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.